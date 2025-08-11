Hà Nội

Cảnh báo nhện độc chuẩn bị tràn vào nhà dân khắp nước Anh

Giải mã

Cảnh báo nhện độc chuẩn bị tràn vào nhà dân khắp nước Anh

Các chuyên gia cảnh báo loài nhện độc có tên false widow với vết cắn "không thể chịu đựng được" sẽ xâm chiếm nhà cửa ở Anh trong mùa giao phối tháng 8.

Tâm Anh (theo Mail Online)
Loài nhện độc có tên False Widow được biết tới là loài nhện "nguy hiểm nhất" của Vương quốc Anh với vết cắn "không thể chịu đựng được" sắp xâm chiếm các ngôi nhà trên khắp đất nước. Ảnh: Pen News.
Các chuyên gia cảnh báo nhện độc false widow sẽ xuất hiện với số lượng lớn hơn khi mùa giao phối của chúng bắt đầu vào cuối tháng 8 này. Ảnh: Pen News.
Do đó, các chuyên gia khuyến cáo người dân nên đóng cửa sổ cả ngày lẫn đêm. Ảnh: Alvesgasparopens.
Mặc dù không gây tử vong nhưng loài nhện độc False Widow có nọc độc này có thể gây sưng tấy, bỏng rát, thậm chí là sốt. Đây là loài lớn nhất trong 3 loài false widow thường xuất hiện gần khu dân cư. Ảnh: Algirdas/Dariusz Kowalczyk.
Tiến sĩ Tom Elwood cho biết khi mùa "nhện giao phối" bắt đầu trong tháng này, thời điểm các cá thể đực di chuyển vào trong nhà để tìm bạn tình, chúng có thể bò qua ống nước và xâm chiếm nhà dân. Ảnh: M. Virtala/Sanja565658.
“Tháng 8 là thời điểm nhện đực hoạt động mạnh khi chúng tìm bạn tình và sẽ bò qua cửa sổ mở, leo tường, chui vào bồn tắm hay bất cứ nơi nào có thể”, Tiến sĩ Tom Elwood cho hay. Ảnh: safeguardpestcontrol.co.uk.
Trước đó, Tiến sĩ Elwood kêu gọi người dân ở Anh lau chùi cửa sổ sạch sẽ để tránh việc khung cửa bụi bặm và đầy mạng nhện trở thành nơi trú ngụ lý tưởng cho loài nhện độc False Widow. Ảnh: Susan Wise-Eagle.
Tiến sĩ Elwood cũng khuyến cáo người dân nên giữ bồn tắm, bồn rửa và các khu vực khác trong nhà sạch sẽ, gọn gàng để ngăn sự xâm nhập của nhện độc. Ảnh: gravesham.gov.uk.
Theo một báo cáo năm 2020 của nhà động vật học Clive Hambler từ Đại học Oxford, loài nhện false widow (Steatoda nobilis) được xem là "loài nhện nguy hiểm nhất đang sinh sản tại Anh". Ảnh: Steve_Hardiman.
Nhện false widow không phải loài bản địa ở Anh và được cho là đã du nhập vào nước này từ quần đảo Canary trong các hộp đựng chuối vào cuối những năm 1800 trước khi dần lan rộng về phía bắc. Ảnh: Andi Edwards.
Tâm Anh (theo Mail Online)
