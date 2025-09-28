Hà Nội

Cận cảnh siêu du thuyền mạ vàng giá hơn 800 tỷ đồng

Kinh doanh

Cận cảnh siêu du thuyền mạ vàng giá hơn 800 tỷ đồng

Không chỉ chế tạo hoàn toàn từ hợp kim carbon, siêu du thuyền Khalilah là một kiệt tác mạ vàng. 

Hoàng Minh (theo Boatinternational)
Ra mắt vào năm 2014, Khalilah là chiếc du thuyền đầu tiên trên thế giới được chế tạo hoàn toàn từ hợp kim carbon. Ảnh: Jeff Brown/Breed Media
Bên ngoài chiếc du thuyền nổi bật với lớp mạ vàng bóng loáng. Ảnh: Getty
Siêu du thuyền dài 49,5m, cao 16 mét và từng được rao bán 31 triệu USD (tương đương hơn 800 tỷ đồng). Ảnh: Jeff Brown/Breed Media
Nội thất bên trong mang đậm nét Trung Đông với tầm nhìn toàn cảnh đại dương. Ảnh: Jeff Brown/Breed Media
Với 5 phòng ngủ, du thuyền Khalilah có thể phục vụ chỗ ở cho 11 hành khách. Ngoài ra, trên tàu còn có không gian sinh hoạt cho 9 thủy thủ. Ảnh: Jeff Brown/Breed Media
Các phòng ngủ đều được lát gỗ bạch dương và trang bị khung cửa kính cỡ lớn để đem đến cảnh sắc biển cả. Ảnh: Jeff Brown/Breed Media
Mỗi phòng ngủ đều được đi kèm với một phòng tắm sang trọng, tiện nghi. Ảnh: Jeff Brown/Breed Media
Nhà bếp có nhiều thiết bị nấu nướng hiện đại để phục vụ những bữa tiệc ngoài trời. Ảnh: Jeff Brown/Breed Media
Buồng lái có tầm nhìn tuyệt đẹp. Ảnh: Jeff Brown/Breed Media
