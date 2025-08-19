Cách ăn mì gói không hại sức khỏe

Mì gói nếu biết chế biến đúng cách và ăn với tần suất hợp lý, có thể hạn chế được tác động xấu tới sức khỏe.

Mặc dù mì ăn liền là một thức ăn đem lại khá nhiều tiện ích như: Tiết kiệm chi phí, đỡ tốn kém thời gian chế biến, dễ sử dụng nhưng ăn quá nhiều mì lại ảnh hưởng đến sức khỏe. Các chuyên gia dinh dưỡng khuyên mỗi người dân chỉ nên ăn tối đa 2 gói mì một tuần để đảm bảo sức khỏe tốt nhất.

Ăn quá nhiều mì tôm nhất là việc ăn mì thay cho bữa chính, khiến bạn mất cân bằng dinh dưỡng và sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Nóng trong người, nổi mụn, nhiệt miệng chính là những hậu quả đầu tiên của việc bạn ăn mì quá thường xuyên.

Ngoài ra khi bạn tiêu thụ quá nhiều mì tôm thường xuyên có thể sẽ gây rối loạn chức năng dạ dày, làm xuất hiện các triệu chứng như đầy hơi, đau dạ dày, bởi mì tôm ăn liền thường chứa nhiều dầu, chất hương liệu với các chất phụ gia nên sẽ khiến cho vị giác của bạn bị giảm sút nghiêm trọng và tạo áp lực cho dạ dày trong việc tiêu hóa chung.

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cũng đã cảnh báo, nếu sử dụng mì tôm thường xuyên trong thời gian dài và coi đây là món ăn thay thế bữa chính, cơ thể sẽ phải đối mặt với nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng.

Nên bổ sung mỗi bát mì từ 25-30 gr chất đạm như thịt bò, thịt lợn hoặc tôm. Ảnh minh họa/ nguồn Internet

Theo daibieunhandan.vn, mì tôm thường được chế biến bằng cách chiên ở nhiệt độ cao, làm dầu bị biến tính, hình thành chất béo trans (chất béo chuyển hóa) - yếu tố nguy cơ cao đối với bệnh tim mạch, rối loạn chuyển hóa và nội tiết. Lượng chất béo này cũng khiến tuyến bã nhờn hoạt động mạnh, làm tình trạng mụn trứng cá trở nên trầm trọng hơn, ngay cả với những loại mì được quảng cáo là “không nóng”.

Bên cạnh đó, giá trị dinh dưỡng của mì tôm khá thấp, gần như không cung cấp đủ vitamin và khoáng chất thiết yếu. Nếu ăn thường xuyên, cơ thể dễ rơi vào tình trạng thiếu vi chất, gây rối loạn các hoạt động chuyển hóa.

Một yếu tố đáng lo ngại khác là hàm lượng muối. Trung bình một gói mì chứa gần 5g muối, tương đương nhu cầu muối tối đa một người trưởng thành nên dùng trong cả ngày. Điều này có nghĩa, chỉ cần ăn một gói mì vào buổi sáng và tiếp tục ăn uống bình thường trong ngày, lượng muối hấp thụ sẽ vượt mức khuyến cáo. Việc này kéo dài sẽ làm tăng nguy cơ tăng huyết áp, bệnh tim mạch và suy giảm chức năng thận.

Gói gia vị trong mì ăn liền thường chứa rất nhiều bột ngọt và muối có hại cho sức khỏe. Ảnh minh họa/nguồn Internet

Theo khoahoc.tv, TS Nguyễn Hồng Vũ, tiến sĩ về Sinh học phân tử trong y học, nghiên cứu viên sau tiến sĩ (Staff Scientist), Viện nghiên cứu City of Hope, California, Mỹ cho hay, khi sử dụng mì ăn liền, người dân nên quan tâm đến lượng muối có trong thực phẩm này. Lượng muối trong mì thường cao, có thể tác động xấu đến nhiều cơ quan trong cơ thể, đặc biệt với người bệnh cao huyết áp, bệnh thận...

Theo khuyến cáo, mỗi ngày chúng ta không nên ăn quá 2g muối. Lượng muối trong mỗi gói mì có thể lớn tới hơn 3g, vượt quá ngưỡng nên sử dụng mỗi ngày. Để giảm muối, bạn có thể giảm bớt lượng gia vị kèm theo gói mì.

Vị chuyên gia này cũng nhấn mạnh lượng chất xơ trong mì gói cũng rất thấp. Trung bình, một người nữ cần 21-25 g chất xơ, nam là 31-35 g. Ăn ít chất xơ khiến nhu động ruột hoạt động không tốt, gây táo bón, giảm hấp thu. Thiếu hụt chất xơ ảnh hưởng đến việc hấp thu dinh dưỡng. Vì vậy, bạn cũng cần để ý đến nguồn cung cấp chất xơ khi ăn mì gói như thêm rau, củ quả.

Ông khuyến cáo người dân có thể ăn khi không có thời gian. Trong nhiều trường hợp, mì gói có giá rẻ nên các bạn sinh viên hay người có thu nhập thấp thường lựa chọn. Tuy nhiên, ăn mì gói không cung cấp đủ năng lượng cho bạn, lâu dài cơ thể sẽ mệt mỏi, không đủ năng lượng để hoạt động, làm việc.

Lưu ý khi ăn mì

Hạn chế dùng gói gia vị: Gói gia vị của mì thường ngon và đậm đà. Thành phần chính trong gia vị thường là bột ngọt. Khi đun sôi sẽ biến đổi thành chất không tốt cho sức khỏe. Đặc biệt là các gói dầu mỡ, không những chứa nhiều chất béo không tốt. Mà còn khiến cho cơ thể tích nhiều cặn mỡ. Vì thế khi ăn mì, tốt nhất là nên vứt bỏ gói gia vị. Có thể thay bằng nước hầm xương, nước luộc rau và gia vị tự nhiên như hành, tỏi phi, gừng, tiêu, xì dầu ít muối. Nếu không còn cách nào khác, thì khi dùng cũng chỉ nên sử dụng 1/2 gói để tạo hương vị.

Không nên dùng nhiều nước mì: Khi ăn mì, lưu ý không nên húp quá nhiều nước mì tôm. Vì nước mì chứa nhiều dầu mỡ và muối. Nếu thường xuyên dùng nước mì thì cơ thể sẽ bị thừa muối, tích mỡ thừa gây ra nhiều ảnh hưởng tiêu cực tới sức khỏe.

Không ăn “mì úp” : Không nên ăn “mì úp” mà nên “ăn mì nấu”. Bởi khi nấu mì, lượng chất béo cùng một số chất bảo quản chứa trong mì sẽ được giảm thiểu phần nào. Từ đó sẽ đảm bảo cho sức khỏe hơn.

Phải trụng mì qua nước sôi trong ít phút: Lớp dầu chiên bên ngoài bên ngoài sợi mì cũng chính là nguyên nhân gây nên khó tiêu. Trung bình phải mất 4-5 ngày cơ thể của bạn mới có thể tiêu hoá hết 1 bát mì gói. Chính vì vậy, loại bỏ bớt lớp dầu chiên sẽ giúp cơ thể chuyển hóa tinh bột tốt hơn.

Đặc biệt, cần bổ sung rau xanh (cải ngọt, cải bó xôi, bắp cải, giá đỗ…), nguồn đạm (trứng, thịt, cá, tôm, đậu phụ) và nấm để tăng chất xơ, protein và hương vị. Chỉ nên ăn mì khoảng 1–2 lần/tuần.