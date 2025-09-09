Công an Gia Lai công bố Quyết định bổ nhiệm cán bộ của Bộ trưởng Bộ Công an

Chiều 9/9, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức lễ công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Lê Quang Nhân-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai đã trao các quyết định của Bộ trưởng về việc bổ nhiệm chức danh Thủ trưởng Cơ quan Thi hành án hình sự và Thủ trưởng Cơ quan Quản lý tạm giữ, tạm giam (Công an tỉnh Gia Lai) đối với Đại tá Lê Hồng Thái-Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai Lê Quang Nhân trao các quyết định bổ nhiệm cán bộ của Bộ trưởng Bộ Công an. Ảnh: Q.Hùng

Trao quyết định về việc bổ nhiệm chức danh Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) đối với Đại tá Nguyễn Chí Linh-Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Trao quyết định bổ nhiệm chức danh Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) đối với Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn-Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Lê Quang Nhân chúc mừng các đồng chí được Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm, mong muốn các đồng chí được bổ nhiệm tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm để chỉ đạo, điều hành hoạt động của các cơ quan tư pháp thuộc Công an tỉnh hoạt động ngày càng hiệu quả.