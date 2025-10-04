Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Bộ sạc 100W có thực sự an toàn cho iPhone

Số hóa

Bộ sạc 100W có thực sự an toàn cho iPhone

Bộ sạc 100W mang lại nhiều tiện lợi khi hỗ trợ nhiều thiết bị, nhưng người dùng iPhone vẫn lo ngại về độ an toàn khi sử dụng hằng ngày.

Thiên Trang (TH)
Trong kỷ nguyên smartphone, nhu cầu sạc nhanh và đa năng ngày càng trở nên quan trọng.
Trong kỷ nguyên smartphone, nhu cầu sạc nhanh và đa năng ngày càng trở nên quan trọng.
Bộ sạc 100W được ưa chuộng nhờ khả năng sạc cùng lúc nhiều thiết bị, từ iPhone đến laptop.(Ảnh: Screen Guard India)
Bộ sạc 100W được ưa chuộng nhờ khả năng sạc cùng lúc nhiều thiết bị, từ iPhone đến laptop.(Ảnh: Screen Guard India)
Thực tế, iPhone chỉ nhận công suất tối đa 20-27W dù cắm vào củ sạc 100W.
Thực tế, iPhone chỉ nhận công suất tối đa 20-27W dù cắm vào củ sạc 100W.
Điều này có nghĩa máy sẽ tự điều chỉnh, không hề xảy ra tình trạng quá tải như nhiều người lo sợ.
Điều này có nghĩa máy sẽ tự điều chỉnh, không hề xảy ra tình trạng quá tải như nhiều người lo sợ.
Các thương hiệu như Anker và UGREEN đã ra mắt nhiều mẫu sạc 100W tương thích iPhone, iPad và MacBook.(Ảnh: Slash Gear)
Các thương hiệu như Anker và UGREEN đã ra mắt nhiều mẫu sạc 100W tương thích iPhone, iPad và MacBook.(Ảnh: Slash Gear)
Người dùng nên chọn sản phẩm có chứng nhận Apple MFi để đảm bảo an toàn và ổn định.
Người dùng nên chọn sản phẩm có chứng nhận Apple MFi để đảm bảo an toàn và ổn định.
Mua sạc từ nhà bán lẻ uy tín, tránh hàng trôi nổi, giúp hạn chế nguy cơ gặp sản phẩm kém chất lượng.
Mua sạc từ nhà bán lẻ uy tín, tránh hàng trôi nổi, giúp hạn chế nguy cơ gặp sản phẩm kém chất lượng.
Ngoài ra, sử dụng dây cáp chuẩn cũng quan trọng không kém để bảo vệ thiết bị và tối ưu hiệu quả sạc.
Ngoài ra, sử dụng dây cáp chuẩn cũng quan trọng không kém để bảo vệ thiết bị và tối ưu hiệu quả sạc.
Mời quý độc giả xem thêm video: Công cụ quét mống mắt để xác minh là con người | VTV24
Thiên Trang (TH)
#bộ sạc 100W #an toàn iPhone #sạc nhanh #chứng nhận MFi #sạc đa thiết bị #Anker

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT