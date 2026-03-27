Cảnh giác chiêu nháy máy lừa đảo khiến người dùng mất tiền

Những cuộc gọi nháy máy từ số lạ đang trở thành chiêu trò lừa đảo phổ biến. Chỉ một lần gọi lại, người dùng có thể bị dẫn dụ vào các kịch bản lừa đảo tinh vi.

Thủ đoạn nháy máy “gài bẫy” người dùng gọi lại

Theo cảnh báo từ Công an xã Krong (Gia Lai), thời gian gần đây xuất hiện tình trạng các đối tượng sử dụng số điện thoại lạ gọi đến người dân rồi nhanh chóng tắt máy. Mục đích là kích thích sự tò mò, khiến người nhận chủ động gọi lại.

Các số điện thoại này thường có dấu hiệu bất thường như đầu số quốc tế, bắt đầu bằng dấu “+” hoặc dãy số dài lạ. Khi người dùng gọi lại, họ có thể bị tính cước phí rất cao, đặc biệt nếu đó là số dịch vụ thu phí hoặc số quốc tế.

Nguy hiểm hơn, việc gọi lại còn giúp kẻ gian xác định số thuê bao đang hoạt động. Từ đó, chúng tiếp tục triển khai các chiêu trò lừa đảo khác như giả danh ngân hàng, cơ quan công an hoặc doanh nghiệp để yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP hoặc mật khẩu.

Anh N., một tài xế công nghệ tại TP.HCM, cho biết đã gọi lại một số lạ có đầu số quốc tế sau khi thấy cuộc gọi nhỡ. Chỉ vài phút sau, tài khoản điện thoại của anh bị trừ gần 200.000 đồng mà không rõ lý do.

Trong một trường hợp khác, chị H. tại Hà Nội sau khi gọi lại số lạ đã bị liên hệ lại bởi một người tự xưng là nhân viên ngân hàng. Tin tưởng, chị đã cung cấp mã OTP và sau đó bị trừ hơn 30 triệu đồng trong tài khoản.

Cảnh báo từ cơ quan chức năng và chuyên gia

Trước tình trạng này, cơ quan công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không gọi lại các cuộc gọi nhỡ từ số lạ, đặc biệt là các số có dấu hiệu bất thường. Đồng thời, không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP hoặc mật khẩu qua điện thoại dưới bất kỳ hình thức nào.

Người dân cũng có thể sử dụng các ứng dụng hỗ trợ nhận diện cuộc gọi rác như Truecaller để phát hiện và chặn các số điện thoại nghi ngờ lừa đảo.

Theo chuyên gia an ninh mạng Đỗ Văn Thịnh thuộc CMC Cyber Security, người dùng cần tuyệt đối không nghe hoặc gọi lại các số điện thoại lạ, đặc biệt là số quốc tế không rõ nguồn gốc. Ngoài ra, nên đăng ký dịch vụ chặn cuộc gọi rác từ nhà mạng để giảm thiểu rủi ro.

Chuyên gia cũng khuyến nghị, khi nhận được cuộc gọi tự xưng là cơ quan chức năng hoặc ngân hàng, người dân cần chủ động liên hệ lại qua kênh chính thức để xác minh. Đồng thời, có thể báo cáo các số điện thoại lừa đảo đến cơ quan quản lý qua tổng đài 156 hoặc hệ thống tiếp nhận phản ánh.

Trong bối cảnh các chiêu trò lừa đảo ngày càng tinh vi, chỉ một hành động nhỏ như gọi lại cuộc gọi nhỡ cũng có thể trở thành “cánh cửa” để tội phạm tiếp cận và khai thác thông tin cá nhân của người dùng.