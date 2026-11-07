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Xã hội

Bộ chiêng Kơ Đơ vinh dự được Chính phủ công nhận là Bảo vật quốc gia

Tối 7/11, tại Festival Cồng chiêng Gia Lai 2026, Ban tổ chức sẽ trân trọng công bố và tôn vinh Bảo vật quốc gia – Bộ chiêng Kơ Đơ.

Hà Ngọc Chính

Sự kiện là dấu mốc ý nghĩa, khẳng định trách nhiệm trong việc bảo tồn, phát huy và trao truyền di sản cho các thế hệ mai sau. Với những giá trị lịch sử, văn hóa và nghệ thuật tiêu biểu, Bộ chiêng Kơ Đơ đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ công nhận là Bảo vật quốc gia.

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Bộ chiêng đặt tại Quảng trường Đại Đoàn kết, tỉnh Gia Lai

Trong không gian văn hóa linh thiêng của đại ngàn Tây Nguyên, tiếng cồng, tiếng chiêng từ bao đời nay đã trở thành thanh âm gắn bó sâu sắc với đời sống tinh thần, tín ngưỡng và bản sắc văn hóa của cộng đồng các dân tộc. Giữa kho tàng di sản quý báu ấy, Bộ chiêng Kơ Đơ của người Jrai tại Gia Lai nổi bật như một hiện vật đặc biệt, vừa mang giá trị lịch sử, nghệ thuật vô giá, vừa lưu giữ ký ức văn hóa trao truyền qua nhiều thế hệ.

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Bộ chiêng Kơ Đơ đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ công nhận là Bảo vật quốc gia. Ảnh BTC

Có niên đại khoảng cuối thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX, Bộ chiêng Kơ Đơ gồm 8 chiếc, trong đó có 5 chiêng bằng và 3 chiêng có núm. Bộ chiêng được chế tác thủ công với kỹ thuật tinh xảo, tạo nên hệ thống âm thanh trầm ấm, ngân vang và hòa quyện độc đáo.

Trải qua hơn một thế kỷ, bộ chiêng được các thế hệ trong gia đình người Jrai cẩn trọng gìn giữ, gắn liền với những nghi lễ truyền thống và các sự kiện quan trọng của cộng đồng. Mỗi tiếng chiêng cất lên không chỉ là âm nhạc, mà còn chở che những câu chuyện về tổ tiên, về tín ngưỡng, cùng sự gắn kết bền chặt giữa con người với thiên nhiên và cộng đồng.

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Các nghệ nhân trình diễn cồng chiêng đường phố.

Giá trị đặc biệt của Bộ chiêng Kơ Đơ không chỉ nằm ở sự quý hiếm hay tính nguyên vẹn của hiện vật, mà còn kết tinh trong tri thức dân gian, kỹ thuật chỉnh chiêng, nghệ thuật diễn tấu và ký ức văn hóa được lưu giữ trọn vẹn trong từng thanh âm.

Tại Festival Cồng chiêng Gia Lai 2026, lễ công bố và tôn vinh Bảo vật quốc gia – Bộ chiêng Kơ Đơ đã được trang trọng tổ chức. Sự kiện không chỉ là niềm tự hào to lớn của cộng đồng người Jrai và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai, mà còn là sự ghi nhận, tôn vinh đối với những giá trị đặc sắc trong kho tàng di sản văn hóa Việt Nam.

Đây cũng là cột mốc ý nghĩa, khẳng định trách nhiệm chung trong việc bảo tồn, phát huy và trao truyền di sản cho các thế hệ mai sau, để tiếng chiêng đại ngàn mãi ngân vang cùng thời gian.

Mời bạn đọc xem video: gần 1.500 nghệ nhân trình diễn lễ hội đường phố. Nguồn Hà Chính
tin sản xuất
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