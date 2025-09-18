Cận cảnh công trình ngổn ngang ở KLHTT quốc gia Mỹ Đình

Nhếch nhác công viên hồ điều hòa 744 tỷ ở Hà Nội
Bên trong công viên và hồ điều hòa CV1 (Hà Nội) đang xuất hiện tình trạng xuống cấp, hoang hóa, cỏ dại mọc um tùm.
Đọc nhiều nhất
Nhếch nhác công viên hồ điều hòa 744 tỷ ở Hà Nội
Bên trong công viên và hồ điều hòa CV1 (Hà Nội) đang xuất hiện tình trạng xuống cấp, hoang hóa, cỏ dại mọc um tùm.
Loại cá tiến vua hơn nửa triệu đồng/kg vẫn "cháy hàng"
Dù giá lên tới 600.000 đồng/kg, cá ké vẫn không dễ để mua được do số lượng ngày càng khan hiếm.
Tận thấy kim loại đắt nhất thế giới, 23 tỷ đồng/kg
Giá rhodium cao một phần do sự khan hiếm, chỉ khoảng 30 tấn được sản xuất mỗi năm so với 190 tấn bạch kim hoặc 3.100 tấn vàng được sản xuất vào năm 2022.
Cận cảnh công trình ngổn ngang ở KLHTT quốc gia Mỹ Đình
Cùng với việc sửa chữa, cải tạo mặt cỏ của sân Mỹ Đình, một dãy nhà 2 tầng nằm sát với Cung thể thao dưới nước cũng đang hoàn thiện.
Đặc sản nghe tên "ngượng đỏ mặt" 300.000 đồng/kg hút khách
Ốc vú dẹt nhiều người nghe tên thấy ngượng ngùng nhưng thịt giòn, ngọt và giàu dinh dưỡng nên được nhiều người yêu thích.
Cổ đông lớn của Tín Nghĩa là ai?
Nóng: GHN và Sapo làm lộ thông tin khách hàng, tin tặc rao bán tràn lan
Tin tặc khẳng định chiếm được quyền truy cập vào hệ thống của GHN và Sapo, trích xuất được thông tin chi tiết của khách hàng.
Những chiếc bánh trung thu đắt đỏ nhất thế giới
Ngoài những chiếc bánh truyền thống quen thuộc, thế giới còn chứng kiến sự ra đời của những mẫu bánh trung thu xa xỉ, được chế tác như một tác phẩm nghệ thuật.