Ca sĩ Quân Juno tiết lộ lý do kết hợp cùng Hồ Gia Hùng (HKT) trong dự án mới

Quân Juno chính thức cho ra mắt dự án âm nhạc mới mang tên “Lòng người đa đoan” - ca khúc do nhạc sĩ Thế Hùng sáng tác. MV lần này Quân Juno kết hợp với Hồ Gia Hùng – thành viên trong nhóm nhạc đình đám một thời HKT.

Trong ca khúc “Lòng người đa đoan”, Hồ Gia Hùng gây ấn tượng với chất giọng trầm ấm, dày và giàu nội lực, mang theo sự từng trải của một người đã đi qua nhiều thăng trầm trong sự nghiệp lẫn cuộc sống. Quân Juno lại sở hữu giọng ca da diết, giàu cảm xúc, dễ chạm đến những khoảng lặng sâu kín trong lòng người nghe.

Quân Juno và Hồ Gia Hùng kết hợp trong dự án mới. Ảnh: NVCC

Chính sự tương phản và bổ trợ trong màu giọng đã tạo nên chiều sâu cảm xúc cho bài hát, khiến mỗi câu ca như một lời tự sự chân thành, khiến người nghe dễ dàng tìm thấy chính mình trong từng câu hát.

Ngoài đời thực, Quân Juno và Hồ Gia Hùng là hai anh em thân thiết, từng đồng hành và chứng kiến những thăng trầm của nhau trong cuộc sống lẫn con đường nghệ thuật. Cả hai đều đã trải qua không ít sóng gió, mất mát và cả những giai đoạn tưởng chừng muốn buông bỏ. Chính sự đồng cảm đó đã khiến họ dễ dàng tìm thấy tiếng nói chung khi nghe bản demo từ nhạc sĩ Thế Hùng và giúp họ tìm thấy tiếng nói chung trong âm nhạc.

Trong dự án lần này, Quân Juno là người chủ động ngỏ lời mời Hồ Gia Hùng song ca. Theo nam ca sĩ, ngay từ khi nghe bản demo “Lòng người đa đoan” của nhạc sĩ Thế Hùng, anh đã nghĩ đến Hồ Gia Hùng như một lựa chọn gần như hiển nhiên.

Ca sĩ Quân Juno. Ảnh: NVCC

Chia sẻ về quyết định này, Quân Juno cho biết: “Tôi không tìm một giọng hát cho đủ vai, mà tìm một người có thể hiểu được câu chuyện của bài hát. Tôi tin tưởng anh Hùng, bởi chất giọng của anh rất đặc biệt – trầm ấm, từng trải. Anh Hùng là người tôi nghĩ đến đầu tiên, vì ngoài đời chúng tôi là anh em thân thiết, cùng trải qua nhiều sóng gió. Tôi biết ca khúc này đã tìm đúng người”.

Về phía Hồ Gia Hùng, nam ca sĩ cho biết, anh nhận lời không chỉ vì tình cảm anh em, mà còn vì sự đồng điệu trong cảm xúc:

“Khi Quân Juno gửi bài và nói muốn hai anh em cùng hát, tôi đồng ý ngay. Đây là ca khúc rất thật và tôi nghĩ chỉ khi mình thật sự sống trong cảm xúc đó thì mới có thể truyền tải trọn vẹn đến khán giả”.

Ca sĩ Hồ Gia Hùng. Ảnh: NVCC

Chính sự chủ động của Quân Juno cùng mối quan hệ gắn bó ngoài đời đã giúp màn song ca của cả hai trong “Lòng người đa đoan” không mang màu sắc trình diễn, mà giống như hai người đàn ông đang kể lại câu chuyện đời mình bằng âm nhạc.

Được biết, “Lòng người đa đoan” là ca khúc mà nhạc sĩ Thế Hùng viết và dành tặng riêng cho Quân Juno và Hồ Gia Hùng. Tác phẩm ra đời sau nhiều cuộc trò chuyện, chia sẻ giữa những người nghệ sĩ từng trải qua không ít biến động trong cuộc sống lẫn con đường làm nghề. Chính sự đồng cảm ấy đã trở thành chất liệu để nhạc sĩ Thế Hùng viết nên một ca khúc mang đậm hơi thở đời sống và cảm xúc rất thật.

Quân Juno và Hồ Gia Hùng là hai anh em thân thiết ngoài đời. Ảnh: NVCC

Chia sẻ về điều này, nhạc sĩ Thế Hùng cho biết: “Tôi không viết bài hát này cho thị trường, mà viết cho những người tôi tin là có thể kể được câu chuyện của nó. Khi nghĩ đến Quân Juno và Hồ Gia Hùng, tôi thấy họ phù hợp nhất, vì cả hai đều đã từng đi qua những giai đoạn rất khó khăn. Ca khúc này giống như một món quà và cũng là sự đồng cảm giữa những người hiểu nhau”.

MV ca khúc “Lòng người đa đoan” được đạo diễn Phạm Kỳ Anh cùng ê-kíp dàn dựng. MV lựa chọn cách kể chuyện chậm rãi, giàu tính ẩn dụ, nơi từng ánh nhìn, từng khoảng lặng đều phản chiếu sự đa đoan của lòng người đúng như tinh thần ca khúc. Hình ảnh, ánh sáng và không gian được xử lý tinh tế, giúp cảm xúc của bài hát được đẩy lên cao trào một cách tự nhiên.