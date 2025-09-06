[INFOGRAPHIC] "Trăng máu" kỳ thú sẽ bùng nổ đêm 7/9, rạng sáng 8/9

Vào đêm 7/9, rạng sáng 8/9, người yêu thiên văn sẽ có cơ hội ngắm "trăng máu" tuyệt đẹp. Hiện tượng này sẽ kéo dài trong 82 phút.
Linh Nắng - cái tên không còn xa lạ với cộng đồng game thủ Việt Nam, một lần nữa khiến fan "mất máu" với loạt ảnh khoe góc nghiêng đầy gợi cảm.
Với hình dáng kỳ lạ, thân củ như quái thú, nho Angola trở thành biểu tượng độc lạ trong giới chơi cây cảnh siêu giàu.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Mão thông minh, bản lĩnh, có thể biến nguy cơ thành cơ hội và có hầu bao dư dả.
Sống ở dãy Himalaya và Tây Nam Trung Quốc, gấu trúc đỏ (Ailurus fulgens) là loài động vật mang vẻ ngoài đáng yêu và ẩn chứa nhiều đặc điểm sinh học thú vị.
Một thợ săn tàu đắm đã khám phá được vị trí của xác tàu SS James Carruthers bị đắm ở hồ Huron trong trận bão tuyết kinh hoàng năm 1913.
Trong 50 ngày tới, ba con giáp này được hưởng phúc phần tổ tiên, quý nhân che chở, công việc hanh thông, tài lộc bùng nổ.
Cúng Rằm tháng 7 Âm lịch, khi thực hiện nghi lễ cúng cô hồn, chúng sinh, gia chủ cần lưu ý những điều sau để tránh điều không may và giữ trọn ý nghĩa tâm linh.
Rùa dẹt (Malacochersus tornieri) là một loài rùa kỳ lạ sinh sống ở Đông Phi, nổi bật bởi chiếc mai phẳng bất thường cùng nhiều đặc điểm thú vị hiếm thấy.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 6/9, Nhân Mã chú ý tránh tiểu nhân, đừng để bị lợi dụng. Bảo Bình đừng tự ti kẻo lỡ mất cơ hội làm giàu.
Cryptoclidus là một loài bò sát biển thuộc nhóm plesiosaur sống vào kỷ Jura giữa, nổi bật với chiếc cổ dài duyên dáng và lối sống săn mồi dưới đại dương cổ đại.
3 con giáp đón vận may vào mùa thu, giúp công việc thuận lợi, trôi chảy, tài lộc dồi dào, đơm hoa kết trái như trái cây mùa thu trĩu quả.
Musgravite là một trong những khoáng vật quý hiếm bậc nhất thế giới, được giới sưu tầm đá quý đặc biệt quan tâm nhờ vẻ đẹp huyền bí và giá trị khó tưởng tượng.
Trong 82 phút rạng sáng ngày 8/9, Mặt Trăng sẽ khoác lên mình một màu đỏ máu đầy ma mị khi vệ tinh này vào vùng bóng tối của Trái Đất.
Maeshowe là một trong những công trình mộ đá tiền sử vĩ đại nhất châu Âu, gắn liền với nhiều câu chuyện kỳ bí và những bí mật khảo cổ hấp dẫn.
Tử vi dự đoán, 3 con giáp này với thái độ lạc quan, họ ghi điểm trong công việc, mở ra nhiều cơ hội kiếm tiền sau Rằm tháng 7 Âm.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy Sửu xoay chuyển tình thế, sự nghiệp khởi sắc, trong khi Thân có thể gặp xui xẻo, bất lợi.
Được ghi nhận tại Việt Nam, rùa hộp ba vạch (Cuora trifasciata) là một trong những loài rùa quý hiếm nhất thế giới.
Tần số Schumann là hiện tượng cộng hưởng điện từ tự nhiên trong tầng khí quyển Trái Đất, mang đến nhiều bí ẩn khoa học và liên hệ thú vị với đời sống con người.
Tử vi 12 con giáp 2025 tiết lộ tháng 9 rực rỡ, 4 con giáp bất ngờ đón song hỷ lâm môn, sự nghiệp thăng hoa, tài lộc đổ về dồn dập.
Theo nghiên cứu mới, Mặt trăng của Trái đất có thể từng 2 lần tồn tại sự sống. Các dạng sống ngoài hành tinh đó chỉ xuất hiện trong thời gian ngắn.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 5/9, Thiên Bình cần kiên nhẫn hơn, đừng vội vàng kẻo đầu tư lỗ. Cự Giải tạm ổn, không phải lo âu vì tiền.