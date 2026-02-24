HOT VIDEO
Người Việt tiếp tục là cộng đồng nhập tịch lớn thứ hai tại Hàn Quốc năm 2025
Người Việt Nam chiếm 23,4% tỉ lệ trong số công dân mới nhập tịch.
Làn sóng đầu tư Việt Nam đang phủ kín thị trường Lào – Campuchia
Những năm gần đây, quan hệ giao thương, đầu tư giữa Việt Nam với Campuchia và Lào ngày càng mở rộng, hình thành một khối liên kết kinh tế khó tách rời.
Nghề giúp việc thành “mỏ vàng” cận Tết: Thu nhập cao, áp lực lớn
Càng cận Tết, thị trường lao động giúp việc theo giờ càng trở nên sôi động, nhiều doanh nghiệp cung ứng dịch vụ phải liên tục tuyển thêm lao động thời vụ.
Công ty Phúc Minh Đạt trúng gói thầu đường liên xã hơn 4,7 tỷ
Vượt qua hai đối thủ, Công ty Phúc Minh Đạt đã trúng thầu gói xây lắp đường liên xã với mức giá sát sao, khẳng định vị thế tại thị trường xây dựng Ninh Hòa.
Hà Nội 'hút' du khách, vượt qua nhiều điểm đến hàng đầu châu Á
Hà Nội vừa được nền tảng Tripadvisor xếp hạng thứ hai trong danh sách điểm đến được yêu thích nhất châu Á, chỉ sau Bali và vượt qua nhiều thành phố nổi tiếng.
Nhiều gia đình trẻ trì hoãn sinh con vì gánh nặng kinh tế
Nhiều nghiên cứu quốc tế cho thấy người trẻ không hẳn không muốn sinh con, mà chưa cảm thấy đủ điều kiện để sinh con vào thời điểm hiện tại.
Phạm Gia - Toàn Thắng trúng gói thầu 10 tỷ tại Trường Cao đẳng Y tế Đắk Lắk
Gói thầu mua sắm thiết bị tại Trường Cao đẳng Y tế Đắk Lắk ghi nhận tỷ lệ tiết kiệm thấp khi Phạm Gia - Toàn Thắng giành hợp đồng trị giá hơn 9,6 tỷ đồng.
Nhất Thành Công bắt tay Thuận Hoà tại Thủy lợi Miền Nam
Việc hai nhà thầu liên tục xuất hiện cùng nhau trong vai trò đối tác liên danh tại các gói thầu thủy lợi đặt ra nhiều suy ngẫm về tính cạnh tranh thực chất.
Công ty TNHH Xây dựng Công trình Thuận Hoà trúng 14/15 gói thầu năm 2025
Với lịch sử trúng thầu dày đặc, Thuận Hoà đang cho thấy vị thế "áp đảo" tại các gói thầu thủy lợi trên địa bàn tỉnh Tây Ninh và khu vực lân cận.
Ba nhà thầu cạnh tranh tại gói thầu cống Giồng Trôm, ưu thế nghiêng về giá
Với mức giá dự thầu sát nút, Công ty Thiết bị Cơ khí Nam Long đã vượt qua Duy Kha và Cadaco để giành quyền thi công hạng mục cửa cống Giồng Trôm.