Cách điều chỉnh nhịp sinh học, tăng cường sự tập trung trong năm mới

Các bác sĩ Bệnh viện Thủ Đức cho biết, cảm giác "lờ đờ" hay khó tập trung khi quay lại văn phòng sau kỳ nghỉ dài thường được gọi là hiện tượng "Social Jetlag" (lệch múi giờ xã hội). Nguyên nhân chính là do đồng hồ sinh học của cơ thể chưa kịp thích nghi với sự thay đổi giờ giấc sinh hoạt đột ngột.

Để giúp cơ thể bắt nhịp trở lại một cách khoa học, cần điều chỉnh nhịp sinh học, tăng cường sự tập trung hãy thử áp dụng 3 nguyên tắc sau:

Tái thiết lập chu kỳ ngủ

Đừng cố ép bản thân dậy quá sớm nếu đêm trước thức khuya. Hãy điều chỉnh giờ ngủ sớm hơn 15-30 phút mỗi đêm trong vài ngày đầu. Đặc biệt, tiếp xúc với ánh sáng mặt trời vào buổi sáng sẽ giúp ức chế Melatonin, giúp não bộ tỉnh táo tự nhiên.

Kích thích Dopamine từ những việc nhỏ

Theo tâm lý học hành vi, não bộ cần "phần thưởng" để tạo động lực. Thay vì lao vào dự án lớn ngay, hãy bắt đầu ngày làm việc bằng những đầu việc nhỏ (check mail, sắp xếp bàn làm việc...).

Hoàn thành chúng sẽ giúp não tiết ra Dopamine - chất dẫn truyền thần kinh mang lại cảm giác hứng khởi.

Ưu tiên sự "nhẹ nhàng" cho dạ dày

Sau những ngày Tết nạp nhiều đạm và đường, hãy ưu tiên bữa trưa nhiều rau xanh và uống đủ nước. Hạn chế ăn quá no hoặc quá nhiều tinh bột vào buổi trưa để tránh tình trạng "căng da bụng, chùng da mắt" (buồn ngủ sau ăn) vào buổi chiều.