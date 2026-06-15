Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Số hóa - Xe

Bố Đào Nha ghi bàn tại World Cup, khách hàng sẽ nhận ôtô Deepal "miễn phí"

Trước đó, hãng xe Trung Quốc đã trở thành “đối tác toàn cầu chính thức” của đội tuyển Bồ Đào Nha sau khi ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược vào tháng 5/2026.

Nguyễn Thảo
Video: Changan tổ chức chương trình đặc biệt World Cup 2026 tại Trung Quốc.

Changan đã triển khai một chiến dịch dành cho World Cup tại Trung Quốc, hứa hẹn trao tặng một chiếc Deepal “miễn phí” cho mỗi bàn thắng mà đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha ghi được. Trước đó, hãng xe Trung Quốc này đã trở thành “đối tác toàn cầu chính thức” của đội tuyển Bồ Đào Nha sau khi ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược vào hồi tháng 5/2026.

Tuy nhiên, điểm đáng chú ý nằm ở chi tiết của chương trình và cụm từ “miễn phí” được đặt trong dấu ngoặc kép không phải ngẫu nhiên. Thay vì sở hữu hoàn toàn, những người chiến thắng sẽ chỉ nhận được quyền sử dụng một mẫu xe Deepal trong thời gian 1 năm, tương đương với một hợp đồng thuê xe miễn phí. Ngoài ra, người tham gia cũng phải lái thử một mẫu xe Deepal tại đại lý ở Trung Quốc để đủ điều kiện đăng ký chương trình.

1-6178.jpg
Bố Đào Nha ghi bàn tại World Cup, khách hàng sẽ nhận ôtô Deepal "miễn phí".

Theo Deepal, cứ mỗi bàn thắng mà đội tuyển Bồ Đào Nha ghi được trong kỳ World Cup 2026, sẽ có thêm một chiếc xe được bổ sung vào quỹ giải thưởng. Các bàn thắng trong loạt sút luân lưu phân định thắng thua sau khi hai đội hòa nhau sẽ không được tính. Nguyên nhân là bởi số bàn thắng ở loạt sút này thường cao hơn đáng kể so với trong thời gian thi đấu chính thức.

Changan là một trong số ngày càng nhiều hãng xe Trung Quốc đang tìm cách mở rộng sức ảnh hưởng thông qua bóng đá châu Âu. Trước đó, vào giữa tháng 5/2026, Chery đã ký hợp đồng với Robert Lewandowski - ngôi sao bóng đá người Ba Lan và tiền đạo của Câu lạc bộ Barcelona, bổ nhiệm anh làm “đại sứ thương hiệu toàn cầu” của hãng.

2-7373.jpg
Changan là một trong số ngày càng nhiều hãng xe Trung Quốc đang tìm cách mở rộng sức ảnh hưởng thông qua bóng đá châu Âu.

BYD cũng rất tích cực trong lĩnh vực này khi thay thế Nissan để trở thành đối tác ô tô chính thức của Câu lạc bộ Manchester City tại Vương quốc Anh. Tập đoàn ô tô Trung Quốc này cũng từng là nhà tài trợ của UEFA Euro 2024.

Các hãng xe Trung Quốc đang ngày càng hiện diện nhiều hơn trên sân cỏ quốc tế. Tuy nhiên, đội tuyển quốc gia Trung Quốc lại vắng bóng. Dù đã trải qua 13 lần tham dự vòng loại World Cup, Trung Quốc mới chỉ một lần giành quyền góp mặt tại vòng chung kết vào năm 2002. Khi đó, đội tuyển bị loại ngay từ vòng bảng và không ghi được bất kỳ bàn thắng nào.

3-8943.jpg
Các hãng xe Trung Quốc đang ngày càng hiện diện nhiều hơn trên sân cỏ quốc tế. Tuy nhiên, đội tuyển quốc gia Trung Quốc lại vắng bóng.

Được thành lập vào năm 2018, Deepal là một trong những thương hiệu xe năng lượng mới (NEV) của Changan. Thương hiệu này được định vị ở phân khúc trung tâm trong hệ sinh thái xe năng lượng mới của hãng, đóng vai trò cầu nối giữa Nevo và Avatr. Trong đó, Nevo là thương hiệu tập trung vào các mẫu xe phổ thông. Trái ngược với Nevo, Avatr lại là thương hiệu hướng tới phân khúc cao cấp.

Deepal cũng chia sẻ nền tảng xe năng lượng mới với liên doanh Changan Mazda. Hai mẫu Mazda 6e và CX-6e có mối liên hệ chặt chẽ với Deepal SL03 và S07. Bên cạnh đó, hoạt động kinh doanh của thương hiệu này cũng đã được tích hợp với Avatr - thương hiệu đang đối mặt với mức sụt giảm doanh số hơn 40% trong quý I/2026.

Deepal hiện là một trong những thương hiệu có vị thế đáng kể trên thị trường ôtô Trung Quốc. Theo China EV DataTracker, hãng đã giao 23.589 xe tại thị trường nội địa trong tháng 5/2026. Kết quả này giúp Deepal trở thành thương hiệu bán chạy thứ 25 tại Trung Quốc, vượt qua Nio nhưng vẫn xếp sau thương hiệu cùng tập đoàn là Nevo.

#hãng xe Trung Quốc Changan #World Cup 2026 #Changan #Deepal #World Cup #Bồ Đào Nha

Bài liên quan

Số hóa - Xe

[GALLERY] Hongqi Guoya hơn 10 tỷ đồng - xe sang Trung Quốc đắt nhất tại Nga

Thương hiệu Hongqi đã đưa mẫu sedan đầu bảng của mình là Guoya tới Nga, nơi xe có giá bán gần như gấp đôi so với ở thị trường Trung Quốc.

2-7445.jpg
Nga hiện đang đẩy mạnh sản xuất ôtô trong nước, nhưng xe nhập khẩu vẫn liên tục được đưa vào thị trường này với phần lớn đến từ Trung Quốc. Tân binh mới nhất không phải là một mẫu xe giá rẻ thông thường mà là Hongqi Guoya - đây là mẫu sedan đầu bảng của thương hiệu thuộc tập đoàn FAW từng chỉ sản xuất xe limousine dành cho các quan chức cấp cao của chính phủ Trung Quốc.
3-7476.jpg
Hongqi, có nghĩa là “Cờ Đỏ”, là một trong những thương hiệu ô tô lâu đời nhất Trung Quốc. Có vẻ như một trong những cách để hãng duy trì vị thế là đưa mẫu sedan đầu bảng Guoya tới Nga, nơi không thiếu những khách hàng giàu có sẵn sàng chi mạnh tay cho những mẫu xe sang khác biệt.
Xem chi tiết

Số hóa - Xe

SAIC là hãng ôtô Trung Quốc đầu tiên cán mốc doanh số 100 triệu xe

SAIC đã trở thành hãng xe Trung Quốc đầu tiên cán mốc doanh số 100 triệu xe. Đáng chú ý, sự kiện diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 71 năm của thương hiệu.

Hãng ôtô Trung Quốc đầu tiên cán mốc doanh số 100 triệu xe.

Ngày 28/5/2026 vừa qua, tập đoàn SAIC đã chính thức bàn giao chiếc xe thứ 100 triệu tới tay khách hàng. Điều này giúp SAIC trở thành hãng xe đầu tiên trong lịch sử ngành công nghiệp ôtô Trung Quốc vượt mốc 100 triệu xe sản xuất và bán ra. Đồng thời, SAIC cũng gia nhập nhóm 8 tập đoàn ôtô trên thế giới đạt được cột mốc này.

Xem chi tiết

Số hóa - Xe

200 robotaxi tê liệt giữa đường, Trung Quốc dừng cấp phép xe tự lái

Ngành xe tự lái tại Trung Quốc vừa đối mặt với trở ngại lớn đầu tiên sau sự cố liên quan đến khoảng 200 robotaxi của Baidu bất ngờ dừng hoạt động giữa đường.

Video: Một chiếc xe tự lái dừng giữa đường, gây tai nạn.

Sự việc xảy ra vào ngày 31/3 tại thành phố Vũ Hán, khi khoảng 200 xe tự lái thuộc chương trình Apollo Go của Baidu bất ngờ dừng giữa đường. Tình trạng này dẫn đến một số va chạm và khiến hành khách bị mắc kẹt trong xe. Dù không ghi nhận thương vong, sự cố đã gây gián đoạn giao thông và làm dấy lên lo ngại về độ tin cậy của hệ thống.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới