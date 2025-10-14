Hà Nội

Từ chối bồi thường 37 tỷ đồng, ngôi nhà mắc kẹt giữa khu biệt thự

Bất động sản

Sau hơn mười năm “giữ nhà”, cuộc sống của gia chủ rơi vào cảnh cô lập hoàn toàn: không hàng xóm, không tiện ích, phải tự đào giếng lấy nước sinh hoạt.

Hoàng Minh (theo Sohu)
Năm 2006, chính quyền quận Ngô Giang, tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) di dời ngôi làng nhỏ Bắc Gia Giác chưa đến 60 hộ dân để xây dựng khu biệt thự cao cấp. Ảnh: Sohu
Mỗi hộ di dời sẽ được cấp một căn nhà trong khu đô thị mới kèm số tiền bồi thường 1 triệu NDT (hơn 3,7 tỷ đồng). Đây là một khoản tiền lớn đối với người nông dân bình thường vào thời điểm đó. Ảnh: Sohu
Các hộ dân xung quanh đều chấp nhận di dời sau khi nhận tiền bồi thường, chỉ riêng ông Trang kiên quyết ở lại. Ảnh: Sohu
Năm 2006, chủ đầu tư đến nhà ông Trang để thương lượng. Chủ đầu tư tăng mức bồi thường lên 3 triệu rồi 10 triệu NDT (tương đương hơn 37 tỷ đồng) nhưng ông Trang vẫn lắc đầu. Ảnh: Sohu
Ông Trang cho biết, không cần tiền, chỉ muốn được sống ở nơi tôi đã gắn bó cả đời. Theo nguồn tin địa phương, nguyên nhân thực sự là do ông Trang muốn được tái định cư ngay trong khu biệt thự mới, điều mà phía chủ đầu tư không thể đáp ứng. Ảnh: Sohu
Khi dự án khu biệt thự chính thức thi công, căn nhà của ông Trang trở thành “ốc đảo” giữa biển công trình. Ảnh: Sohu
Xung quanh nhà bị quây kín bằng hàng rào sắt, nền đất san phẳng, máy xúc hoạt động ngày đêm. Điện nước bị cắt, không có lối ra chính. Ảnh: Sohu
Sau vài năm, khu biệt thự hoàn thiện. Căn nhà cũ kỹ của ông Trang nằm chình ình giữa những biệt thự sang trọng sơn trắng, mái đỏ, sân vườn cắt tỉa gọn gàng. Ảnh: Sohu
Trong khi đó, mái tôn nhà ông Trang gỉ sét, tường bong tróc, dây điện giăng chằng chịt. Ảnh: Sohu
Ông Trang đã ngoài 70 tuổi, sống cùng người vợ già. Ảnh: Sohu
Ngôi nhà của ông Trang bị cô lập hoàn toàn với hệ thống điện nước của khu dân cư nên không có nguồn cung cấp điện nước ổn định, cuộc sống sinh hoạt hàng ngày rất khó khăn. Ảnh: Sohu
Vợ chồng ông Trang phải nấu ăn bằng bếp than, gánh nước từ xa về, dùng đèn pin buổi tối. Ảnh: Sohu
Năm 2016, sức khỏe yếu, hai vợ chồng ông Trang rời khỏi căn nhà để về sống cùng người thân. Ngôi nhà sau đó bị bỏ hoang, cửa khóa kín, cỏ mọc um tùm. Ảnh: Sohu
