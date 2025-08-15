Hà Nội

Cộng đồng trẻ

Blogger xinh đẹp khiến fan tiếc thương khi qua đời vì ung thư

Mới đây, truyền thông Trung Quốc đưa tin nữ blogger xinh đẹp Tiểu Hạo qua đời ở tuổi 32, sau gần một năm chống chọi với căn bệnh ung thư.

Trầm Phương
Tiểu Hạo từng là một blogger nổi tiếng mạng xã hội Douyin (tương tự TikTok ở Việt Nam) với gần 200 nghìn người theo dõi. Cô nàng gây ấn tượng với những video về cuộc sống đời thường, nhận về nhiều yêu mến từ người hâm mộ. (Ảnh: LINE TODAY)
Tiểu Hạo từng là một blogger nổi tiếng mạng xã hội Douyin (tương tự TikTok ở Việt Nam) với gần 200 nghìn người theo dõi. Cô nàng gây ấn tượng với những video về cuộc sống đời thường, nhận về nhiều yêu mến từ người hâm mộ. (Ảnh: LINE TODAY)
Thông tin cô nàng qua đời mới đây đã khiến nhiều fan của Tiểu Hạo cảm thấy vô cùng tiếc thương. Thông báo này được chồng cô đăng tải trên trang Douyin cá nhân với hơn 1,2 triệu người theo dõi, nơi anh ghi lại hành trình chữa bệnh của vợ. (Ảnh: LINE TODAY)
Thông tin cô nàng qua đời mới đây đã khiến nhiều fan của Tiểu Hạo cảm thấy vô cùng tiếc thương. Thông báo này được chồng cô đăng tải trên trang Douyin cá nhân với hơn 1,2 triệu người theo dõi, nơi anh ghi lại hành trình chữa bệnh của vợ. (Ảnh: LINE TODAY)
Anh chia sẻ trong nỗi đau: "13h07 phút ngày 11/8, vợ tôi đã bỏ tôi. Nhưng, không ai và không điều gì có thể chia cắt tình yêu của chúng tôi". (Ảnh: LINE TODAY)
Anh chia sẻ trong nỗi đau: "13h07 phút ngày 11/8, vợ tôi đã bỏ tôi. Nhưng, không ai và không điều gì có thể chia cắt tình yêu của chúng tôi". (Ảnh: LINE TODAY)
Đông đảo cư dân mạng gửi lời chia buồn, động viên chồng nữ blogger cố gắng vượt qua nỗi đau, chăm sóc các con nhỏ. (Ảnh: LINE TODAY)
Đông đảo cư dân mạng gửi lời chia buồn, động viên chồng nữ blogger cố gắng vượt qua nỗi đau, chăm sóc các con nhỏ. (Ảnh: LINE TODAY)
Chồng của nữ blogger - thường được gọi là anh Hảo - cả hai yêu nhau năm 18 tuổi, bên nhau 13 năm và có một con trai. Gia đình nhỏ này từng là hình mẫu hạnh phúc, được nhiều người ngưỡng mộ. (Ảnh: LINE TODAY)
Chồng của nữ blogger - thường được gọi là anh Hảo - cả hai yêu nhau năm 18 tuổi, bên nhau 13 năm và có một con trai. Gia đình nhỏ này từng là hình mẫu hạnh phúc, được nhiều người ngưỡng mộ. (Ảnh: LINE TODAY)
Song, biến cố không ngờ ập đến khi vào tháng 10/2024, nữ blogger bị đau đầu dữ dội, đi khám thì bác sĩ chẩn đoán mắc u thần kinh đệm ác tính - một loại ung thư não nguy hiểm. (Ảnh: LINE TODAY)
Song, biến cố không ngờ ập đến khi vào tháng 10/2024, nữ blogger bị đau đầu dữ dội, đi khám thì bác sĩ chẩn đoán mắc u thần kinh đệm ác tính - một loại ung thư não nguy hiểm. (Ảnh: LINE TODAY)
Ban đầu, cô chỉ có triệu chứng đau đầu, nhưng sau đó tình trạng diễn tiến nhanh chóng, khiến cô không thể đi lại bình thường. (Ảnh: LINE TODAY)
Ban đầu, cô chỉ có triệu chứng đau đầu, nhưng sau đó tình trạng diễn tiến nhanh chóng, khiến cô không thể đi lại bình thường. (Ảnh: LINE TODAY)
Hành trình chiến đấu chống lại căn bệnh quái ác của Tiểu Hạo được người chồng cập nhật trên trang cá nhân cũng từng thu về rất nhiều sự quan tâm. (Ảnh: LINE TODAY)
Hành trình chiến đấu chống lại căn bệnh quái ác của Tiểu Hạo được người chồng cập nhật trên trang cá nhân cũng từng thu về rất nhiều sự quan tâm. (Ảnh: LINE TODAY)
Những clip này đã thu hút hơn 1,2 triệu người theo dõi, nhận được lời khen ngợi vì tình cảm chân thành, sự chu đáo mà chồng Tiểu Hạo dành cho nửa kia. (Ảnh: LINE TODAY)
Những clip này đã thu hút hơn 1,2 triệu người theo dõi, nhận được lời khen ngợi vì tình cảm chân thành, sự chu đáo mà chồng Tiểu Hạo dành cho nửa kia. (Ảnh: LINE TODAY)
Trong khoảnh khắc cuối cùng bên vợ, anh bật khóc và nói: "Tạm biệt em, vợ yêu, anh sẽ chăm sóc con trai chúng ta thật tốt, không để em thất vọng". Anh cũng cho biết sẽ không tái hôn, cả đời chỉ yêu mình Tiểu Hảo, ở vậy để chăm con. (Ảnh: LINE TODAY)
Trong khoảnh khắc cuối cùng bên vợ, anh bật khóc và nói: “Tạm biệt em, vợ yêu, anh sẽ chăm sóc con trai chúng ta thật tốt, không để em thất vọng". Anh cũng cho biết sẽ không tái hôn, cả đời chỉ yêu mình Tiểu Hảo, ở vậy để chăm con. (Ảnh: LINE TODAY)
Trầm Phương
#Tiểu Hạo #blogger Trung Quốc #ung thư #ung thư não #truyền thông Trung Quốc #đời sống mạng xã hội

