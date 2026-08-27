BSR: Chắp cánh ước mơ - Vươn tầm tri thức

Hành trình kết hợp giữa giáo dục truyền thống với hoạt động trải nghiệm tại Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thứ và VinWonders Nam Hội An.

Đặc biệt, tại đêm Gala Dinner với chủ đề “Chắp cánh ước mơ – Vươn tầm tri thức”, BSR đã tuyên dương 128 học sinh đạt thành tích Nhất, Nhì, Ba tại các kỳ thi từ cấp tỉnh trở lên, trong đó có nhiều em đạt giải tại các cuộc thi quốc gia và quốc tế uy tín. Các em được vinh danh theo từng cấp học, từ tiểu học, trung học cơ sở đến trung học phổ thông, qua đó ghi nhận những nỗ lực, tinh thần hiếu học và thành tích nổi bật của các em trong năm học 2025–2026.

Chương trình có sự tham dự của ông Bùi Ngọc Dương – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị BSR; ông Mai Tuấn Đạt – Phó Tổng Giám đốc BSR; ông Lê Hải Tuấn – Phó Giám đốc Nhà máy Lọc dầu Dung Quất; bà Trương Thị Thu Hà – Chủ tịch Công đoàn BSR, bà Nguyễn Lan Hương – Bí thư Đoàn Thanh niên BSR cùng lãnh đạo các tổ chức đoàn thể và gần 400 học sinh tiêu biểu đại diện cho con em CBCNV BSR.

Năm học 2025–2026, Tổng Công ty có 1.694 con CBCNV đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện. Trong đó, có 10 em đạt giải quốc tế, 57 em đạt giải quốc gia tại các cuộc thi tài năng, 9 em đạt danh hiệu học sinh giỏi quốc gia, 151 em đạt giải cấp tỉnh, cùng hàng trăm em đạt danh hiệu học sinh xuất sắc, học sinh giỏi và nhiều thành tích nổi bật trong nghiên cứu khoa học, văn hóa, nghệ thuật và thể thao.

Ông Mai Tuấn Đạt – Phó Tổng Giám đốc BSR trao quà chúc mừng các em học sinh đạt thành tích cao trong năm học 2025–2026

Phát biểu tại chương trình, bà Trương Thị Thu Hà, Chủ tịch Công đoàn cơ sở BSR, nhấn mạnh rằng những thành tích của các em không chỉ là niềm tự hào của mỗi gia đình mà còn là niềm vui chung của đại gia đình BSR.

“Mỗi thành tích hôm nay đều được nuôi dưỡng từ tình yêu thương của gia đình, sự tận tâm của thầy cô và sự nỗ lực bền bỉ của các con. Công đoàn BSR luôn xác định chăm lo cho người lao động không chỉ là quan tâm đến đời sống của CBCNV mà còn đồng hành với sự trưởng thành của thế hệ tương lai. Chúng tôi mong các con tiếp tục nuôi dưỡng khát vọng, giữ vững tinh thần học tập để trở thành những công dân có ích, góp phần xây dựng quê hương, đất nước”.

Việc duy trì hoạt động tuyên dương hằng năm là cách BSR lan tỏa văn hóa hiếu học, khích lệ tinh thần phấn đấu và tạo động lực để các gia đình người lao động yên tâm công tác, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.

Chia sẻ với các em học sinh và phụ huynh tại Gala, ông Bùi Ngọc Dương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị BSR, ghi nhận những nỗ lực đáng trân trọng của các em trong suốt năm học vừa qua. Ông Bùi Ngọc Dương khẳng định, những thành tích hôm nay là minh chứng cho tinh thần hiếu học, ý chí vượt khó và sự đồng hành của các bậc phụ huynh – những người lao động đang ngày đêm cống hiến cho sự phát triển của BSR.

BSR luôn coi con người là giá trị cốt lõi của sự phát triển. Mỗi thành công của các con hôm nay chính là nguồn động lực để các bậc cha mẹ thêm yên tâm công tác, đồng thời là niềm tin để chúng ta hướng tới một thế hệ trẻ bản lĩnh, sáng tạo và giàu khát vọng cống hiến. Mong các con tiếp tục học tập bằng tinh thần ham hiểu biết, biết trân trọng những giá trị tốt đẹp và nuôi dưỡng những ước mơ lớn cho tương lai. BSR cũng kỳ vọng rằng, trong số những gương mặt được tuyên dương hôm nay sẽ có những kỹ sư, nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý và những cán bộ lãnh đạo của BSR trong tương lai, góp phần vào sự phát triển của đất nước.

Bên cạnh phần tuyên dương, chương trình còn mang đến không gian giao lưu sôi nổi với các tiết mục văn nghệ, xiếc ảo thuật, minigame và những khoảnh khắc cùng hòa ca các ca khúc trẻ trung, tạo nên một đêm Gala trọn vẹn niềm vui và sự gắn kết.

Khép lại chương trình, chủ đề “Chắp cánh ước mơ – Vươn tầm tri thức” tiếp tục khẳng định sự quan tâm của BSR đối với thế hệ tương lai của người lao động, lan tỏa truyền thống hiếu học, tinh thần đoàn kết và văn hóa nhân văn của đại gia đình BSR trên hành trình phát triển bền vững.