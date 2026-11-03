Bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển gỗ lậu qua biên giới ở Quảng Trị

Đang vận chuyển trái phép gỗ Giáng Hương qua biên giới, Nguyễn Văn Nam và Trần Thanh Hải đã bị lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị phát hiện, bắt giữ.

Ngày 03/11, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Nam (SN: 12/05/1992) và Trần Thanh Hải (SN: 19/02/1993, cùng trú tại phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới” theo quy định tại khoản 1, Điều 189 Bộ luật hình sự.

Hai đối tượng cùng tang vật bị bắt giữ. Ảnh: CACC

Trước đó, vào lúc 7h30 ngày 03/10, lực lượng chức năng, gồm: Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị, Hải quan Cửa khẩu Quốc tế La Lay và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế La Lay phát hiện phương tiện xe ô tô đầu kéo mang BKS: 74H-011.38 kéo theo sơ mi rơ moóc BKS: 74R-003.88 do Trần Thanh Hải là người điều khiển phương tiện, đi cùng Nguyễn Văn Nam là người quản lý phương tiện, nhập cảnh từ Lào về Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế La Lay, xã La Lay (tỉnh Quảng Trị) có dấu hiệu nghi vấn, nên đã tiến hành khám phương tiện theo thủ tục hành chính.

Khoang chứa bí mật cất giấu 45 thanh gỗ Giáng Hương. Ảnh: CACC

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên dưới sàn thùng xe sơ mi rơ moóc có hầm chứa bí mật, bên trong khoang cất giấu 45 thanh gỗ (6,588 m3) Giáng Hương, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Làm việc với cơ quan Công an, Nguyễn Văn Nam khai nhận vận chuyển thuê số gỗ trên cho một đối tượng không rõ nhân thân, lai lịch, để được hưởng tiền công 30 triệu đồng, nhưng khi về đến Cửa khẩu Quốc tế La Lay, nhập cảnh vào Việt Nam thì bị phát hiện, bắt giữ.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị tiếp điều tra, làm rõ.