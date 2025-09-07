Cách ngắm 'trăng máu' đẹp nhất vào đêm 8/9 tại Việt Nam

Hà Nội

Giải mã

Người Việt Nam có cơ hội chiêm ngưỡng "trăng máu" vào đêm 7, rạng sáng 8/9. Giai đoạn "trăng máu" chính thức bắt đầu lúc 0h30 ngày 8/9 và đạt cực đại vào 1h11.

Tâm Anh (theo Space)
Vào đêm 7, rạng sáng ngày 8/9, người dân ở nhiều nơi trên thế giới, trong đó có Việt Nam, có thể chiêm ngưỡng hiện tượng nguyệt thực toàn phần kéo dài 82 phút. Đây là lần nguyệt thực thứ hai trong năm 2025. Ảnh: Space.
Sự kiện nguyệt thực lần này xảy ra chỉ 2,7 ngày trước khi Mặt Trăng đạt đến cận điểm (điểm gần Trái đất nhất). Điều này có nghĩa Mặt trăng trông sẽ có vẻ lớn hơn một chút so với bình thường trên bầu trời đêm. Ảnh: Kiichiro Sato.
Vì nguyệt thực toàn phần này nằm sâu trong vùng bóng tối của Trái đất, Mặt trăng dự kiến chuyển sang màu đỏ sẫm. Ảnh: Getty Images.
Trong thời gian nguyệt thực toàn phần, ánh sáng Mặt trời chiếu qua khí quyển Trái đất bị bẻ cong và phân tán, lọc bỏ ánh sáng xanh và chừa lại những bước sóng đỏ hơn chiếu lên Mặt trăng. Vì vậy, hiện tượng nguyệt thực toàn phần còn được gọi là "trăng máu". Ảnh: abhisheklegit via Getty Images.
Tại Việt Nam, nguyệt thực bắt đầu lúc 22h28 ngày 7/9 cho tới 3h55 ngày 8/9, trong đó nguyệt thực toàn phần bắt đầu từ lúc 0h30 đến 1h52 ngày 8/9. Ảnh: Deanne Fortnam.
Các mốc thời gian quan trọng của nguyệt thực sắp tới gồm: 22h28 ngày 7/9, nguyệt thực nửa tối bắt đầu. Nguyệt thực một phần sẽ bắt đầu lúc 23h27 phút, ngày 7/9. Ảnh: iStockphoto.com/oversnap.
Giai đoạn "trăng máu" chính thức bắt đầu lúc 0h30 ngày 8/9 và đạt cực đại vào 1h11. Vào lúc 1h52 ngày 8/9, nguyệt thực toàn phần kết thúc. Ảnh: Adobe Stock.
Nguyệt thực hoàn toàn có thể quan sát trực tiếp bằng mắt thường. Do đó, người yêu thiên văn có thể ngắm "trăng máu" mà không cần phải có những dụng cụ chuyên dụng. Tuy nhiên, nếu có kính thiên văn hay ống nhòm để quan sát thì sẽ có thể chiêm ngưỡng cảnh tượng thú vị hơn. Ảnh: Foster Observatory/Institute of Astrophysics/Pontificia Universidad Católica de Chile.
Để quan sát "trăng máu" một cách tốt nhất, mọi người cần chọn địa điểm ó tầm nhìn thoáng, không gian rộng, ít vật cản. Đồng thời, nên tránh nơi bị ánh sáng nhân tạo (đèn đường, đèn của các tòa nhà) chiếu thẳng vào mắt từ phía trên. Ảnh: R E Barber Photography, CC BY-ND.
Mời độc giả xem video: Bản đồ vũ trụ với hơn 900.000 ngôi sao, thiên hà và hố đen. Nguồn: THĐT1.
