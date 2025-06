Cảnh giác thủ đoạn giả danh Công an, bắt cóc online đòi tiền chuộc

Tung tin đồn bắt cóc, hai người phụ nữ bị phạt 15 triệu đồng Hai người phụ nữ ở huyện Diễn Châu (Nghệ An) “nghe lỏm” chuyện của hàng xóm, sau đó đăng tin sai sự thật về bắt cóc trẻ em lên mạng xã hội đã bị phạt 15 triệu.

Ngày 17/4, thông tin từ Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa xử phạt hành chính 2 người phụ nữ đăng tin sai sự thật về bắt cóc trẻ em, gây hoang mang dư luận.

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội lan truyền một số thông tin bắt cóc trẻ em xảy ra trên địa bàn tỉnh Nghệ An gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự.