Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Doanh nghiệp

BSR: Chắp cánh ước mơ - Vươn tầm tri thức

Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (BSR) tổ chức chương trình tuyên dương gần 1.700 con CBCNV đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện năm học 2025 - 2026.

PV

Hành trình kết hợp giữa giáo dục truyền thống với hoạt động trải nghiệm tại Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thứ và VinWonders Nam Hội An.

Đặc biệt, tại đêm Gala Dinner với chủ đề “Chắp cánh ước mơ – Vươn tầm tri thức”, BSR đã tuyên dương 128 học sinh đạt thành tích Nhất, Nhì, Ba tại các kỳ thi từ cấp tỉnh trở lên, trong đó có nhiều em đạt giải tại các cuộc thi quốc gia và quốc tế uy tín. Các em được vinh danh theo từng cấp học, từ tiểu học, trung học cơ sở đến trung học phổ thông, qua đó ghi nhận những nỗ lực, tinh thần hiếu học và thành tích nổi bật của các em trong năm học 2025–2026.

Chương trình có sự tham dự của ông Bùi Ngọc Dương – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị BSR; ông Mai Tuấn Đạt – Phó Tổng Giám đốc BSR; ông Lê Hải Tuấn – Phó Giám đốc Nhà máy Lọc dầu Dung Quất; bà Trương Thị Thu Hà – Chủ tịch Công đoàn BSR, bà Nguyễn Lan Hương – Bí thư Đoàn Thanh niên BSR cùng lãnh đạo các tổ chức đoàn thể và gần 400 học sinh tiêu biểu đại diện cho con em CBCNV BSR.

Năm học 2025–2026, Tổng Công ty có 1.694 con CBCNV đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện. Trong đó, có 10 em đạt giải quốc tế, 57 em đạt giải quốc gia tại các cuộc thi tài năng, 9 em đạt danh hiệu học sinh giỏi quốc gia, 151 em đạt giải cấp tỉnh, cùng hàng trăm em đạt danh hiệu học sinh xuất sắc, học sinh giỏi và nhiều thành tích nổi bật trong nghiên cứu khoa học, văn hóa, nghệ thuật và thể thao.

40.jpg
Ông Mai Tuấn Đạt – Phó Tổng Giám đốc BSR trao quà chúc mừng các em học sinh đạt thành tích cao trong năm học 2025–2026

Phát biểu tại chương trình, bà Trương Thị Thu Hà, Chủ tịch Công đoàn cơ sở BSR, nhấn mạnh rằng những thành tích của các em không chỉ là niềm tự hào của mỗi gia đình mà còn là niềm vui chung của đại gia đình BSR.

“Mỗi thành tích hôm nay đều được nuôi dưỡng từ tình yêu thương của gia đình, sự tận tâm của thầy cô và sự nỗ lực bền bỉ của các con. Công đoàn BSR luôn xác định chăm lo cho người lao động không chỉ là quan tâm đến đời sống của CBCNV mà còn đồng hành với sự trưởng thành của thế hệ tương lai. Chúng tôi mong các con tiếp tục nuôi dưỡng khát vọng, giữ vững tinh thần học tập để trở thành những công dân có ích, góp phần xây dựng quê hương, đất nước”.

Việc duy trì hoạt động tuyên dương hằng năm là cách BSR lan tỏa văn hóa hiếu học, khích lệ tinh thần phấn đấu và tạo động lực để các gia đình người lao động yên tâm công tác, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.

Chia sẻ với các em học sinh và phụ huynh tại Gala, ông Bùi Ngọc Dương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị BSR, ghi nhận những nỗ lực đáng trân trọng của các em trong suốt năm học vừa qua. Ông Bùi Ngọc Dương khẳng định, những thành tích hôm nay là minh chứng cho tinh thần hiếu học, ý chí vượt khó và sự đồng hành của các bậc phụ huynh – những người lao động đang ngày đêm cống hiến cho sự phát triển của BSR.

BSR luôn coi con người là giá trị cốt lõi của sự phát triển. Mỗi thành công của các con hôm nay chính là nguồn động lực để các bậc cha mẹ thêm yên tâm công tác, đồng thời là niềm tin để chúng ta hướng tới một thế hệ trẻ bản lĩnh, sáng tạo và giàu khát vọng cống hiến. Mong các con tiếp tục học tập bằng tinh thần ham hiểu biết, biết trân trọng những giá trị tốt đẹp và nuôi dưỡng những ước mơ lớn cho tương lai. BSR cũng kỳ vọng rằng, trong số những gương mặt được tuyên dương hôm nay sẽ có những kỹ sư, nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý và những cán bộ lãnh đạo của BSR trong tương lai, góp phần vào sự phát triển của đất nước.

Bên cạnh phần tuyên dương, chương trình còn mang đến không gian giao lưu sôi nổi với các tiết mục văn nghệ, xiếc ảo thuật, minigame và những khoảnh khắc cùng hòa ca các ca khúc trẻ trung, tạo nên một đêm Gala trọn vẹn niềm vui và sự gắn kết.

Khép lại chương trình, chủ đề “Chắp cánh ước mơ – Vươn tầm tri thức” tiếp tục khẳng định sự quan tâm của BSR đối với thế hệ tương lai của người lao động, lan tỏa truyền thống hiếu học, tinh thần đoàn kết và văn hóa nhân văn của đại gia đình BSR trên hành trình phát triển bền vững.

#BSR #Chương trình tuyên dương học sinh #Văn hóa hiếu học #Học sinh đạt thành tích #Phát triển nhân lực

Bài liên quan

Doanh nghiệp

BSR lan toả sản phẩm tại triển lãm kỷ niệm 30 năm thành lập Ban Quản lý KKT Dung Quất

Sự kiện được tổ chức nhân kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập BQL Khu kinh tế Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi.

Trong hai ngày 14 và 15/8/2026, Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (BSR) đã tham gia trưng bày, giới thiệu các sản phẩm lọc hóa dầu tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Quảng Ngãi.

Triển lãm là một trong những hoạt động ý nghĩa chào mừng dấu mốc 30 năm hình thành và phát triển của Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi, đồng thời giới thiệu những thành tựu nổi bật của KKT Dung Quất và các doanh nghiệp đang trên địa bàn.

Xem chi tiết

Doanh nghiệp

BSR tiếp sức cho hành trình "gieo chữ" tại Trường Tiểu học - Trung học cơ sở Hiệp Hòa tỉnh Hưng Yên

Tuần qua, tại xã Thư Trì (Hưng Yên), UBND xã phối hợp với Trường Tiểu học và THCS Hiệp Hòa tổ chức lễ khánh thành công trình Trường học 3 tầng.

Công trình có sự tài trợ của Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (BSR - đơn vị thành viên của PETROVIETNAM) tài trợ. Đây là hoạt động ý nghĩa của BSR nhằm chung tay cùng địa phương phát triển giáo dục.

Công trình gồm 3 tầng, 12 phòng khối THCS thuộc Dự án Trường Tiểu học và THCS Hiệp Hòa được triển khai nhằm từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng giáo dục tại địa phương. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 13,39 tỷ đồng, sử dụng nguồn ngân sách xã và các nguồn vốn xã hội hóa. Công trình được khởi công tháng 1/2025, hoàn thành vào ngày 30/3/2026 và được bàn giao đưa vào sử dụng sau khi hoàn tất công tác kiểm tra, nghiệm thu.

Xem chi tiết

Doanh nghiệp

BSR xuất bán lô nhiên liệu Diesel sinh học B5 đầu tiên từ Nhà máy Lọc dầu Dung Quất

Ngày 6/8/2026, tại Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (BSR) chính thức xuất bán lô nhiên liệu Diesel sinh học B5 (DO B5) đầu tiên do Nhà máy sản xuất cho hai khách hàng là Công ty TNHH MTV Tổng công ty Xăng dầu Quân đội và Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Phúc.

Đây là dấu mốc quan trọng trong lộ trình nghiên cứu, phát triển và thương mại hóa các dòng nhiên liệu sinh học của BSR, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển dịch năng lượng, phát triển các sản phẩm xanh, thân thiện với môi trường theo định hướng của Chính phủ và Petrovietnam.

Việc xuất bán thành công sản phẩm DO B5 ra thị trường không chỉ khẳng định năng lực nghiên cứu, sản xuất của BSR mà còn thể hiện quyết tâm đồng hành cùng mục tiêu quốc gia giảm phát thải khí nhà kính, tăng tỷ lệ sử dụng nhiên liệu tái tạo và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới

Đúng bí kíp, mùa vàng càng thắng lớn

Đúng bí kíp, mùa vàng càng thắng lớn

Một mùa vụ tốt là tín hiệu đáng mừng, nhưng điều nhà nông cần hơn là duy trì hiệu quả ấy bền vững và tiếp tục nâng năng suất, chất lượng qua từng vụ.

Ca đại phẫu kéo dài hơn 8 giờ giải cứu bệnh nhân mắc ung thư kép

Ca đại phẫu kéo dài hơn 8 giờ giải cứu bệnh nhân mắc ung thư kép

Sau 15 năm điều trị ung thư đại tràng, ông Đỗ Văn Khuê tiếp tục được chẩn đoán mắc thêm ung thư tá tràng. Các bác sĩ Vinmec Times City (Hà Nội) thực hiện phẫu thuật triệt căn cả hai khối u trong một lần mổ. Nhờ được phối hợp điều trị đa chuyên khoa và áp dụng ERAS, ông có thể vận động, đi lại từ ngày thứ hai sau ca đại phẫu kéo dài hơn 8 giờ.

Nghiên cứu mới: Tiêm vắc xin HPV sớm ở trẻ, giúp giảm mạnh tỷ lệ tử vong

Nghiên cứu mới: Tiêm vắc xin HPV sớm ở trẻ, giúp giảm mạnh tỷ lệ tử vong

Nghiên cứu mang tên “Xu hướng tử vong do ung thư cổ tử cung sau tiêm chủng HPV tại Anh" của Đại học Queen Mary London (Anh) cho thấy phụ nữ tại nước này được tiêm vắc xin HPV khi 12 - 13 tuổi, có nguy cơ tử vong do ung thư cổ tử cung trước tuổi 30 gần như bằng không. Đây là kết quả được công bố vào tháng 6 năm nay trên tạp y khoa The Lancet.

"VPBank tới rồi, mở ‘lời’ ngay thôi": Thương hiệu hiện diện trong nhịp sống địa phương

"VPBank tới rồi, mở ‘lời’ ngay thôi": Thương hiệu hiện diện trong nhịp sống địa phương

Một buổi mua sắm cuối tuần tại trung tâm thương mại vốn không phải thời điểm người ta nghĩ đến chuyện tìm hiểu sản phẩm ngân hàng. Tuy vậy, đây lại là lúc những nhu cầu tài chính quen thuộc nhất đang diễn ra: thanh toán một món đồ, lên kế hoạch cho khoản chi sắp tới, tìm cách sử dụng hiệu quả tiền trong tài khoản hay đơn giản là cân nhắc một phương thức thanh toán thuận tiện hơn.

Để Hồ Tây thực sự “sống” trong diện mạo mới của Hà Nội

Để Hồ Tây thực sự “sống” trong diện mạo mới của Hà Nội

Phát huy giá trị Hồ Tây không chỉ là bảo vệ mặt nước và chỉnh trang cảnh quan. Để Hồ Tây thực sự “sống”, cần đánh thức ký ức làng nghề bằng những không gian trình diễn, trải nghiệm, sản phẩm lưu niệm, lễ hội và hành trình du lịch có chiều sâu, mang bản sắc riêng của vùng hồ.

Giải Marathon quốc tế Hà Nội Techcombank: Chiến dịch chạy bộ trực tuyến cán mốc quỹ 5 tỷ đồng sau 11 ngày phát động

Giải Marathon quốc tế Hà Nội Techcombank: Chiến dịch chạy bộ trực tuyến cán mốc quỹ 5 tỷ đồng sau 11 ngày phát động

Chiến dịch chạy bộ trực tuyến "Bước chạy vì tương lai trẻ em Việt" trong khuôn khổ giải chạy Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank mùa thứ 5 vừa cán mốc gây quỹ 5 tỷ đồng vào ngày 18/8, sớm gần một tháng so với kế hoạch. Theo thể lệ, với mỗi kilomet hợp lệ của người chạy, Techcombank sẽ đóng góp 10.000 đồng vào Quỹ từ thiện Chạm Yêu Thương.

PV GAS hoàn thành kế hoạch 6 tháng đầu năm 2026

PV GAS hoàn thành kế hoạch 6 tháng đầu năm 2026

Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS), đơn vị chủ lực của Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), vừa ghi nhận doanh thu hợp nhất trên 82 nghìn tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế vượt 11,2 nghìn tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế trên 9,0 nghìn tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2026, vượt toàn bộ kế hoạch 6 tháng cho tất cả các chỉ tiêu; hoàn thành và vượt kế hoạch năm cho chỉ tiêu lợi nhuận và nộp ngân sách nhà nước.