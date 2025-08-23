Hà Nội

Kinh doanh

Cách mua na Đồng Bành chính hiệu, không hóa chất

Do canh tác trên núi đá vôi, na Đồng Bành có hương vị đặc biệt, quả to, tròn đều, mắt na nở to và thưa, vỏ quả sáng xanh tự nhiên, ít hạt.

Hoàng Minh (tổng hợp)

Thời gian gần đây, tại một số sạp hoa quả ở chợ Long Biên (Hà Nội), chợ đầu mối phía Nam... người bán rao "Na Đồng Bành" với giá rẻ chỉ từ 20.000 – 25.000 đồng/kg. Việc trà trộn na từ vùng khác hoặc sử dụng hóa chất để giữ quả lâu hỏng, khiến người tiêu dùng khó phân biệt.

Dưới đây là những cách giúp khách hàng nhận biết na Đồng Bành chính hiệu, an toàn, không hóa chất.

Quan sát hình dáng quả

Na Đồng Bành thường có quả to vừa, tròn đều, mắt na nở to và thưa, vỏ quả sáng xanh tự nhiên. Khi chín, mắt na tách nhẹ, có màu trắng ngà ở khe mắt.

Ngược lại, na phun thuốc hoặc na từ vùng khác có thể mắt dày, nhỏ, vỏ xanh đậm bất thường hoặc bóng loáng do được xử lý hóa chất.

na-dong-banh.jpg
Na Đồng Bành quả to, mắt thưa, ít hạt. Ảnh: Facebook

Cảm nhận hương thơm

Na chín tự nhiên sẽ có mùi thơm ngọt nhẹ, lan tỏa ngay cả khi chưa bổ quả. Trong khi đó, na chín ép bằng hóa chất thường ít mùi hoặc có mùi lạ, không rõ vị đặc trưng. Đây là dấu hiệu dễ nhận biết khi chọn mua.

Kiểm tra độ chín và độ mềm

Na Đồng Bành khi chín thường mềm dần từ cuống xuống, cầm vào thấy chắc tay, không bị cứng toàn bộ cũng không quá mềm nhũn.

Trái lại, na chín ép hóa chất có thể chín không đều: phần thì cứng, phần thì mềm bất thường. Ngoài ra, lớp vỏ dễ bị thâm hoặc nứt.

Vị ngọt thanh, không gắt

Điểm khác biệt lớn nhất của na Đồng Bành chính hiệu là vị ngọt thanh, không gắt, thịt quả trắng dẻo, ít hạt.

Trong khi đó, na kém chất lượng hoặc có hóa chất bảo quản có vị nhạt, lợ, thậm chí hơi chua hoặc chát.

Na Đồng Bành có vị đặc biệt do được canh tác trên núi đá vôi có độ cao khoảng 800m và được chăm sóc kỹ lưỡng nên quả có hương vị và đặc điểm khác biệt so với những giống na ở vùng khác.

Mua tại địa chỉ uy tín

Để đảm bảo an toàn, người tiêu dùng nên mua na Đồng Bành tại các điểm bán có chứng nhận chỉ dẫn địa lý, cửa hàng nông sản sạch hoặc các sàn thương mại điện tử liên kết trực tiếp với hợp tác xã ở Chi Lăng.

Khi mua số lượng lớn, nên yêu cầu hóa đơn hoặc giấy chứng nhận để đảm bảo nguồn gốc.

5 gia tộc giàu nhất thế giới

5 gia tộc giàu nhất thế giới

Nhà Walton đứng vị trí dẫn đầu trong danh sách gia tộc giàu nhất thế giới với nhiều thành viên đều có tài sản trên 100 tỷ USD.

