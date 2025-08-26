Hà Nội

Cảnh ngổn ngang ở thành phố Tam Á (Trung Quốc) sau bão Kajiki

Thế giới

Tại thành phố Tam Á, tỉnh Hải Nam (Trung Quốc), hoạt động dọn dẹp, khắc phục hậu quả sau bão Kajiki được tiến hành khẩn trương.

An An (Theo CGTN, THX)
Theo CCTV, thành phố Tam Á, tỉnh Hải Nam, là một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão Kajiki. Ảnh: THX.
Bão Kajiki đã gây hư hại đường sá, quật đổ cây cối, làm gián đoạn hệ thống cấp nước, điện và thông tin liên lạc,... tại thành phố này. Ảnh: THX.
Hoạt động dọn dẹp, khắc phục hậu quả được tiến hành khẩn trương sau khi bão đi qua. Các đội phản ứng nhanh đang nỗ lực khôi phục dịch vụ điện, thông tin liên lạc và nước,...cho người dân. Ảnh: THX.
Lính cứu hỏa dọn dẹp cây đổ ở thành phố Tam Á, tỉnh Hải Nam, miền nam Trung Quốc, ngày 25/8/2025. Ảnh: VCG.
Cảnh ngổn ngang trên đường phố ở Tam Á ngày 25/8/2025. Ảnh: VCG.
Các nhân viên dọn dẹp cây đổ trên đường ở Tam Á sau khi bão Kajiki đi qua. Ảnh: THX.
Được biết, tại Tam Á, hơn 20.000 cây xanh bị bật gốc hoặc gãy cành và hơn 7.000 hộ gia đình bị cắt nước do bão. Ảnh: THX.
Người dân dọn cây đổ trên đường ở Tế Dương, Tam Á, sau khi bão Kajiki đi qua. Ảnh: CD.
Lực lượng cứu hộ và tình nguyện viên địa phương cùng nhau dọn dẹp các chướng ngại vật trên đường do bão Kajiki gây ra ở Tam Á. Ảnh: VCG.
Một bến du thuyền quốc tế hoạt động trở lại tại Tam Á sau khi bão Kajiki đi qua. Ảnh: THX.
>>> Mời độc giả xem thêm video về một trận lũ quét ở Trung Quốc (Nguồn video: Daily Mail)
#bão Kajiki #Tam Á Hải Nam #thiên tai Trung Quốc #hậu quả bão Kajiki #khắc phục hậu quả thiên tai #dọn dẹp sau bão

