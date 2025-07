Cẩn trọng với bệnh lây từ chó, mèo, chim cảnh

Gia tăng bệnh nhân nhập viện do chó cắn Thời tiết nắng nóng là môi trường thuận lợi để bệnh dại ở vật nuôi bùng phát, bệnh nhân nhập viện do bị chó cắn tăng cao so với các tháng trước đó.

Tăng cao gấp 4 lần Từ đầu tháng 6/2025 đến nay, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn tiếp nhận hơn 20 trường hợp bệnh nhân vào viện do chó cắn, tăng cao gấp 4 lần so với các tháng trước đó.