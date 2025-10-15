Hà Nội

Xã hội

Bộ GD&ĐT 'siết' tuyển sinh 2026: Yêu cầu sớm công bố đề án, giảm phương thức xét tuyển

“Hoàn thiện và sớm công bố đề án tuyển sinh năm 2026, khắc phục triệt để vấn đề công bằng, tin cậy trong các phương thức, thực hiện phương án xét tuyển theo hướng ổn định, giảm số lượng phương thức xét tuyển bảo đảm phù hợp”, là yêu cầu của Bộ GD&ĐT đối với các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng sư phạm.

Theo Hà Linh/ Tiền phong

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2025-2026, Bộ GD&ĐT vừa đề nghị các đơn vị kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực quản trị nhằm đẩy mạnh thực hiện tự chủ đại học.

Các trường sư phạm tập trung vào đào tạo mới nguồn nhân lực giáo dục chất lượng cao, đồng thời ưu tiên hoạt động bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý theo hướng chuẩn hoá.

Bộ cũng yêu cầu các đơn vị hoàn thành , đảm bảo đúng chỉ tiêu, phương thức đã công bố.

Bộ GD&amp;ĐT yêu cầu các đơn vị hoàn thành tuyển sinh năm 2025, đảm bảo đúng chỉ tiêu, phương thức đã công bố. (Ảnh mang tính minh họa)
Bộ GD&ĐT yêu cầu các đơn vị hoàn thành tuyển sinh năm 2025, đảm bảo đúng chỉ tiêu, phương thức đã công bố. (Ảnh mang tính minh họa)

Hoàn thiện và sớm công bố đề án tuyển sinh năm 2026, khắc phục triệt để vấn đề công bằng, tin cậy trong các phương thức, thực hiện phương án xét tuyển theo hướng ổn định, giảm số lượng bảo đảm phù hợp, nâng cao chất lượng; phù hợp với Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, đồng thời có tác động tích cực tới hoạt động dạy và học trong giáo dục phổ thông.

Đối với các cơ sở đào tạo có ngành đào tạo giáo viên cần phải chủ động làm việc với các tỉnh, thành phố và đề xuất với cơ quan quản lý trực tiếp về việc giao nhiệm vụ đào tạo, đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

Đổi mới, hiện đại hoá chương trình và phương thức đào tạo để đáp ứng tốt hơn nhu cầu nhân lực chất lượng cao của thị trường lao động. Thực hiện nghiêm các quy định nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo từ xa trình độ đại học.

Trong nhiệm vụ năm học 2025-2026, Bộ GD&ĐT chỉ đạo các cơ sở đào tạo thường xuyên tự rà soát, tự chịu trách nhiệm đối với hoạt động đào tạo tuyển sinh đồng thời chấm dứt các hoạt động đào tạo, tuyển sinh đối với ngành, chương trình không đảm bảo chất lượng theo quy định.

Trước đó, Bộ GD&ĐT lấy ý kiến về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục, trong đó đề xuất hình thức xử phạt bổ sung nhằm tăng tính răn đe đối với các vi phạm gồm: đình chỉ hoạt động tuyển sinh từ 12 tháng đến 18 tháng đối với các ngành tuyển sinh vi phạm quy định kể từ ngày có kết luận vi phạm; phạt tiền đối với hành vi tuyển sinh đào tạo trình độ đại học sai đối tượng quy định với mức phạt cao nhất lên tới 150 triệu đồng khi tuyển sai từ 30 người học trở lên.

2025 là năm lứa học sinh đầu tiên thi tốt nghiệp THPT theo Chương trình GDPT 2018 và tuyển sinh đại học cũng đã có nhiều thay đổi so với trước. Thí sinh, phụ huynh đã được phen “hoa mắt chóng mặt”, vì có quá nhiều phương thức xét tuyển.

Cụ thể, bên cạnh điểm thi tốt nghiệp THPT, hàng loạt phương thức khác như xét học bạ, thi đánh giá năng lực, xét tuyển thẳng, xét tuyển kết hợp chứng chỉ quốc tế… khiến thí sinh phải chạy đua với các kỳ thi riêng và bối rối trước ma trận tuyển sinh hỗn loạn.

tienphong.vn
https://tienphong.vn/bo-gddt-siet-tuyen-sinh-2026-yeu-cau-som-cong-bo-de-an-giam-phuong-thuc-xet-tuyen-post1787099.tpo
#tuyển sinh 2026 #đề án tuyển sinh #Bộ GD&ĐT #giáo dục đại học #công bằng tuyển sinh #giảm số lượng phương thức xét tuyển

