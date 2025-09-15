Căn phòng hổ phách huyền thoại 'ngủ vùi' dưới Biển Baltic?

Căn phòng hổ phách huyền thoại của Nga đã biến mất trong Thế chiến 2. Một giả thuyết cho rằng, căn phòng này có thể nằm dưới Biển Baltic.