Bò xạ sống nơi lạnh nhất thế giới, sở hữu bộ lông dày phi thường

Giải mã

Bò xạ sống nơi lạnh nhất thế giới, sở hữu bộ lông dày phi thường

Bò xạ (Ovibos moschatus) là sinh vật biểu tượng của vùng Bắc Cực hoang sơ, với bộ lông dày và sức chịu lạnh phi thường.

T.B (tổng hợp)
Bò xạ không phải là bò thật sự. Dù tên gọi như vậy, chúng có họ hàng gần với loài dê hơn là bò nhà. Ảnh: Pinterest.
Bò xạ không phải là bò thật sự. Dù tên gọi như vậy, chúng có họ hàng gần với loài dê hơn là bò nhà. Ảnh: Pinterest.
Chúng sống ở vùng lạnh nhất hành tinh. Bò xạ phân bố chủ yếu ở Greenland, Canada, Alaska và Siberia. Ảnh: Pinterest.
Chúng sống ở vùng lạnh nhất hành tinh. Bò xạ phân bố chủ yếu ở Greenland, Canada, Alaska và Siberia. Ảnh: Pinterest.
Bộ lông của chúng dày hơn cả lông cừu. Lớp lông gọi là “qiviut” mịn và ấm gấp 8 lần lông cừu, quý giá trong ngành dệt. Ảnh: Pinterest.
Bộ lông của chúng dày hơn cả lông cừu. Lớp lông gọi là “qiviut” mịn và ấm gấp 8 lần lông cừu, quý giá trong ngành dệt. Ảnh: Pinterest.
Chúng có mùi hăng đặc trưng. Tên “bò xạ” bắt nguồn từ mùi hương mạnh tỏa ra trong mùa sinh sản của con đực. Ảnh: Pinterest.
Chúng có mùi hăng đặc trưng. Tên “bò xạ” bắt nguồn từ mùi hương mạnh tỏa ra trong mùa sinh sản của con đực. Ảnh: Pinterest.
Bò xạ sống theo đàn có tổ chức cao. Một đàn có thể lên tới 30 cá thể, cùng nhau chống lại kẻ săn mồi như sói Bắc Cực. Ảnh: Pinterest.
Bò xạ sống theo đàn có tổ chức cao. Một đàn có thể lên tới 30 cá thể, cùng nhau chống lại kẻ săn mồi như sói Bắc Cực. Ảnh: Pinterest.
Chúng tạo thành vòng tròn phòng thủ. Khi bị tấn công, đàn bò xạ xếp con non vào giữa và con trưởng thành hướng sừng ra ngoài. Ảnh: Pinterest.
Chúng tạo thành vòng tròn phòng thủ. Khi bị tấn công, đàn bò xạ xếp con non vào giữa và con trưởng thành hướng sừng ra ngoài. Ảnh: Pinterest.
Là biểu tượng văn hóa của người Inuit. Trong nhiều truyền thuyết vùng cực, bò xạ được coi là linh vật của sức mạnh và kiên cường. Ảnh: Pinterest.
Là biểu tượng văn hóa của người Inuit. Trong nhiều truyền thuyết vùng cực, bò xạ được coi là linh vật của sức mạnh và kiên cường. Ảnh: Pinterest.
Suýt tuyệt chủng vào thế kỷ 19. Do săn bắn quá mức, số lượng của chúng sụt giảm mạnh nhưng đã được phục hồi nhờ nỗ lực bảo tồn. Ảnh: Pinterest.
Suýt tuyệt chủng vào thế kỷ 19. Do săn bắn quá mức, số lượng của chúng sụt giảm mạnh nhưng đã được phục hồi nhờ nỗ lực bảo tồn. Ảnh: Pinterest.
Mời quý độc giả xem video: Khi động vật hoang dã kêu cứu | VTV24.
#Loài bò sống nơi cực lạnh #Bộ lông dày và quý giá #Chúng sống ở Bắc Cực #Họ hàng gần dê hơn bò #Hành vi đàn và phòng thủ #Biểu tượng văn hóa Inuit

