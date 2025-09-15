Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Căn phòng hổ phách huyền thoại 'ngủ vùi' dưới Biển Baltic?

Kho tri thức

Căn phòng hổ phách huyền thoại 'ngủ vùi' dưới Biển Baltic?

Căn phòng hổ phách huyền thoại của Nga đã biến mất trong Thế chiến 2. Một giả thuyết cho rằng, căn phòng này có thể nằm dưới Biển Baltic.

Tâm Anh (theo Grunge)
Ban đầu, Căn phòng hổ phách (Amber Room) được lắp đặt bên trong cung điện Charlottenburg, nơi ở của nhà vua nước Phổ Frederick I. Quá trình xây dựng phòng hổ phách bắt đầu năm 1701 và hoàn thành năm 1711. Ảnh: Maria Paina/Shutterstock.
Ban đầu, Căn phòng hổ phách (Amber Room) được lắp đặt bên trong cung điện Charlottenburg, nơi ở của nhà vua nước Phổ Frederick I. Quá trình xây dựng phòng hổ phách bắt đầu năm 1701 và hoàn thành năm 1711. Ảnh: Maria Paina/Shutterstock.
Trong một chuyến thăm tới Phổ, Sa hoàng Nga Peter Đại đế tỏ ra hứng thú với Căn phòng hổ phách. Vì vậy, vua Frederick đã tặng căn phòng này năm 1716 để củng cố quan hệ đồng minh giữa Nga và Phổ. Ảnh: Shutterstock.
Trong một chuyến thăm tới Phổ, Sa hoàng Nga Peter Đại đế tỏ ra hứng thú với Căn phòng hổ phách. Vì vậy, vua Frederick đã tặng căn phòng này năm 1716 để củng cố quan hệ đồng minh giữa Nga và Phổ. Ảnh: Shutterstock.
Theo đó, Căn phòng hổ phách được chuyển đến Nga trong 18 chiếc hộp lớn và lắp đặt ở Cung điện Mùa đông tại St. Petersburg. Vào năm 1755, nữ hoàng Elizabeth chuyển căn phòng quý này tới cung điện Catherine ở Pushkin, mang tên Tsarkoye Selo (Làng của sa hoàng). Ảnh: Sergey_Bogomyako – Shutterstock.
Theo đó, Căn phòng hổ phách được chuyển đến Nga trong 18 chiếc hộp lớn và lắp đặt ở Cung điện Mùa đông tại St. Petersburg. Vào năm 1755, nữ hoàng Elizabeth chuyển căn phòng quý này tới cung điện Catherine ở Pushkin, mang tên Tsarkoye Selo (Làng của sa hoàng). Ảnh: Sergey_Bogomyako – Shutterstock.
Do phòng hổ phách chuyển sang khu vực lớn hơn nên trải qua vài đợt tu, bổ sung thêm hổ phách và một số đá quý. Sau khi hoàn thành, căn phòng có diện tích 16,72 m2, trang trí bằng 6 tấn hổ phách và nhiều loại đá bán quý khác. Ảnh: Alexandra Lande/Shutterstock.com.
Do phòng hổ phách chuyển sang khu vực lớn hơn nên trải qua vài đợt tu, bổ sung thêm hổ phách và một số đá quý. Sau khi hoàn thành, căn phòng có diện tích 16,72 m2, trang trí bằng 6 tấn hổ phách và nhiều loại đá bán quý khác. Ảnh: Alexandra Lande/Shutterstock.com.
Sau khi phát xít Đức bất ngờ tấn công xâm lược Liên Xô vào tháng 6/1941, giới chức Moscow đã cất giấu Căn phòng hổ phách nhằm tránh rơi vào tay địch. Tuy nhiên, quân Đức quốc xã vẫn tìm thấy Căn phòng hổ phách và tháo dỡ, đóng gói thành 27 kiện chuyển đến Königsberg. Ảnh: Alexandra Lande/Shutterstock.com.
Sau khi phát xít Đức bất ngờ tấn công xâm lược Liên Xô vào tháng 6/1941, giới chức Moscow đã cất giấu Căn phòng hổ phách nhằm tránh rơi vào tay địch. Tuy nhiên, quân Đức quốc xã vẫn tìm thấy Căn phòng hổ phách và tháo dỡ, đóng gói thành 27 kiện chuyển đến Königsberg. Ảnh: Alexandra Lande/Shutterstock.com.
Căn phòng hổ phách được đặt ở bảo tàng lâu đài Königsberg. Đến năm 1943, quân Đức đã tháo dỡ và vận chuyển căn phòng đi nơi khác trước khi Hồng quân Liên Xô tiến vào Königsberg. Ảnh: Smartfretour.com.
Căn phòng hổ phách được đặt ở bảo tàng lâu đài Königsberg. Đến năm 1943, quân Đức đã tháo dỡ và vận chuyển căn phòng đi nơi khác trước khi Hồng quân Liên Xô tiến vào Königsberg. Ảnh: Smartfretour.com.
Kể từ đó, tung tích của Căn phòng hổ phách huyền thoại trở thành bí ẩn lớn. Một số người cho rằng, căn phòng có thể đã bị phá hủy trong chiến tranh khi xảy ra các cuộc giao tranh ác liệt giữa Liên Xô với phát xít Đức ở Königsberg. Ảnh: Wikimedia Commons, jeanyfan.
Kể từ đó, tung tích của Căn phòng hổ phách huyền thoại trở thành bí ẩn lớn. Một số người cho rằng, căn phòng có thể đã bị phá hủy trong chiến tranh khi xảy ra các cuộc giao tranh ác liệt giữa Liên Xô với phát xít Đức ở Königsberg. Ảnh: Wikimedia Commons, jeanyfan.
Tuy nhiên, một giả thuyết khác suy đoán Căn phòng hổ phách có thể đã được Đức quốc xã tháo dỡ và vận chuyển ra khỏi Königsberg trước khi Liên Xô tấn công, kiểm soát nơi này. Theo quan điểm này, Căn phòng hổ phách quý hiếm đã được lính Đức quốc xã đưa lên con tàu SS Karlsruhe. Tuy nhiên, con tàu bị chìm ở Biển Baltic ngoài khơi Ba Lan vào tháng 4/1945. Ảnh: thesun.
Tuy nhiên, một giả thuyết khác suy đoán Căn phòng hổ phách có thể đã được Đức quốc xã tháo dỡ và vận chuyển ra khỏi Königsberg trước khi Liên Xô tấn công, kiểm soát nơi này. Theo quan điểm này, Căn phòng hổ phách quý hiếm đã được lính Đức quốc xã đưa lên con tàu SS Karlsruhe. Tuy nhiên, con tàu bị chìm ở Biển Baltic ngoài khơi Ba Lan vào tháng 4/1945. Ảnh: thesun.
Các thợ lặn đã phát hiện ra xác tàu SS Karlsruhe vào năm 2020 và đã trục vớt được một số thùng. Bên trong những chiếc thùng đó chứa đồ dùng quân sự thay vì của cải quý giá. Các chuyên gia chưa tìm thấy bất cứ dấu vết nào liên quan đến Căn phòng hổ phách tại đó. Ảnh: Nikita Infantjev/Bloomberg via Getty Images.
Các thợ lặn đã phát hiện ra xác tàu SS Karlsruhe vào năm 2020 và đã trục vớt được một số thùng. Bên trong những chiếc thùng đó chứa đồ dùng quân sự thay vì của cải quý giá. Các chuyên gia chưa tìm thấy bất cứ dấu vết nào liên quan đến Căn phòng hổ phách tại đó. Ảnh: Nikita Infantjev/Bloomberg via Getty Images.
Dù vậy, nhiều chuyên gia, nhà khoa học đã và đang nỗ lực tìm kiếm manh mối với hy vọng sớm xác định được vị trí của Căn phòng hổ phách và làm rõ những bí ẩn liên quan. Ảnh: Wikimedia Commons.
Dù vậy, nhiều chuyên gia, nhà khoa học đã và đang nỗ lực tìm kiếm manh mối với hy vọng sớm xác định được vị trí của Căn phòng hổ phách và làm rõ những bí ẩn liên quan. Ảnh: Wikimedia Commons.
Mời độc giả xem video: Mục sở thị “núi kho báu” chất đầy vàng, đá quý của Nga.
Tâm Anh (theo Grunge)
#Căn phòng hổ phách #Biển Baltic #Chiến tranh thế giới thứ hai #Tìm kiếm căn phòng hổ phách #Tàu SS Karlsruhe

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT