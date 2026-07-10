Các trường lớn phía Nam đào tạo khối ngành luật công bố điểm sàn

Các trường đại học khối ngành luật công bố ngưỡng điểm chuẩn 2026, áp dụng nhiều phương thức xét tuyển và quy đổi điểm để đảm bảo công bằng.

Chiều 9/7, Trường đại học Luật TP HCM và Trường đại học Kinh tế - Luật (ĐHQG-HCM) đã công bố điểm sàn xét tuyển đại học năm 2026.

Tại Trường đại học Luật TP HCM (ULAW), ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào năm 2026 đối với các ngành đào tạo chính quy có nhiều mức điểm khác nhau.

Theo đó, nhóm ngành Luật, Luật Thương mại quốc tế và Quản trị - Luật có điểm sàn 20 điểm. Các ngành Ngôn ngữ Anh, Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế, Tài chính - Ngân hàng có điểm sàn 17 điểm; trong khi Ngôn ngữ Trung Quốc, Công nghệ tài chính, Kinh tế số và Thương mại điện tử có mức điểm sàn 16 điểm.

Đáng chú ý, năm 2026 ULAW triển khai cơ chế quy đổi điểm tương đương giữa các phương thức xét tuyển, đưa kết quả học bạ và điểm kỳ thi V-SAT về cùng thang điểm với điểm thi tốt nghiệp THPT nhằm bảo đảm tính công bằng giữa các phương thức.

Đối với điểm V-SAT, trường sử dụng phương pháp nội suy tuyến tính để quy đổi theo từng khoảng điểm và từng môn thi. Bảng quy đổi được xây dựng riêng cho các môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Vật lý, Hóa học, Lịch sử và Địa lý.

Đối với điểm học bạ, công thức quy đổi được áp dụng là: y = x − k

Trong đó, x là điểm tổ hợp học bạ (trung bình 6 học kỳ), y là điểm sau quy đổi và k là hệ số chênh lệch được xác định riêng cho từng tổ hợp xét tuyển. Việc áp dụng hệ số riêng giúp hạn chế sự chênh lệch giữa điểm học bạ và điểm thi tốt nghiệp THPT, đồng thời tạo sự công bằng giữa các phương thức xét tuyển.

Còn theo thông báo của Trường đại học Kinh tế - Luật, năm 2026 trường tuyển sinh theo 2 phương thức gồm xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển thẳng và xét tuyển tổng hợp.

Ở phương thức xét tuyển tổng hợp, điểm xét tuyển được tính trên thang điểm 100, kết hợp giữa kết quả thi tốt nghiệp THPT, kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực ĐHQG-HCM, kết quả học tập THPT cùng điểm cộng và điểm ưu tiên theo quy định.

Nhà trường xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào năm 2026 là 60/100 (chưa cộng điểm ưu tiên, áp dụng cho thí sinh khu vực 3). Theo đó, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào năm 2026 của trường là 60/100 (chưa cộng điểm ưu tiên, áp dụng với thí sinh khu vực 3).

Đối với thí sinh sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT, tổng điểm 3 môn theo tổ hợp xét tuyển phải đạt tối thiểu 15/30. Với học bạ, điểm mỗi môn được tính bằng trung bình cộng của cả 6 học kỳ THPT.

Riêng các ngành thuộc lĩnh vực Pháp luật, ngoài điều kiện đạt từ 60/100 điểm học lực, thí sinh còn phải đáp ứng thêm yêu cầu về điểm từng môn và tổng điểm tổ hợp theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cụ thể, môn Toán (và Ngữ văn đối với tổ hợp D01) phải đạt từ 6,0 điểm, đồng thời tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp xét tuyển đạt từ 20 điểm trở lên.

Dù cùng công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào trong đợt này, cách xác định điểm xét tuyển của hai trường có sự khác biệt. Nếu UEL áp dụng thang điểm 100 theo phương thức xét tuyển tổng hợp, thì ULAW tiếp tục sử dụng thang điểm 30 và đồng thời công bố quy định quy đổi điểm giữa các phương thức xét tuyển.

Thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ảnh Bộ GD&ĐT

Trường Đại học Luật - Đại học Huế cũng vừa công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào năm 2026 các phương thức xét tuyển như sau:

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với thí sinh xét tuyển theo phương thức xét điểm thi TN THPT năm 2026 đối với ngành Luật và Luật kinh tế đều 20 điểm.

Ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào đối với phương thức xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông là mức điểm tối thiểu (không nhân hệ số) của tổ hợp gồm 03 môn thi đối với thí sinh thuộc khu vực 3, không thuộc đối tượng ưu tiên, không tính điểm cộng.

Điểm xét tuyển = Tổng điểm thi 03 môn trong tổ hợp xét tuyển + Điểm ưu tiên khu vực (nếu có) + Điểm ưu tiên đối tượng (nếu có)

Điểm xét tuyển >= 20 điểm thí sinh mới đủ điều kiện nộp hồ sơ xét tuyển vào Trường Đại học Luật, Đại học Huế năm 2026 theo phương thức xét điểm thi TN THPT.

Và ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với thí sinh xét tuyển theo phương thức xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ), thí sinh đáp ứng một trong các tiêu chí sau: Thí sinh đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào như quy định tại mục 1 nêu trên (tương tự như thí sinh xét tuyển theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026); Thí sinh có kết quả trung bình chung học tập được đánh giá mức tốt (học lực xếp loại từ giỏi trở lên) cả năm lớp 12 và tổng điểm 03 môn thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp xét tuyển (hoặc sử dụng điểm thi môn Toán, Ngữ văn và một môn thi khác) đạt 18,00 điểm trở lên; Thí sinh có điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,50 trở lên.

Theo quy định của Bộ GD&ĐT ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào từ điểm thi tốt nghiệp THPT để tuyển sinh các chương trình đào tạo thuộc lĩnh vực pháp luật năm 2026 đối với thí sinh ở khu vực 3 có mức điểm tối thiểu (không nhân hệ số) của tất cả các tổ hợp gồm 3 bài thi/môn thi theo thang điểm 30, không tính điểm cộng, không phân biệt kết quả thi của thí sinh học chương trình 2006, và 2018 là 20 điểm.