Sống Khỏe

Các nhóm thuốc dễ gây suy giảm trí nhớ

Nhiều loại thuốc như thuốc an thần, thuốc chống trầm cảm, thuốc giảm đau opioid,... có thể ảnh hưởng đến chức năng thần kinh nếu sử dụng lâu dài.

Bình Nguyên

Mất trí nhớ hay sa sút trí tuệ thường do một số bệnh gây tổn thương tế bào thần kinh. Tình trạng này phổ biến hơn khi mọi người già đi, do quá trình lão hoá. Ngoài ra, mất trí nhớ còn do thuốc tác dụng phụ của một số loại thuốc nếu sử dụng trong thời gian dài. Dưới đây các nhóm thuốc gây suy giảm trí nhớ khi sử dụng lâu dài:

Thuốc an thần Benzodiazepin: Bao gồm Diazepam, Lorazepam, Triazolam... dùng trong điều trị rối loạn lo âu hay mất ngủ. Nhóm thuốc này nếu sử dụng quá lâu sẽ làm hoạt động của não bị suy yếu, khiến các tế bào thần kinh không được phát triển như bình thường nên gây ra chứng mất trí nhớ.

Thuốc Statin: Bao gồm Atorvastatin, Lovastatin, Simvastatin có tác dụng trong điều trị tình trạng tăng Cholesterol máu. Tuy nhiên, điều này cũng gây tác động đến lượng Cholesterol trong não bộ nên khiến sự kết nối giữa các tế bào thần kinh bị suy yếu.

Thuốc chống trầm cảm 3 vòng: Như Amitriptyline, Nortriptyline, Imipramin... khiến Serotonin và Norepinephrine bị ức chế nên dẫn truyền thần kinh trong não bị suy yếu, về lâu dài sẽ gây mất trí nhớ.

Thuốc điều trị tăng huyết áp: Atenolol, Propranolol, Timolol... có thể gây ức chế những chất dẫn truyền thần kinh quan trọng như Norepinephrine, Epinephrine... nên gây mất trí nhớ.

Thuốc giảm đau nhóm Opioid: Có thể làm ức chế một số vị trí quan trọng trong đường dẫn truyền thần kinh trung ương, vì vậy sẽ làm mất trí nhớ của người bệnh nếu sử dụng trong thời gian dài.

Thuốc đồng vận Dopamin: Dùng trong điều trị bệnh lý Parkinson: Những thuốc này sẽ có tác dụng làm tăng Dopamine não bộ bằng cách gây nên sự ức chế đối với enzyme phân hủy hormone này, đồng thời sẽ giảm đi Acetylcholine dẫn truyền thần kinh nên trí nhớ sẽ bị suy giảm. Nếu uống thuốc này thường xuyên người bệnh sẽ xuất hiện một số biểu hiện thần kinh như lú lẫn, hoang tưởng...

Người bệnh cần tuân thủ đúng theo bác sĩ chỉ định để hạn chế những tác dụng phụ của thuốc. Ảnh minh hoạ/Internet

Thuốc chống động kinh: Carbamazepine, Gabapentin... có tác dụng giảm triệu chứng co giật ở người bệnh, tuy nhiên thuốc cũng làm giảm đi những tín hiệu đối với hệ thần kinh trung ương khiến người bệnh không thể nhớ được.

Thuốc kháng Histamin: Clorpheniramin, Dexclorpheniramin... làm ức chế chất dẫn truyền thần kinh Acetylcholine nên gây ra suy giảm trí nhớ.

Một nghiên cứu phát hiện ra rằng, những người dùng hơn 50 liều diphenhydramine mỗi năm, trong 8 năm có nguy cơ mắc suy giảm trí nhớ cao hơn.

Thuốc kháng Cholinergic: Trong điều trị tình trạng tiểu không tự chủ cũng sẽ gây ức chế hoạt động của chất dẫn truyền thần kinh trung ương và làm bệnh nhân không thể nhớ được.

Thuốc phiện: Sử dụng thuốc phiện thường xuyên để điều trị chứng đau mạn tính có liên quan đến việc tăng nguy cơ suy giảm trí nhớ và sức khỏe não kém hơn. Việc sử dụng thuốc phiện trong độ tuổi từ 75 - 80 có liên quan đến việc tăng nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ.

Một nghiên cứu phát hiện ra rằng, những người dùng thuốc phiện bị đau mạn tính không phải do ung thư, có nguy cơ mắc bệnh Alzheimer cao hơn những người không sử dụng thuốc phiện.

Dùng một số loại thuốc tây lâu dài sẽ gây suy giảm trí nhớ do thuốc. Ảnh minh hoạ/Internet
Omeprazole (thuốc chống tiết axit): Có một số bằng chứng cho thấy việc sử dụng omeprazole - một chất ức chế bơm proton (PPI), trong thời gian dài, có thể làm tăng nguy cơ mắc chứng mất trí.

Nghiên cứu năm 2023 trên tạp chí Neurology cho thấy, những người dùng PPI trong ít nhất 4,5 năm, có nguy cơ mắc chứng mất trí cao hơn. Một nghiên cứu khác trên tạp chí JAMA Neurology cũng phát hiện ra, việc sử dụng PPI mạn tính có liên quan đến nguy cơ mắc chứng mất trí cao hơn 44% ở người lớn trên 75 tuổi. PPI có thể làm tăng lượng protein có hại tích tụ trong não của những người mắc chứng mất trí.

Thực tế, tác dụng phụ của một vài loại thuốc có thể khiến người bệnh suy giảm hoặc mất trí nhớ. Do vậy, khi dùng những nhóm thuốc trên, người bệnh hãy hết sức cẩn trọng, tuân thủ đúng theo bác sĩ chỉ định. Trong khi dùng thuốc, nếu thấy trí nhớ thay đổi bất thường, bệnh nhân cần thông báo kịp thời để bác sĩ có hướng xử lý, can thiệp. Bạn có thể được giảm liều dùng hoặc thay thế sang loại thuốc khác không gây tác dụng phụ làm giảm trí nhớ.

Một số nguyên nhân gây suy giảm hoặc mất trí nhớ:

  • Não tổn thương do chấn thương sọ não, bệnh u não hay đột quỵ….
  • Lối sống không lành mạnh như lạm dụng ma túy, rượu bia, thuốc lá, thiếu ngủ, căng thẳng tinh thần….
  • Mắc bệnh lý gây mất trí nhớ như Parkinson, Alzheimer, động kinh, trầm cảm hoặc cơ thể thiếu hụt vitamin B12.
  • Dùng một số loại thuốc trong thời gian dài dẫn đến tác dụng phụ là mất trí nhớ.
Sống Khỏe

Ăn quả việt quất thường xuyên giảm nguy cơ sa sút trí tuệ

Quả việt quất chứa các chất chống oxy hóa như flavonoid và anthocyanin, giúp tăng cường lưu thông máu não, cải thiện trí nhớ và chức năng nhận thức...

Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí khoa học Nutrients, việc ăn quả việt quất thường xuyên có thể cải thiện trí nhớ và giảm nguy cơ sa sút trí tuệ ở người trung niên có nguy cơ cao.

Bí quyết nằm ở anthocyanin - hợp chất chống oxy hóa tạo nên màu xanh tím đặc trưng của quả. Trong tự nhiên, anthocyanin giúp cây chống tia cực tím và vi khuẩn; khi vào cơ thể người, chúng góp phần giảm viêm, cải thiện quá trình trao đổi chất và tăng cường năng lượng cho tế bào thần kinh. Không chỉ việt quất, mâm xôi hay gạo lứt đen cũng chứa hợp chất này, nhưng việt quất nổi trội hơn nhờ dễ sử dụng và có giá trị dinh dưỡng cân bằng.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Thiếu hụt lithium trong não có thể làm tăng nguy cơ Alzheimer

Theo một nghiên cứu mới, việc thiếu hụt nguyên tố kim loại lithium trong cơ thể góp phần vào sự tiến triển của chứng sa sút trí tuệ ở bệnh nhân Alzheimer.

Một nghiên cứu kéo dài suốt 10 năm của nhóm nghiên cứu của trường Y Harvard vừa được công bố trên tạp chí Nature. Nghiên cứu này tiết lộ việc thiếu hụt nguyên tố kim loại lithium trong cơ thể có thể là yếu tố then chốt góp phần vào sự tiến triển của chứng sa sút trí tuệ ở bệnh nhân Alzheimer.

Các nhà khoa học thuộc trường Y Harvard phát hiện lithium - vốn tồn tại tự nhiên trong não người và đóng vai trò duy trì hoạt động bình thường của tất cả các loại tế bào chính - có thể giúp bảo vệ tế bào thần kinh khỏi sự thoái hóa. Theo nhóm nghiên cứu của Harvard, việc mất lithium trong não là một trong những biến đổi sớm nhất dẫn đến bệnh Alzheimer. Ở chuột, sự thiếu hụt này làm gia tốc quá trình suy giảm trí nhớ.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Phòng ngừa sa sút trí tuệ từ bữa ăn hằng ngày

Bổ sung thực phẩm tốt cho não và hạn chế đồ ngọt, thực phẩm chế biến sẵn chính là cách hiệu quả để bảo vệ trí nhớ, giữ sự minh mẫn lâu dài.

Sa sút trí tuệ không chỉ là căn bệnh gắn liền với tuổi già mà còn là nỗi lo sức khỏe toàn cầu. Ước tính đến năm 2050, thế giới sẽ có khoảng 139 triệu người mắc chứng bệnh này. Điểm đáng chú ý là, ngoài yếu tố tuổi tác và di truyền, chế độ ăn uống hằng ngày có ảnh hưởng lớn đến nguy cơ khởi phát và tiến triển của sa sút trí tuệ.

Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, một chế độ dinh dưỡng cân bằng, giàu thực phẩm có lợi cho não bộ có thể làm giảm đáng kể nguy cơ suy giảm nhận thức. Việc xây dựng lối sống ăn uống lành mạnh ngay từ tuổi trung niên, thậm chí sớm hơn, chính là chìa khóa vàng để bảo vệ trí nhớ, duy trì sự minh mẫn và nâng cao chất lượng cuộc sống khi tuổi già gõ cửa.

Xem chi tiết

Lợi ích của bông cải xanh

Lợi ích của bông cải xanh

Bông cải xanh mang lại nhiều lợi ích sức khỏe như tăng cường hệ miễn dịch, hỗ trợ phòng ngừa ung thư, bảo vệ sức khỏe tim mạch và mắt...

5 loại vitamin giúp bạn trẻ lâu

5 loại vitamin giúp bạn trẻ lâu

Bên cạnh chế độ ăn uống lành mạnh và luyện tập thường xuyên, việc bổ sung vitamin đúng cách đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ làm chậm lão hóa.