Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ dịch bệnh sau bão số 10

Bộ Y tế nhấn mạnh vai trò của việc phòng ngừa dịch bệnh, coi đây là nhiệm vụ then chốt trong bảo vệ sức khỏe cộng đồng sau thiên tai.

Bình Nguyên

Trước diễn biến phức tạp của hoàn lưu bão số 10 (bão Bualoi) gây mưa lớn kéo dài tại nhiều tỉnh miền bắc và Bắc Trung Bộ, Bộ Y tế vừa có công điện khẩn yêu cầu các địa phương chịu ảnh hưởng, cùng các đơn vị trực thuộc nhanh chóng triển khai các biện pháp ứng phó, khắc phục hậu quả, bảo đảm an toàn sức khỏe cho người dân.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, từ ngày 29 đến sáng 30/9, nhiều nơi ghi nhận lượng mưa đặc biệt lớn: Mỹ Lương (Phú Thọ) 346 mm, Việt Hồng (Lào Cai) 336,4 mm, Thành Hưng (Thanh Hóa) 303 mm, Mỹ Yên (Thái Nguyên) 321,8 mm. Dự báo trong những giờ tới, các tỉnh Phú Thọ, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lào Cai tiếp tục có mưa rất to, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

1-2639.jpg
Tình trạng nhà cửa bị ngập sâu, nước lũ chứa nhiều tạp chất ô nhiễm, xác động vật, thực vật chết nổi lềnh bềnh, bốc mùi hôi thối….đang đẩy người dân vùng lũ Hà Tĩnh vào tình cảnh phải đối diện với nguy cơ dịch bệnh bùng phát. Ảnh VOV

Bộ Y tế vừa yêu cầu Sở Y tế các tỉnh từ thành phố Huế đến Điện Biên khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó sau bão số 10. Theo đó, các bệnh viện, trung tâm y tế phải sẵn sàng thu dung, cấp cứu, điều trị nạn nhân bão lũ; đồng thời dự trữ đầy đủ thuốc, vật tư, trang thiết bị và giường bệnh dự phòng.

Công tác khám chữa bệnh cần được duy trì liên tục, đặc biệt tại các khoa hồi sức tích cực, khu vực sử dụng máy thở và thiết bị thiết yếu, với phương án chuẩn bị nguồn điện, nước và phương tiện vận chuyển.

Ngành y tế địa phương phải phối hợp với chính quyền xử lý môi trường, khử khuẩn, cung cấp nước sạch; tăng cường giám sát, phát hiện và xử lý sớm các ca bệnh truyền nhiễm nhằm ngăn chặn nguy cơ dịch bùng phát sau bão.

Nước lũ rút, người dân nhanh chóng dọn dẹp để sớm ổn định cuộc sống. Ảnh KTĐT
Nước lũ rút, người dân nhanh chóng dọn dẹp để sớm ổn định cuộc sống. Ảnh KTĐT

Các đơn vị y tế trung ương đóng tại miền bắc và miền trung cũng được giao nhiệm vụ sẵn sàng chi viện chuyên môn, tiếp nhận bệnh nhân nặng từ tuyến dưới, đồng thời triển khai lực lượng cơ động phòng chống dịch, giám sát dịch tễ và hỗ trợ tiêm chủng khi cần thiết.

Các Sở Y tế và đơn vị trực thuộc phải khẩn trương báo cáo tình hình, nhu cầu hỗ trợ để Bộ Y tế tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý kịp thời.

Phòng chống dịch bệnh không chỉ là trách nhiệm của ngành y tế mà là nhiệm vụ chung của toàn xã hội. Việc mỗi người dân chủ động bảo vệ sức khỏe cho bản thân và cộng đồng sẽ góp phần quan trọng trong việc giảm thiểu hậu quả của thiên tai, ổn định cuộc sống sau bão lũ và quan trọng nhất, bảo vệ sự an toàn và tính mạng của chính mình cùng những người thân yêu.

#dịch bệnh sau bão #phòng chống dịch bão lũ #các biện pháp y tế sau thiên tai #cảnh báo dịch bệnh miền Bắc #ứng phó bão số 10 #quản lý môi trường sau bão

Bài liên quan

Sống Khỏe

Nghệ An tăng cường phòng chống dịch sau mưa lũ

Sở Y tế Nghệ An vừa có công văn về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm sau mưa lũ.

Sau lũ dữ, điều còn lại không chỉ là bùn đất, xác động vật và rác thải ngổn ngang mà còn là nguy cơ dịch bệnh đang âm thầm len lỏi khắp các bản làng miền núi Nghệ An. Cùng với việc khắc phục hậu quả thiên tai, ngành Y tế đang gấp rút triển khai các biện pháp nhằm kiểm soát môi trường và bảo vệ sức khỏe cho người dân.

Sở Y tế Nghệ An vừa có công điện yêu cầu các đơn vị chủ động rà soát, xác định các vùng trọng điểm có nguy cơ cao xảy ra dịch bệnh sau mưa lũ, ngập úng; sẵn sàng phương án xử lý khi có tình huống phát sinh. Tăng cường các đội cơ động phòng, chống dịch bệnh hỗ trợ tuyến dưới trong việc giám sát, phát hiện sớm, xử lý kịp thời các bệnh truyền nhiễm có nguy cơ gia tăng trong và sau mưa lũ.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Bộ Y tế chỉ cách tránh dịch bệnh sau mưa lũ

Mưa lũ và ngập lụt là điều kiện thuận lợi để các loại vi khuẩn, virus và trung gian truyền bệnh sinh sôi phát triển và gây bệnh cho con người.

mua-lut-bao-lu-1.jpg
mua-lut-bao-lu-2.jpg
Xem chi tiết

Sống Khỏe

Bộ Y tế chỉ đạo khẩn phòng chống dịch bệnh sau bão lũ

Bộ Y tế đã có công văn khẩn gửi giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc triển khai phòng chống dịch bệnh trong và sau mưa lũ.

Ngày 23/6, Bộ Y tế cho biết, Cục Phòng bệnh vừa có công văn khẩn gửi giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc triển khai phòng chống dịch bệnh trong và sau mưa bão, lũ lụt.

Theo đó, từ tháng 5/2025 đến nay, đã xuất hiện nhiều đợt mưa lớn gây ra ngập lụt cục bộ, sạt lở đất ở một số địa phương, dự báo trong thời gian tới sẽ có các cơn bão và nhiều đợt mưa lớn xảy ra.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Giải pháp ngăn ngừa mụn hiệu quả

Giải pháp ngăn ngừa mụn hiệu quả

Mụn thường xuất hiện do da không được chăm sóc đúng cách. Chỉ cần thay đổi vài thói quen hằng ngày, bạn có thể giữ da luôn sạch, hạn chế mụn quay lại.