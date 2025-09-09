Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Chính trị

Công an Gia Lai công bố Quyết định bổ nhiệm cán bộ của Bộ trưởng Bộ Công an

Chiều 9/9, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức lễ công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Hà Ngọc Chính

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Lê Quang Nhân-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai đã trao các quyết định của Bộ trưởng về việc bổ nhiệm chức danh Thủ trưởng Cơ quan Thi hành án hình sự và Thủ trưởng Cơ quan Quản lý tạm giữ, tạm giam (Công an tỉnh Gia Lai) đối với Đại tá Lê Hồng Thái-Phó Giám đốc Công an tỉnh.

ca.jpg
Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai Lê Quang Nhân trao các quyết định bổ nhiệm cán bộ của Bộ trưởng Bộ Công an. Ảnh: Q.Hùng

Trao quyết định về việc bổ nhiệm chức danh Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) đối với Đại tá Nguyễn Chí Linh-Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Trao quyết định bổ nhiệm chức danh Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) đối với Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn-Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Lê Quang Nhân chúc mừng các đồng chí được Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm, mong muốn các đồng chí được bổ nhiệm tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm để chỉ đạo, điều hành hoạt động của các cơ quan tư pháp thuộc Công an tỉnh hoạt động ngày càng hiệu quả.

tin sản xuất
#Thiếu tướng Lê Quang Nhân #Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn #Đại tá Nguyễn Chí Linh #Đại tá Lê Hồng Thái #Bộ trưởng Bộ Công an #bổ nhiệm chức danh

Bài liên quan

Chính trị

Ông Phạm Đức Ấn được bầu làm Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng


Ông Phạm Đức Ấn, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, nguyên Chủ tịch Ngân hàng Agribank được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng.

Ngày 8/9, tại kỳ họp thứ 3 (kỳ họp chuyên đề), HĐND TP Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 bầu chức danh Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng.

Tại kỳ họp, HĐND TP Đà Nẵng thông qua tờ trình miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng khóa X (nhiệm kỳ 2021 - -2026) đối với ông Lương Nguyễn Minh Triết để nhận nhiệm vụ mới (vừa được Bộ Chính trị chỉ định làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng).

Xem chi tiết

Chính trị

Bộ Chính trị cho ý kiến phương án nhân sự khóa mới của 6 tỉnh

Tổ công tác số 1, số 3, số 4 của Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy các tỉnh: Đồng Nai, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Quảng Trị, Thái Nguyên, Phú Thọ.

Cuộc làm việc nhằm cho ý kiến vào các dự thảo văn kiện và phương án nhân sự cấp ủy trình Đại hội đại biểu Đảng bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tổ công tác số 1 do Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì; tổ công tác số 3 do Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì; tổ công tác số 4 do Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới