Bong bóng AI sắp nổ tung sau cú hẫng từ GPT-5?

Số hóa

Bong bóng AI sắp nổ tung sau cú hẫng từ GPT-5?

GPT-5 ra mắt gây thất vọng, làm dấy lên lo ngại bong bóng AI có thể xẹp nhanh, đe dọa hàng trăm tỷ USD đầu tư tại Silicon Valley.

GPT-5 từng được kỳ vọng sẽ là bước nhảy vọt đưa AI đến gần AGI nhưng lại khiến nhiều người thất vọng.
Người dùng chỉ ra rằng mô hình này vẫn mắc lỗi cơ bản, thậm chí không vượt trội hơn các đối thủ.
Các chuyên gia như Thomas Wolf , đồng sáng lập và giám đốc khoa học của startup AI mã nguồn mở Hugging Face hay Gary Marcus, nhà phê bình AI nổi tiếng và giáo sư danh dự của Đại học New York cho rằng GPT-5 chỉ là cải thiện dần dần chứ không mang tính cách mạng.
Điều này làm dấy lên lo ngại rằng kỳ vọng quá cao vào AI đang tạo nên một bong bóng công nghệ.
Hàng trăm tỷ USD đã đổ vào hạ tầng và startup AI, khiến nguy cơ sụp đổ có thể “rất, rất nhanh”.
Stuart Russell, giáo sư khoa học máy tính tại Đại học California, Berkeley thậm chí so sánh tình hình hiện tại với mùa đông AI những năm 1980, khi công nghệ không đáp ứng được kỳ vọng và không mang lại lợi nhuận.
Dù vậy, nhiều nhà đầu tư vẫn tin AI mới chỉ ở giai đoạn đầu và cơ hội ứng dụng còn rất lớn.
Silicon Valley giờ đang đứng trước câu hỏi: AI sẽ tiếp tục bùng nổ hay bong bóng sắp nổ tung?
