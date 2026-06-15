Trước đó, hãng xe Trung Quốc đã trở thành “đối tác toàn cầu chính thức” của đội tuyển Bồ Đào Nha sau khi ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược vào tháng 5/2026.

Video: Changan tổ chức chương trình đặc biệt World Cup 2026 tại Trung Quốc.

Changan đã triển khai một chiến dịch dành cho World Cup tại Trung Quốc, hứa hẹn trao tặng một chiếc Deepal “miễn phí” cho mỗi bàn thắng mà đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha ghi được. Trước đó, hãng xe Trung Quốc này đã trở thành “đối tác toàn cầu chính thức” của đội tuyển Bồ Đào Nha sau khi ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược vào hồi tháng 5/2026.

Tuy nhiên, điểm đáng chú ý nằm ở chi tiết của chương trình và cụm từ “miễn phí” được đặt trong dấu ngoặc kép không phải ngẫu nhiên. Thay vì sở hữu hoàn toàn, những người chiến thắng sẽ chỉ nhận được quyền sử dụng một mẫu xe Deepal trong thời gian 1 năm, tương đương với một hợp đồng thuê xe miễn phí. Ngoài ra, người tham gia cũng phải lái thử một mẫu xe Deepal tại đại lý ở Trung Quốc để đủ điều kiện đăng ký chương trình.

Bố Đào Nha ghi bàn tại World Cup, khách hàng sẽ nhận ôtô Deepal "miễn phí".

Theo Deepal, cứ mỗi bàn thắng mà đội tuyển Bồ Đào Nha ghi được trong kỳ World Cup 2026, sẽ có thêm một chiếc xe được bổ sung vào quỹ giải thưởng. Các bàn thắng trong loạt sút luân lưu phân định thắng thua sau khi hai đội hòa nhau sẽ không được tính. Nguyên nhân là bởi số bàn thắng ở loạt sút này thường cao hơn đáng kể so với trong thời gian thi đấu chính thức.

Changan là một trong số ngày càng nhiều hãng xe Trung Quốc đang tìm cách mở rộng sức ảnh hưởng thông qua bóng đá châu Âu. Trước đó, vào giữa tháng 5/2026, Chery đã ký hợp đồng với Robert Lewandowski - ngôi sao bóng đá người Ba Lan và tiền đạo của Câu lạc bộ Barcelona, bổ nhiệm anh làm “đại sứ thương hiệu toàn cầu” của hãng.

Changan là một trong số ngày càng nhiều hãng xe Trung Quốc đang tìm cách mở rộng sức ảnh hưởng thông qua bóng đá châu Âu.

BYD cũng rất tích cực trong lĩnh vực này khi thay thế Nissan để trở thành đối tác ô tô chính thức của Câu lạc bộ Manchester City tại Vương quốc Anh. Tập đoàn ô tô Trung Quốc này cũng từng là nhà tài trợ của UEFA Euro 2024.

Các hãng xe Trung Quốc đang ngày càng hiện diện nhiều hơn trên sân cỏ quốc tế. Tuy nhiên, đội tuyển quốc gia Trung Quốc lại vắng bóng. Dù đã trải qua 13 lần tham dự vòng loại World Cup, Trung Quốc mới chỉ một lần giành quyền góp mặt tại vòng chung kết vào năm 2002. Khi đó, đội tuyển bị loại ngay từ vòng bảng và không ghi được bất kỳ bàn thắng nào.

Các hãng xe Trung Quốc đang ngày càng hiện diện nhiều hơn trên sân cỏ quốc tế. Tuy nhiên, đội tuyển quốc gia Trung Quốc lại vắng bóng.

Được thành lập vào năm 2018, Deepal là một trong những thương hiệu xe năng lượng mới (NEV) của Changan. Thương hiệu này được định vị ở phân khúc trung tâm trong hệ sinh thái xe năng lượng mới của hãng, đóng vai trò cầu nối giữa Nevo và Avatr. Trong đó, Nevo là thương hiệu tập trung vào các mẫu xe phổ thông. Trái ngược với Nevo, Avatr lại là thương hiệu hướng tới phân khúc cao cấp.

Deepal cũng chia sẻ nền tảng xe năng lượng mới với liên doanh Changan Mazda. Hai mẫu Mazda 6e và CX-6e có mối liên hệ chặt chẽ với Deepal SL03 và S07. Bên cạnh đó, hoạt động kinh doanh của thương hiệu này cũng đã được tích hợp với Avatr - thương hiệu đang đối mặt với mức sụt giảm doanh số hơn 40% trong quý I/2026.

Deepal hiện là một trong những thương hiệu có vị thế đáng kể trên thị trường ôtô Trung Quốc. Theo China EV DataTracker, hãng đã giao 23.589 xe tại thị trường nội địa trong tháng 5/2026. Kết quả này giúp Deepal trở thành thương hiệu bán chạy thứ 25 tại Trung Quốc, vượt qua Nio nhưng vẫn xếp sau thương hiệu cùng tập đoàn là Nevo.