Bom hạt nhân mới nhất của Mỹ hoàn thành sản xuất trước thời hạn

Mỹ hoàn thành chế tạo bom hạt nhân trọng lực B61-13 đầu tiên trong chuỗi sản xuất hàng loạt sớm ba tháng. Hiện tại tất cả đã sẵn sàng cho "dự trữ chiến tranh".

Cơ quan An ninh Hạt nhân Quốc gia Mỹ (NNSA) thông báo rằng các nhà khoa học và kỹ thuật viên chế tạo quả bom hạt nhân mới nhất của nước này vừa hoàn thành một bước sản xuất quan trọng sớm hơn dự kiến ​​ba tháng.

Đây được xem là cột mốc quan trọng trong quá trình mà các quan chức mô tả là một trong những nỗ lực phát triển vũ khí hạt nhân nhanh nhất kể từ Chiến tranh Lạnh.

Bom hạt nhân mới nhất của Mỹ đã sẵn sàng cho "dự trữ chiến tranh" - Ảnh: NNSA cung cấp.

NNSA cho biết Tổ hợp An ninh Quốc gia Y-12 tại Oak Ridge, Tennessee, đã hoàn thành quy trình "Dấu kim cương" đối với mọi cụm lắp ráp đóng gói sẵn được lên kế hoạch cho bom trọng lực B61-13.

"Dấu kim cương" được định nghĩa là một quy trình chứng nhận rằng một thành phần hạt nhân quan trọng đã vượt qua mọi cuộc kiểm tra cần thiết và được phê duyệt để triển khai như phần cứng chất lượng "dự trữ chiến tranh" thực sự chứ không phải là một vật phẩm thử nghiệm.

Để hiểu được ý nghĩa thực sự của việc đóng dấu, cần phải hiểu cách chế tạo một vũ khí nhiệt hạch hiện đại.

Một vũ khí hạt nhân hai tầng như dòng B61 ​​dựa trên một tầng "sơ cấp" kích hoạt phản ứng dây chuyền nổ và một tầng "thứ cấp" khuếch đại đáng kể sức công phá, và cụm lắp ráp đóng hộp (CSA) là thùng chứa kim loại kín, thường là thép không gỉ hoặc hợp kim nhôm, chứa viên nang tầng thứ cấp cùng với các thành phần quan trọng khác.

Việc đóng dấu kim cương thể hiện điểm kiểm tra chất lượng cuối cùng trong quá trình sản xuất thành phần đó, thời điểm quy trình chứng nhận nghiêm ngặt của NNSA xác nhận phần cứng đáp ứng mọi tiêu chuẩn an toàn và hiệu suất cần thiết để đưa vào kho vũ khí hạt nhân của Mỹ thay vì chỉ là mẫu sản xuất.

So sánh sức mạnh của B61-13 với quả bom hạt nhân lịch sử "Little Boy".

Giám đốc NNSA Brandon Williams ca ngợi: “Tiến độ của chương trình B61-13 chứng minh khả năng của Tổ chức An ninh Hạt nhân trong việc đáp ứng các yêu cầu địa chính trị đang thay đổi một cách nhanh chóng và chính xác”.

Cột mốc này trực tiếp hỗ trợ các mục tiêu hiện đại hóa khả năng răn đe hạt nhân của Mỹ và theo Brandon là "Gửi một thông điệp tới các đối thủ rằng quốc phòng của chúng ta vẫn linh hoạt, an toàn và hiệu quả".

B61-13 thuộc về một dòng vũ khí hạt nhân có lịch sử lâu đời, bắt nguồn từ thiết kế B61 ban đầu được đưa vào sử dụng năm 1968 và kể từ đó đã trở thành vũ khí phục vụ lâu nhất và linh hoạt nhất trong kho vũ khí hạt nhân của Mỹ.

Thứ vũ khí hủy diệt hàng loạt này từng được trang bị trên nhiều loại máy bay khác nhau, từ B-52 Stratofortress đến F-16 Fighting Falcon.

Biến thể mới nhất này được xây dựng trực tiếp trên B61-12, một phiên bản hiện đại hóa mà NNSA đã hoàn thành nâng cấp vào tháng 1 năm 2025, hợp nhất một số biến thể B61 cũ hơn thành một vũ khí duy nhất được trang bị cụm đuôi dẫn hướng sử dụng hệ thống dẫn đường quán tính để cải thiện độ chính xác.

B61-13 cũng chia sẻ công nghệ an toàn, bảo mật và dẫn đường hiện đại đó, nhưng Lầu Năm Góc cho biết nó có sức công phá tối đa cao hơn đáng kể so với B61-12.

Quả bom được thiết kế đặc biệt để tiêu diệt các mục tiêu khó tấn công hơn và các mục tiêu trải rộng trên một khu vực vật lý (phạm vi và mức độ hủy diệt) lớn hơn.

Lầu Năm Góc lần đầu tiên công bố chương trình B61-13 vào tháng 10 năm 2023, với sức công phá tối đa trong khoảng 340 đến 360 kiloton.

B61-13 sẽ chỉ được chứng nhận cho phép sử dụng trên các máy bay ném bom chiến lược của Mỹ hoạt động từ các căn cứ trong lục địa Mỹ. Hạn chế này cho thấy B-21 Raider, máy bay ném bom tàng hình mới nhất của Không quân hiện đang được đưa vào phục vụ, là nền tảng sử dụng chính của vũ khí này trong tương lai.

NNSA đã hoàn thành đơn vị sản xuất đầu tiên của B61-13 vào tháng 5 năm 2025, sớm hơn gần một năm so với mục tiêu ban đầu và chưa đầy hai năm sau khi Lầu Năm Góc lần đầu tiên công bố chương trình này.

Liên quan đến các động thái hạt nhân chiến lược giữa các cường quốc, Mới đây nhất, Mỹ đã phản ứng mạnh trước việc Trung Quốc phóng tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm ra Thái Bình Dương.

Theo đó, các thông cáo ngoại giao của Mỹ gay gắt: "Trong bối cảnh Hoa Kỳ đang nỗ lực hơn bao giờ hết nhằm ngăn chặn phổ biến vũ khí hạt nhân, Trung Quốc lại đang làm điều ngược lại. Việc Bắc Kinh tăng cường kho vũ khí hạt nhân một cách nhanh chóng và mập mờ là vấn đề quan ngại lớn đối với khu vực và thế giới."