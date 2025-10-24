Cận cảnh những tòa tháp đá 3.000 tuổi, có 1-0-2 thế giới

Trên đảo Menorca (Tây Ban Nha), những ngọn tháp đá Talayot cổ xưa vẫn sừng sững giữa gió Địa Trung Hải, kể lại câu chuyện của nền văn hóa tiền sử bí ẩn.
Sau ba năm có mặt trên thị trường, mới đây, Honda Việt Nam quyết định ngừng phân phối mẫu hatchback hiệu suất cao Civic Type R kể từ ngày 22/10/2025.
Nữ cosplayer Arisa Nguyễn lên tiếng khi hình ảnh bị chỉnh sửa trái phép, biến nỗi bức xúc thành lời cảnh tỉnh về vấn nạn xâm phạm hình ảnh trong thời đại AI.
Theo tử vi, ba con giáp này được tổ tiên che chở, vận trình thăng hoa liên tục, tài lộc bùng nổ, làm ăn thuận lợi và từng bước xây dựng cơ ngơi vững chắc.
Đứng ở sân giữa khu chung cư, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời là những tầng nhà xếp lớp, mang đến cảm giác vừa ngộp vừa mê.
Hóa thạch quý hiếm được phát hiện ở New Mexico cho thấy những loài khủng long cuối cùng tại đây phát triển mạnh vào cuối kỷ Phấn trắng.
Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đã thả 2 cá thể khỉ thuộc nhóm nguy cấp, quý hiếm về môi trường tự nhiên. Đó là loài khỉ mặt đỏ và khỉ đuôi lợn.
Honda CB1000GT 2026 mới đã chính thức lộ diện, nó được đánh giá là chiếc “CB1000 Hornet biến hình” và sẵn sàng ra mắt tại triển lãm EICMA 2025 tại Mỹ tới đây.
Tên gọi Hilux TRAVO tại Thái Lan để phân biệt với thế hệ thứ 8 có tên Hilux REVO, mẫu xe bán tải Toyota Hilux thế hệ thứ 9 sẽ được ra mắt vào ngày 10/11/2025.
Ca sĩ Xuân Nghi tạm gác công việc tại Việt Nam, trở về Mỹ hơn một tháng để nghỉ ngơi và tận hưởng khoảng thời gian ngọt ngào bên bạn trai.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 25/10, Ma Kết quá tải công việc, đừng để tiểu nhân lợi dụng sơ hở. Kim Ngưu đừng sợ mất mặt, ai cũng có lúc cần hỗ trợ.
Vườn quốc gia Huascarán, vùng đất của băng tuyết và hồ ngọc lam, là nơi lưu giữ vẻ đẹp nguyên sơ của dãy Andes và nền văn hóa cổ đại gắn với vùng núi này.
Rùa khổng lồ Aldabra (Aldabrachelys gigantea) – biểu tượng sống của quần đảo Seychelles – là một trong những sinh vật phi thường nhất tồn tại trên Trái Đất.
Không chỉ có tên gọi lạ tai, món cháo cá vạt giường ở Quảng Trị còn khiến du khách thích thú bởi cách ăn “chẳng giống ai” phải dùng đũa và cay đến toát mồ hôi.
Hoàng Thị Loan - 'hot girl của đội tuyển nữ Việt Nam' khiến cộng đồng mạng không khỏi bất ngờ khi chia sẻ hình ảnh đôi bàn chân trần sau nhiều năm thi đấu.
Benda Dark Flag 500 Commander tại Việt Nam sở hữu kiểu dáng môtô Cruiser đặc trưng, kết hợp với động cơ V4 và hệ thống treo sau sử dụng phuộc hơi tuỳ chỉnh.
Phía Indonesia xác nhận thỏa thuận trị giá 9 tỷ USD mua 42 máy bay chiến đấu J-10C của Trung Quốc, như một phần của kế hoạch hiện đại hóa lực lượng không quân.
Nằm trong một khu đô thị cao cấp ở Hà Nội, biệt thự của Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My mang hơi thở hiện đại, pha chút tân cổ điển.
Những hình ảnh gần đây của 'chú lính chì' Thiện Nhân khiến ai nấy bất ngờ và xúc động.
Chỉ cách Hà Nội 2 giờ di chuyển, đồi cỏ hồng Hải Phòng hút du khách bởi khung cảnh nên thơ, sắc hồng bồng bềnh như Đà Lạt thu nhỏ giữa mùa cuối năm.
Trên mạng xã hội TikTok, nhiều người đang tìm kiếm và tràn vào tài khoản của Mon 2K để lại bình luận, hỏi han về tình trạng hiện tại của cô.
Lương Mạnh Hải chúc mừng sinh nhật bạn thân Tăng Thanh Hà. Ca sĩ Noo Phước Thịnh thả thính.