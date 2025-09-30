Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ dịch bệnh sau bão số 10

Bộ Y tế nhấn mạnh vai trò của việc phòng ngừa dịch bệnh, coi đây là nhiệm vụ then chốt trong bảo vệ sức khỏe cộng đồng sau thiên tai.

Trước diễn biến phức tạp của hoàn lưu bão số 10 (bão Bualoi) gây mưa lớn kéo dài tại nhiều tỉnh miền bắc và Bắc Trung Bộ, Bộ Y tế vừa có công điện khẩn yêu cầu các địa phương chịu ảnh hưởng, cùng các đơn vị trực thuộc nhanh chóng triển khai các biện pháp ứng phó, khắc phục hậu quả, bảo đảm an toàn sức khỏe cho người dân.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, từ ngày 29 đến sáng 30/9, nhiều nơi ghi nhận lượng mưa đặc biệt lớn: Mỹ Lương (Phú Thọ) 346 mm, Việt Hồng (Lào Cai) 336,4 mm, Thành Hưng (Thanh Hóa) 303 mm, Mỹ Yên (Thái Nguyên) 321,8 mm. Dự báo trong những giờ tới, các tỉnh Phú Thọ, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lào Cai tiếp tục có mưa rất to, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Tình trạng nhà cửa bị ngập sâu, nước lũ chứa nhiều tạp chất ô nhiễm, xác động vật, thực vật chết nổi lềnh bềnh, bốc mùi hôi thối….đang đẩy người dân vùng lũ Hà Tĩnh vào tình cảnh phải đối diện với nguy cơ dịch bệnh bùng phát. Ảnh VOV

Bộ Y tế vừa yêu cầu Sở Y tế các tỉnh từ thành phố Huế đến Điện Biên khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó sau bão số 10. Theo đó, các bệnh viện, trung tâm y tế phải sẵn sàng thu dung, cấp cứu, điều trị nạn nhân bão lũ; đồng thời dự trữ đầy đủ thuốc, vật tư, trang thiết bị và giường bệnh dự phòng.

Công tác khám chữa bệnh cần được duy trì liên tục, đặc biệt tại các khoa hồi sức tích cực, khu vực sử dụng máy thở và thiết bị thiết yếu, với phương án chuẩn bị nguồn điện, nước và phương tiện vận chuyển.

Ngành y tế địa phương phải phối hợp với chính quyền xử lý môi trường, khử khuẩn, cung cấp nước sạch; tăng cường giám sát, phát hiện và xử lý sớm các ca bệnh truyền nhiễm nhằm ngăn chặn nguy cơ dịch bùng phát sau bão.

Nước lũ rút, người dân nhanh chóng dọn dẹp để sớm ổn định cuộc sống. Ảnh KTĐT

Các đơn vị y tế trung ương đóng tại miền bắc và miền trung cũng được giao nhiệm vụ sẵn sàng chi viện chuyên môn, tiếp nhận bệnh nhân nặng từ tuyến dưới, đồng thời triển khai lực lượng cơ động phòng chống dịch, giám sát dịch tễ và hỗ trợ tiêm chủng khi cần thiết.

Các Sở Y tế và đơn vị trực thuộc phải khẩn trương báo cáo tình hình, nhu cầu hỗ trợ để Bộ Y tế tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý kịp thời.