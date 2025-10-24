Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Cận cảnh những tòa tháp đá 3.000 tuổi, có 1-0-2 thế giới

Kho tri thức

Cận cảnh những tòa tháp đá 3.000 tuổi, có 1-0-2 thế giới

Trên đảo Menorca (Tây Ban Nha), những ngọn tháp đá Talayot cổ xưa vẫn sừng sững giữa gió Địa Trung Hải, kể lại câu chuyện của nền văn hóa tiền sử bí ẩn.

T.B (tổng hợp)
Được xây dựng vào thời kỳ đồ đồng. Các tháp đá Talayot xuất hiện khoảng năm 1.000 TCN. Ảnh: Pinterest.
Được xây dựng vào thời kỳ đồ đồng. Các tháp đá Talayot xuất hiện khoảng năm 1.000 TCN. Ảnh: Pinterest.
Cấu trúc hình nón bằng đá xếp chồng. Các khối đá lớn không dùng chất kết dính, thể hiện kỹ thuật xây dựng tinh vi. Ảnh: Pinterest.
Cấu trúc hình nón bằng đá xếp chồng. Các khối đá lớn không dùng chất kết dính, thể hiện kỹ thuật xây dựng tinh vi. Ảnh: Pinterest.
Có thể dùng làm tháp canh hoặc phục vụ nghi lễ. Mục đích chính của tháp đá Talayot vẫn chưa được làm rõ, nhưng nhiều nhà khảo cổ tin rằng chúng có vai trò tôn giáo. Ảnh: Pinterest.
Có thể dùng làm tháp canh hoặc phục vụ nghi lễ. Mục đích chính của tháp đá Talayot vẫn chưa được làm rõ, nhưng nhiều nhà khảo cổ tin rằng chúng có vai trò tôn giáo. Ảnh: Pinterest.
Cao trung bình từ 5 đến 10 mét. Nhiều tháp vẫn còn nguyên vẹn với chiều cao bằng tòa nhà 2-3 tầng, dù đã hơn 3.000 năm tuổi. Ảnh: Pinterest.
Cao trung bình từ 5 đến 10 mét. Nhiều tháp vẫn còn nguyên vẹn với chiều cao bằng tòa nhà 2-3 tầng, dù đã hơn 3.000 năm tuổi. Ảnh: Pinterest.
Liên kết với các công trình đá khác. Tháp Talayot thường nằm gần khu cư trú, lăng mộ và tường đá cổ. Ảnh: Pinterest.
Liên kết với các công trình đá khác. Tháp Talayot thường nằm gần khu cư trú, lăng mộ và tường đá cổ. Ảnh: Pinterest.
Là biểu tượng văn hóa của đảo Menorca. Người dân đảo coi tháp Talayot là niềm tự hào của tổ tiên. Ảnh: Pinterest.
Là biểu tượng văn hóa của đảo Menorca. Người dân đảo coi tháp Talayot là niềm tự hào của tổ tiên. Ảnh: Pinterest.
Các nhà khảo cổ vẫn đang khai quật thêm. Nhiều tháp mới được phát hiện mỗi năm, mở rộng hiểu biết về văn hóa gắn với những tòa tháp này. Ảnh: Pinterest.
Các nhà khảo cổ vẫn đang khai quật thêm. Nhiều tháp mới được phát hiện mỗi năm, mở rộng hiểu biết về văn hóa gắn với những tòa tháp này. Ảnh: Pinterest.
Được UNESCO công nhận năm 2023. Các tháp Talayot ở Menorca chính thức trở thành Di sản Thế giới nhờ giá trị khảo cổ độc đáo. Ảnh: Pinterest.
Được UNESCO công nhận năm 2023. Các tháp Talayot ở Menorca chính thức trở thành Di sản Thế giới nhờ giá trị khảo cổ độc đáo. Ảnh: Pinterest.
T.B (tổng hợp)
#Tháp đá cổ trên đảo Menorca #Văn hóa tiền sử Tây Ban Nha #Kỹ thuật xây dựng tinh vi #Vai trò tôn giáo của tháp #Di sản thế giới UNESCO #Nghiên cứu khảo cổ Tháp Talayot

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT