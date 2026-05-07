Bộ Công an hướng dẫn tố giác khi bị tội phạm công nghệ cao lừa đảo

Khi bị tội phạm công nghệ cao lừa đảo, người dân có thể gửi đơn tố giác đến công an nơi xảy ra vụ việc, gửi email về Bộ Công an để được tiếp nhận, giải quyết.

Hiện nay, tình trạng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản bằng hình thức công nghệ cao đang diễn biến phức tạp. Tội phạm công nghệ cao vẽ ra hàng loạt kịch bản như giả danh cơ quan chức năng, cơ quan tố tụng, nhân viên sale bán hàng giá rẻ… để đe dọa, thao túng tâm lý hoặc đánh vào lòng tham của người dân nhằm chiếm đoạt tài sản.

Nhiều người chấp nhận mất tiền và cho rằng đó là một bài học nên không tố giác, cũng có nhiều người mất số tiền lớn nhưng không biết tố giác tội phạm ở đâu và thủ tục như thế nào.

Người dân có thể gửi đơn tố giác đến công an nơi xảy ra sự việc, hoặc gửi email về Bộ Công an theo địa chỉ tiepnhantogiactoipham@mps.gov.vn để được tiếp nhận, giải quyết

Công dân Đỗ Hồng Vũ vừa qua bị tội phạm công nghệ cao lừa tiền, xảy ra tại một cửa hàng bán ô tô tại đường Cộng Hòa (P.Tân Sơn Nhất, TP.HCM). Anh thắc mắc không biết nên gửi đơn tố giác về trụ sở công an nơi tạm trú của đối tượng lừa đảo sinh sống tại Hà Nội hay gửi Công an TP.HCM hay gửi trực tiếp đến Bộ Công an và việc tố giác gồm những thủ tục gì?

Trước thắc mắc này, Bộ Công an cho hay, theo thẩm quyền điều tra quy định tại khoản 4 điều 163 bộ luật Tố tụng hình sự, cơ quan điều tra có thẩm quyền điều tra những vụ án hình sự mà tội phạm xảy ra trên địa phận của mình.

Trường hợp tội phạm được thực hiện tại nhiều nơi khác nhau hoặc không xác định được địa điểm nơi xảy ra tội phạm thì việc điều tra thuộc thẩm quyền của cơ quan điều tra nơi phát hiện tội phạm, nơi bị can cư trú hoặc nơi bị bắt.

Cạnh đó, điểm b mục 1.2 phần 1 của hướng dẫn số 14/HDLN-BCA-VKSNDTC ngày 20.7.2022 của Bộ Công an và Viện kiểm sát nhân dân tối cao, quy định nếu chưa đủ căn cứ xác định "nơi phát hiện tội phạm, nơi người thực hiện hành vi phạm tội cư trú hoặc bị bắt" thì cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra trong công an nhân dân nào đã tiếp nhận phải có trách nhiệm thực hiện ngay việc kiểm tra, xác minh giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm theo quy định.

Do vậy, sự việc của anh Vũ xảy ra tại cửa hàng bán ô tô trên đường Cộng Hòa thì anh Vũ có thể gửi đơn tố giác đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM.

Công dân cũng có thể tố giác qua Cổng thông tin điện tử Bộ Công an tại mục "Bộ với công dân" sau đó chọn phần "Gửi nội dung tố giác về tội phạm" về email tiepnhantogiactoipham@mps.gov.vn để được xem xét, giải quyết.

Về đơn tố giác tội phạm, Bộ Công an cho hay khi làm đơn tố giác thì người tố giác cần ghi rõ họ, tên, địa chỉ và hành vi phạm tội của người bị tố giác.

Cá nhân đã tố giác, báo tin về tội phạm; cơ quan, tổ chức đã báo tin về tội phạm, kiến nghị khởi tố có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền giữ bí mật việc tố giác, báo tin về tội phạm, kiến nghị khởi tố, bảo vệ tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của họ, người thân thích của họ khi bị đe dọa.

Hoạt động trong ca trực của một đơn vị An ninh mạng.

Người tố giác được thông báo kết quả giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố. Ngoài ra còn có quyền khiếu nại quyết định, hành vi tố tụng của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng trong việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố.

Cá nhân, cơ quan, tổ chức đã tố giác, báo tin về tội phạm, kiến nghị khởi tố phải có mặt theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền giải quyết nguồn tin về tội phạm, trình bày trung thực về những tình tiết mà mình biết về sự việc.

Theo Bộ Công an, hiện nay phương thức, thủ đoạn của các đối tượng rất đa dạng, do đó, Bộ Công an đã thường xuyên cảnh báo về các phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm sử dụng công nghệ cao nói chung và thủ đoạn dụ dỗ người dân tham gia đầu tư tài chính, sàn chứng khoán ảo, tiền ảo trên các kênh truyền thông đại chúng và trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an.

Ngoài ra, Bộ Công an cũng khuyến cáo công dân có thể truy cập các kênh cung cấp thông tin chính thức của Công an các đơn vị địa phương hoặc kênh cung cấp thông tin chính thức Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an tại facebook /cschd.gov.vn để được cập nhật về phương thức, thủ đoạn mới nhất của tội phạm sử dụng công nghệ cao trong đó có tội phạm lừa đảo trực tuyến.

