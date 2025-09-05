Hà Nội

Cận cảnh cơ ngơi mới rộng thênh thang ở Mỹ của Hoa khôi Thu Hương

Bất động sản

Hai căn nhà mới tại Mỹ của vợ chồng Hoa khôi Thu Hương vô cùng rộng rãi, ngập tràn sắc xanh của cây và thảm cỏ. 

Hoàng Minh (tổng hợp)
Nguyễn Thu Hương (sinh năm 1979) đạt giải Hoa khôi Thể thao 1995, Á hậu Mrs World 2011, từng làm diễn viên, MC sau đó chuyển sang con đường kinh doanh. Ảnh: Vietnamnet
Mới đây, Hoa khôi Thu Hương khoe ngôi nhà mới tậu tại Mỹ khiến nhiều người trầm trồ. Cơ ngơi rộng rãi với nhiều hoa và cây xanh. Ảnh: FBNV
Ngôi nhà rộng rãi, ngập tràn hơi thở thiên nhiên. Ảnh: FBNV
Khu vườn trải thảm cỏ xanh mướt. Ảnh: FBNV
Trước đó, Hoa khôi Thu Hương tiết lộ việc mua nhà ở Bartlett (Mỹ). Ảnh: FBNV
Khuôn viên căn nhà mênh mông với nhiều cây xanh và thảm cỏ. Ảnh: FBNV
Bên trong căn nhà thiết kế sang trọng với sàn gỗ, giường êm ái...Ảnh: FBNV
Không gian sống của Hoa khôi Thu Hương toát lên sự chăm chút tỉ mỉ từ nội thất đến màu sắc. Ảnh: FBNV
Từ phòng ngủ đến phòng khách đều gợi cảm giác ấm áp, gọn gàng. Ảnh: FBNV
Các phòng ngủ đều ngập tràn ánh sáng, đầy năng lượng. Ảnh: FBNV
#nhà mới ở Mỹ #Hoa khôi Thu Hương #biệt thự rộng rãi #cơ ngơi sang trọng #khu vườn cây xanh #nhà phố Bartlett

