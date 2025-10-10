Hà Nội

Cảnh tượng hiếm thấy ở thác Bản Giốc nước đổ cuồn cuộn trắng xoá giữa mùa thu

Thay vì trong xanh êm đềm, thác Bản Giốc những ngày đầu tháng 10 trở nên cuồn cuộn, trắng xóa, tạo nên khung cảnh kỳ vĩ hiếm thấy ở miền sơn cước.

Những ngày đầu tháng 10, hình ảnh thác Bản Giốc (Cao Bằng) đổ ào ạt, cuồn cuộn dòng nước đục ngầu, khác hẳn vẻ êm đềm thường thấy, đang được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Ảnh Thái Dương AC
Vốn nổi tiếng là một trong những thác nước đẹp nhất thế giới, nhưng năm nay, Bản Giốc mang diện mạo “dữ dội hiếm thấy” do ảnh hưởng liên tiếp của hai cơn bão Bualoi và Matmo. Ảnh Thái Dương AC
Anh Thái Dương, nhiếp ảnh gia sống tại Trùng Khánh (Cao Bằng), là người ghi lại bộ ảnh được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Theo anh, đây là một trong những lần hiếm hoi vào tháng 10 thác Bản Giốc lại cuộn trào mạnh đến vậy. Ảnh Thái Dương AC
Thông thường, tháng 9 và 10 là thời điểm đẹp nhất để tham quan Bản Giốc. Khi ấy, nước sông Quây Sơn trong vắt, trời cao xanh biếc, lúa trên những thửa ruộng chân thác vào độ chín vàng. Ảnh Thái Dương AC
Du khách đến đây không chỉ để ngắm thác mà còn hòa mình trong Lễ hội thác Bản Giốc – sự kiện thường niên quy tụ những tiết mục văn nghệ dân gian, hội chợ nông sản và hoạt động đua thuyền đặc trưng của vùng biên giới Cao Bằng. Ảnh Thái Dương AC
Thế nhưng năm nay, do ảnh hưởng của bão Bualoi và Matmo, mực nước tại khu vực thác dâng cao, dòng chảy mạnh suốt ngày đêm. Ảnh Thái Dương AC
Ban Quản lý Khu du lịch thác Bản Giốc cho biết khu vực này đã phải tạm dừng đón khách từ ngày 30/9 đến 3/10 và tiếp tục đóng cửa từ sáng 7/10 để đảm bảo an toàn. Ảnh Thái Dương AC
Hình ảnh ấy khiến nhiều người vừa ngỡ ngàng vừa tiếc nuối, bởi những ai dự định đến Cao Bằng dịp này đều phải hoãn hoặc hủy chuyến. Ảnh Thái Dương AC
Cơ quan chức năng khuyến cáo du khách không tiếp cận mép thác, bờ sông hoặc khu vực ngập nước, đồng thời theo dõi thường xuyên thông báo từ Ban quản lý và chính quyền địa phương. Ảnh Thái Dương AC
Thác Bản Giốc nằm trên dòng sông Quây Sơn, ranh giới tự nhiên giữa Việt Nam và Trung Quốc, thuộc xã Đàm Thủy, tỉnh Cao Bằng. Ảnh Thái Dương AC
Giữa đại ngàn hùng vĩ, thác nước ba tầng đổ xuống từ độ cao hơn 30 m tạo nên khung cảnh kỳ vĩ, được bao bọc bởi rừng xanh và núi đá vôi trùng điệp. Ảnh Phạm Văng Phong
Khi thời tiết thuận lợi, nơi đây là điểm dừng chân lý tưởng để du khách chiêm ngưỡng thiên nhiên miền biên viễn, trải nghiệm đi bè ngắm thác, khám phá động Ngườm Ngao, hang Pác Bó hay ghé chùa Phật Tích Trúc Lâm Bản Giốc – ngôi chùa nằm tựa lưng núi, hướng ra thác nước thơ mộng. Ảnh Phạm Văn Phong
