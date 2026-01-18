Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Ca sĩ Minh Hằng tiết lộ thời điểm mối tình với chồng chính thức bắt đầu

Giải trí

Ca sĩ Minh Hằng tiết lộ thời điểm mối tình với chồng chính thức bắt đầu

Mới đây, Minh Hằng chia sẻ thời điểm mối quan hệ tình cảm với chồng chính thức bắt đầu, hé lộ những khoảnh khắc đáng nhớ trong hành trình yêu kín tiếng.

Thu Cúc (tổng hợp, ảnh: FB Minh Hằng)
Ca sĩ Minh Hằng nhận lời tỏ tình từ chồng - doanh nhân Nguyễn Quốc Bảo vào năm 2016. Cô viết: "2016 nhìn lại, đã chốt đơn luôn anh người yêu (nay đã là chồng). Hóa ra năm ấy đã rực rỡ đến thế".
Ca sĩ Minh Hằng nhận lời tỏ tình từ chồng - doanh nhân Nguyễn Quốc Bảo vào năm 2016. Cô viết: "2016 nhìn lại, đã chốt đơn luôn anh người yêu (nay đã là chồng). Hóa ra năm ấy đã rực rỡ đến thế".
Minh Hằng hé lộ hình ảnh tiệc sinh nhật năm 2016 được doanh nhân Quốc Bảo bí mật tổ chức, loạt ảnh được nửa kia chụp khi cùng đến Paris (Pháp).
Minh Hằng hé lộ hình ảnh tiệc sinh nhật năm 2016 được doanh nhân Quốc Bảo bí mật tổ chức, loạt ảnh được nửa kia chụp khi cùng đến Paris (Pháp).
Kết hôn vào năm 2022, vợ chồng Minh Hằng và ông xã lựa chọn giữ đời sống riêng tư tránh xa ồn ào showbiz. Doanh nhân Quốc Bảo hiếm khi xuất hiện tại các sự kiện giải trí bên Minh Hằng. Tuy nhiên, anh luôn đồng hành, ủng hộ vợ trong công việc lẫn cuộc sống.
Kết hôn vào năm 2022, vợ chồng Minh Hằng và ông xã lựa chọn giữ đời sống riêng tư tránh xa ồn ào showbiz. Doanh nhân Quốc Bảo hiếm khi xuất hiện tại các sự kiện giải trí bên Minh Hằng. Tuy nhiên, anh luôn đồng hành, ủng hộ vợ trong công việc lẫn cuộc sống.
Theo Phụ Nữ Thủ Đô, khi xuất hiện trên chương trình The Khang Show, Minh Hằng cho biết chồng là người luôn vui vẻ, lạc quan và hài hước.
Theo Phụ Nữ Thủ Đô, khi xuất hiện trên chương trình The Khang Show, Minh Hằng cho biết chồng là người luôn vui vẻ, lạc quan và hài hước.
Dù bên ngoài công việc có áp lực hay mệt mỏi đến đâu, khi trở về nhà, doanh nhân Quốc Bảo luôn gác lại mọi lo toan sau cánh cửa, giữ tinh thần thoải mái để trò chuyện, sẻ chia cùng vợ con, tuyệt nhiên không mang những cảm xúc mệt mỏi về nhà.
Dù bên ngoài công việc có áp lực hay mệt mỏi đến đâu, khi trở về nhà, doanh nhân Quốc Bảo luôn gác lại mọi lo toan sau cánh cửa, giữ tinh thần thoải mái để trò chuyện, sẻ chia cùng vợ con, tuyệt nhiên không mang những cảm xúc mệt mỏi về nhà.
Minh Hằng được chồng tặng không ít món quà giá trị. Năm 2025, nữ ca sĩ hào hứng chia sẻ chồng tặng xe hơi mới với biển số trùng ngày sinh của cô và con trai.
Minh Hằng được chồng tặng không ít món quà giá trị. Năm 2025, nữ ca sĩ hào hứng chia sẻ chồng tặng xe hơi mới với biển số trùng ngày sinh của cô và con trai.
Sau khi vợ chồng Minh Hằng chào đón con trai đầu lòng, tổ ấm của nữ ca sĩ càng thêm trọn vẹn. Minh Hằng dành nhiều thời gian cho gia đình, cân bằng giữa vai trò làm mẹ và hoạt động nghệ thuật. Trên mạng xã hội, cô thỉnh thoảng chia sẻ những khoảnh khắc đời thường giản dị, hạnh phúc bên chồng con, cho thấy cuộc sống hôn nhân viên mãn.
Sau khi vợ chồng Minh Hằng chào đón con trai đầu lòng, tổ ấm của nữ ca sĩ càng thêm trọn vẹn. Minh Hằng dành nhiều thời gian cho gia đình, cân bằng giữa vai trò làm mẹ và hoạt động nghệ thuật. Trên mạng xã hội, cô thỉnh thoảng chia sẻ những khoảnh khắc đời thường giản dị, hạnh phúc bên chồng con, cho thấy cuộc sống hôn nhân viên mãn.
Minh Hằng khoe khoảnh khắc chồng đóng ông già Noel dịp Giáng sinh năm 2025.
Minh Hằng khoe khoảnh khắc chồng đóng ông già Noel dịp Giáng sinh năm 2025.
Con trai Minh Hằng càng lớn càng kháu khỉnh.
Con trai Minh Hằng càng lớn càng kháu khỉnh.
Thu Cúc (tổng hợp, ảnh: FB Minh Hằng)
#Minh Hằng #ca sĩ Minh Hằng #diễn viên Minh Hằng #chồng Minh Hằng #con trai Minh Hằng #vợ chồng Minh Hằng

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT