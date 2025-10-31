Cách giữ da mềm mại, tránh nứt nẻ trong mùa lạnh

Giữ ấm không khó, giữ da mềm mới khó. Mùa lạnh, chỉ cần vài thay đổi nhỏ trong cách sưởi, ăn uống và dưỡng ẩm, bạn sẽ thấy da vẫn mướt mịn dù gió hanh đến mấy.

Mùa lạnh đến, ai cũng quan tâm đến việc giữ ấm cơ thể, nhưng ít người biết rằng cách sưởi ấm không đúng lại là nguyên nhân khiến làn da trở nên khô ráp, bong tróc và nứt nẻ. Làm thế nào để vừa cảm thấy ấm áp vừa giữ được làn da mềm mượt, khỏe mạnh suốt mùa đông? Hãy cùng nghe những lời khuyên từ chuyên gia da liễu và sức khỏe dưới đây.

Đừng để da khát nước

Các chuyên gia cho biết, không khí ấm và khô từ máy sưởi hoặc điều hòa hai chiều chính là “thủ phạm” khiến da mất đi lớp dầu tự nhiên. Khi độ ẩm trong phòng giảm thấp, hơi nước trên bề mặt da sẽ bốc hơi nhanh hơn, dẫn đến khô, ngứa và thậm chí nứt nẻ.

Giải pháp:

Duy trì nhiệt độ phòng khoảng 20–25°C, không nên bật máy sưởi quá lâu.

Sử dụng máy tạo ẩm hoặc đặt chậu nước nhỏ trong phòng để cân bằng độ ẩm không khí.

Nếu dùng điều hòa hai chiều, nên bật chế độ tạo ẩm hoặc đặt khăn ướt gần quạt gió để giảm khô da.

Không tắm nước quá nóng, dưỡng ẩm ngay sau khi tắm

Tắm nước nóng có thể khiến bạn dễ chịu tức thì, nhưng cũng đồng thời rửa trôi lớp dầu tự nhiên trên da – hàng rào bảo vệ quan trọng giữ ẩm.

Mẹo nhỏ:

Tắm nước ấm vừa phải (khoảng 35–37°C) và không nên kéo dài quá 10 phút.

Sau khi tắm, thoa kem dưỡng ẩm khi da còn hơi ẩm để khóa nước trên bề mặt.

Chọn kem dưỡng có thành phần như glycerin, hyaluronic acid, ceramide, shea butter hoặc dầu jojoba, những chất giúp da duy trì độ ẩm sâu.

Với người da khô, có thể sử dụng thêm dầu dưỡng hoặc kem đặc vào ban đêm để phục hồi da.

Dưỡng ẩm từ bên trong, đừng quên uống đủ nước

Khi trời lạnh, cảm giác khát giảm đi nên nhiều người vô tình uống ít nước hơn. Tuy nhiên, cơ thể vẫn cần đủ nước để tuần hoàn và giữ ẩm cho da.

Gợi ý:

Uống 1,5–2 lít nước mỗi ngày, có thể thay thế bằng trà thảo mộc, nước chanh ấm hoặc nước gừng mật ong để vừa bổ sung nước, vừa giữ ấm cơ thể.

Ăn nhiều thực phẩm chứa nước như canh, súp, trái cây mọng nước (cam, quýt, lê, dưa hấu).

Bổ sung dưỡng chất nuôi dưỡng da khỏe từ bên trong

Làn da khỏe không chỉ đến từ chăm sóc bên ngoài mà còn từ chế độ dinh dưỡng. Thực phẩm nên có trong thực đơn mùa lạnh:

Cá béo (cá hồi, cá thu, cá trích): chứa omega-3 giúp da đàn hồi và ẩm mượt.

Quả bơ, các loại hạt (hạnh nhân, óc chó, hạt chia): giàu vitamin E và chất béo lành mạnh, giúp phục hồi da khô.

Rau xanh, trái cây tươi: cung cấp vitamin C giúp tăng sản sinh collagen, cải thiện cấu trúc da.

Uống sữa hoặc ăn sữa chua: cung cấp protein, canxi và lợi khuẩn hỗ trợ làn da khỏe mạnh từ bên trong.

Chọn trang phục ấm nhưng vẫn thân thiện với da

Không ít người bị kích ứng da do mặc quần áo quá dày, bí hơi hoặc chất liệu gây ngứa. Mẹo chọn đồ:

Lớp trong cùng nên là cotton hoặc lụa mềm, thấm hút mồ hôi tốt.

Lớp ngoài là len hoặc áo phao nhẹ, giữ ấm mà vẫn thông thoáng.

Đừng quên đeo găng tay, khăn quàng, tất ấm, đặc biệt khi ra ngoài trời lạnh.

Trước khi đeo găng, nên thoa kem dưỡng tay để tránh khô nứt.

Ngủ đủ giấc giúp kiểm soát căng thẳng

Giấc ngủ giúp cơ thể và làn da tái tạo. Thiếu ngủ hay căng thẳng làm da xỉn màu, khô ráp và dễ mất nước. Lời khuyên:

Ngủ đủ 7–8 tiếng mỗi đêm, giữ phòng ngủ ấm và có độ ẩm thích hợp.

Hạn chế dùng điện thoại, máy tính trước khi ngủ.

Có thể dùng tinh dầu lavender hoặc trà hoa cúc để dễ ngủ, giúp cơ thể thư giãn.

Bảo vệ da khi ra ngoài trời lạnh

Không khí lạnh và gió mạnh có thể rút ẩm khỏi da chỉ sau vài phút tiếp xúc. Trước khi ra ngoài:

Thoa kem dưỡng ẩm hoặc dầu dưỡng bảo vệ vùng mặt, môi, tay.

Sử dụng son dưỡng môi có SPF, tránh môi nứt nẻ.

Nếu có nắng, đừng quên bôi kem chống nắng, vì tia UV vẫn tồn tại trong mùa lạnh và có thể làm khô da thêm.

Giữ ấm không chỉ là chuyện mặc đủ áo hay bật máy sưởi, mà còn là nghệ thuật cân bằng giữa nhiệt độ, độ ẩm và chăm sóc cơ thể. Một chút thay đổi trong thói quen từ việc uống nước, chọn đồ, đến cách dưỡng ẩm sẽ giúp bạn vừa cảm thấy ấm áp vừa duy trì làn da mềm mại, tươi tắn trong suốt mùa đông.