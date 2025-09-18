Hà Nội

Kinh doanh

Cận cảnh công trình ngổn ngang ở KLHTT quốc gia Mỹ Đình

Cùng với việc sửa chữa, cải tạo mặt cỏ của sân Mỹ Đình, một dãy nhà 2 tầng nằm sát với Cung thể thao dưới nước cũng đang hoàn thiện.

Khánh Hoài
1.jpg
Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình được thành lập ngày 29/8/2003 (thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), được UBND TP Hà Nội phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 với diện tích đất 170,55 ha.
2.jpg
Những ngày qua, bên trong sân vận động quốc gia Mỹ Đình ở Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình, mặt cỏ của sân đang được sửa chữa và cải tạo. Ông Nguyễn Danh Hoàng Việt - Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao - cho biết, dự kiến hoàn thành dự án nâng cấp trong vòng 3 tháng tới, bao gồm cả việc nuôi trồng cỏ mới, nhưng cũng còn phụ thuộc vào thời tiết.
3.jpg
Một lãnh đạo Cục Thể dục thể thao từng chia sẻ thông tin với báo chí hồi tháng 3 vừa qua rằng, ngành thể thao được cấp 8 tỷ đồng để sửa chữa mặt cỏ sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Các hạng mục hạ tầng như mái che... liên quan đến vốn đầu tư và nhiều thứ khác, nên trước mắt chỉ giải quyết vấn đề mặt cỏ vì cỏ đã già, quá thời gian sử dụng.
4.jpg
Cùng với việc đào xới để sửa chữa mặt cỏ sân Mỹ Đình, giáp với Cung thể thao dưới nước Mỹ Đình (Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình), ghi nhận của PV sáng 18/9, một dãy nhà hai tầng vừa mới xây dựng cũng đang gấp rút hoàn thiện các hạng mục.
5.jpg
Dãy nhà xây dựng hai tầng, hình chữ L bên trong khuôn viên Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình.
6.jpg
Một mặt tầng 2 bên ngoài dãy nhà được lắp đặt toàn bộ bằng kính.
7.jpg
Dãy nhà được sơn nổi bật bằng màu trắng.
8.jpg
Dù đang hoàn thiện các hàng mục, nhưng bên ngoài cửa một phòng của dãy nhà đã xuất hiện thông tin doanh nghiệp.
9.jpg
Khu vực thi công được quây bạt cao, che chắn kỹ.
10.jpg
Bên trong phần diện tích đất của Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình cũng mới “mọc” lên một sân pickleball rộng cả nghìn m2.
11.jpg
Sân pickleball và dãy nhà 2 tầng mới xây dựng nằm sát với Cung thể thao dưới nước Mỹ Đình, thuộc Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình.
12-9828.jpg
Trước đó, tháng 6/2021, Thanh tra Chính phủ từng có kết luận từ năm 2009 đến 2018, Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình có nhiều sai phạm trong việc tự ý cho thuê đất hoặc cho thuê đất nhưng tiền lại để ngoài sổ sách dẫn đến thất thoát số tiền lên đến 777 tỷ đồng, trong đó có 658 tỷ đồng có khả năng không thu hồi được.
13.jpg
Nhiều mét vuông đất, cơ sở hạ tầng của Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) đã được cho thuê để mở nhà hàng, quán ăn, cà phê, showroom ô tô...
14.jpg
Từ năm 2003, Ban quản lý Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình ký hợp đồng với Công ty TNHH Tân An Bình về hợp tác đầu tư xây dựng trạm phân phối gas, nay là trung tâm Chiết nạp và kinh doanh gas Mỹ Đình vẫn đang hoạt động.
Nhếch nhác công viên hồ điều hòa 744 tỷ ở Hà Nội

Bên trong công viên và hồ điều hòa CV1 (Hà Nội) đang xuất hiện tình trạng xuống cấp, hoang hóa, cỏ dại mọc um tùm.

1.jpg
Công viên và hồ điều hòa CV1 (phường Cầu Giấy, TP Hà Nội) với tổng diện tích 32ha, nằm ở vị trí đắc địa cạnh những tổ hợp hiện đại bậc nhất như Keangnam, The Manor, Golden Palace và các trụ sở cơ quan Trung ương.
2.jpg
Dự án này có tổng mức đầu tư 744 tỷ đồng, sau nhiều lần thay đổi thời gian, đã được đưa vào sử dụng từ quý II/2024, kỳ vọng sẽ trở thành "lá phổi xanh" cho khu vực phía Tây Hà Nội.
Cổ đông lớn của Tín Nghĩa là ai?

Cổ đông lớn của Tín Nghĩa là ai?

Tại thời điểm tháng 5/2025, cổ đông lớn của Tín Nghĩa là Tỉnh uỷ Đồng Nai (48,06%) và CTCP Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Xây dựng Sài Gòn (24,96%).
