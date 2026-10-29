Bão Arnab gây thiệt hại diện rộng tại Ấn Độ

Bão Arnab tàn phá bang Andhra Pradesh, Ấn Độ, khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và 14 huyện ven biển bị ảnh hưởng nặng nề.

AP dẫn lời Thủ hiến bang N. Chandrababu Naidu cho biết, gió mạnh và mưa lớn do bão Arnab đã gây thiệt hại trên diện rộng tại Ấn Độ, với 14 huyện ven biển bị ảnh hưởng nặng nề.

"Ít nhất 3 người thiệt mạng, nhiều ngôi nhà, đất nông nghiệp, đường sá và cơ sở hạ tầng điện bị hư hại", nguồn tin cho hay.

Đường phố ở Kakinada, Ấn Độ, ngày 28/10/2026. Ảnh: AP/Mahesh Kumar A.

Theo các quan chức, hai phụ nữ đã bị điện giật tử vong trong hai vụ việc riêng biệt tại thành phố cảng Visakhapatnam, trong khi một người khác thiệt mạng do cây đổ ở huyện Đông Godavari.

Nhà chức trách cho biết thêm, trận bão đã tàn phá 79.000 mẫu đất trồng trọt và hàng chục ngôi nhà. Tại huyện Konaseema màu mỡ, các đồn điền chuối và dừa bị thiệt hại nặng nề, cây cối và cột điện bật gốc, gây mất điện trên toàn huyện.

Ít nhất 180.000 người đã được sơ tán khỏi các khu vực trũng thấp và dễ bị ngập lụt ở Andhra Pradesh trước khi cơn bão đổ bộ. Chính quyền cũng đã hủy một số chuyến tàu, bảo vệ các tàu đánh cá và triển khai các đội y tế đến những khu vực bị ảnh hưởng.

Tại bang Odisha lân cận, giới chức trách đã lên kế hoạch sơ tán khoảng 48.000 người khỏi các khu vực có khả năng bị ảnh hưởng bởi cơn bão.