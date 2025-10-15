Hà Nội

Bên trong biệt thự khủng của đại gia Việt trước khi "ngã ngựa"

Bất động sản

Bên trong biệt thự khủng của đại gia Việt trước khi "ngã ngựa"

Trước khi bị khởi tố, bắt tạm giam, không ít đại gia Việt khiến dư luận xuýt xoa vì sở hữu những căn biệt thự sang trọng, thậm chí đồ sộ chẳng kém cung điện.

Trước khi bị khởi tố cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan dự án tiền số AntEx và tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Shark Bình sống cùng Phương Oanh và các con trong biệt thự sang chảnh ở Hà Nội. Ảnh: FBNV
Dù chưa từng công bố giá trị song nhiều người định giá căn biệt thự có giá hàng triệu đô. Ảnh: FBNV
Điểm nhấn là phòng bếp với khu vực chế biến, bày trí thức ăn được thiết kế bể cá phía dưới, trên ốp đá tựa như một hòn đảo thu nhỏ, có ý nghĩa về thẩm mỹ và phong thủy. Ảnh: FBNV
Trước khi bị bắt hồi đầu tháng 10, Hoàng Hường luôn xây dựng hình ảnh nữ doanh nhân thành đạt, giàu có trên mạng xã hội. Ảnh: Facebook
Trong đó, nổi bật nhất là tòa nhà 8 tầng Hoàng Hường trên mặt đường Nguyễn Hoàng (Hà Nội). Ảnh: Facebook
Theo chia sẻ từ Hoàng Hường, tòa nhà được sử dụng những vật liệu đắt đỏ nhất, tốt nhất. Chi phí sửa nhà 25 tỷ đồng, riêng tiền cầu thang bộ từ tầng 1 lên tầng 8 là 5 tỷ đồng. Ảnh: Facebook
Ngoài ra, Hoàng Hường còn sở hữu một biệt thự cao cấp có giá không dưới 100 tỷ đồng ở khu Mỹ Đình (Hà Nội). Ảnh: Facebook
Tháng 8 vừa qua, ông Cao Tiến Đoan bị khởi tố, bắt tạm giam vì vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Ảnh Công an tỉnh Thanh Hóa
Cao Tiến Đoan (hay "bầu" Đoan) nổi tiếng khi sở hữu toà lâu đài rộng 50.000 m2 tại xã Quảng Châu, TP. Sầm Sơn (cũ), tỉnh Thanh Hoá. Ảnh: Dân Việt
Khu dinh thự gồm nhiều công trình và hạng mục khác nhau, được thiết kế như một khu nghỉ dưỡng sinh thái. Ảnh: Dân Việt
Tòa nhà chính của dinh thự có gam màu trắng nên được mọi người hay gọi là “bạch dinh”. Ảnh: Dân Việt
"Bạch dinh" mang phong cách kiến trúc tân cổ điển kết hợp nét uy nghi của phong cách cổ điển với sự đơn giản, thanh lịch của kiến trúc hiện đại. Ảnh: Dân Việt
