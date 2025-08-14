Bà xã Hà Đức Chinh ngày càng bùng nổ nhan sắc, thần thái hút hồn

Chẳng cần trang điểm hay lên đồ cầu kỳ, chỉ cần những khoảnh khắc đời thường của Mai Hà Trang cũng đủ "đốn tim" cộng đồng mạng.
Màn tỏ tình đầy ngọt ngào của "nam thần trường y" Lê Đức với Luna Hằng Trịnh được cộng đồng mạng rần rần chia sẻ cũng như "xin vía".
Chiếc xe Rolls-Royce Cullinan này có giá tới 4 triệu USD (hơn 90 tỷ đồng) nếu về Việt Nam, đắt gấp 3 lần 1 chiếc xe tiêu chuẩn xuất xưởng.
Đánh dấu cột mốc tuổi 23, nữ MC Nguyễn Tường Vy khiến nhiều người phải xuýt xoa, ngưỡng mộ khi đã tậu cho mình chiếc xế hộp nhân tuổi mới.
Sau khi phá dỡ xong tòa nhà "Hàm cá mập" cao 6 tầng, Hà Nội bắt đầu công tác chỉnh trang mở rộng không gian quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.
"Ngày Thứ Ba đen tối" đối với quân đội Ukraine, khi họ mất nhiều lãnh thổ còn hơn hai nghìn quân Ukraine bị bao vây ở phía nam hồ chứa Kleban-Byk.
Earfun Clip vừa ra mắt với thiết kế open-ear không nhét vào tai, mang đến trải nghiệm nghe nhạc thoải mái, cá nhân hoá và an toàn cho người dùng trẻ năng động.
Về Sa Huỳnh, du khách được tự tay làm muối, tận hưởng nắng gió miền Trung và trải nghiệm đời sống nông dân chân chất, mang đến chuyến đi đáng nhớ.
Công ty lữ hành Riviera Travel xếp hạng Dubrovnik là thành phố an toàn nhất Châu Âu.
"Nữ thần cổ vũ" nổi tiếng người Hàn Lee Da Hye gần đây đã chia sẻ loạt khoảnh khắc đáng nhớ trong ngày sinh nhật của mình, khiến người hâm mộ vô cùng thích thú.
Hơn 13.000 chuyên gia, kỹ sư, công nhân chia 3 ca, 4 kíp làm việc xuyên đêm, gấp rút hoàn thiện nhà ga hành khách, đường cất hạ cánh số 2 và hạng mục phụ trợ.
Boon Siew Honda – nhà phân phối chính thức của Honda tại Malaysia – đã chính thức giới thiệu mẫu xe côn tay thể thao Honda RS150R phiên bản 2025.
Từng đốn tim cộng đồng mạng với vẻ ngoài xinh đẹp khi băng băng về đích trong một giải chạy, Hà Kim còn gây thương nhớ với ảnh đời thường ngọt ngào, dịu dàng.
Một lực lượng lớn quân Ukraine đã áp sát và tiến vào biên giới với vùng Bryansk của Nga, trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Nga.
Tháng 7 âm lịch mang đến cơ hội vàng giúp 4 con giáp trả nợ, tăng thu nhập và nhanh chóng xây dựng khoản tiết kiệm đáng mơ ước.
Trang Nemo một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội khi đăng tải những hình ảnh khoe dáng trong các bộ trang phục táo bạo.
Samsung tích hợp tính năng cảnh báo cuộc gọi lừa đảo bằng AI trên One UI 8, nhưng hiện chỉ hỗ trợ ở Hàn Quốc và mới áp dụng cho cuộc gọi đi.
Lê Nguyễn Bảo Ngọc được mệnh danh "Người đẹp tri thức" nhờ hình ảnh kết hợp giữa vẻ đẹp và trí tuệ. Cô là đại diện Việt Nam tại Miss World lần thứ 73.
Thác Yosemite, viên ngọc quý của Công viên Quốc gia Yosemite ở California, Mỹ, là một trong những thác nước hùng vĩ và nổi tiếng nhất thế giới.
Trong chuyến thám hiểm tới rãnh Kuril-Kamchatka và Aleutian, các nhà khoa học đã phát hiện một cộng đồng sinh vật sống bằng hóa chất thay vì ánh sáng Mặt trời.
Từng bị "ghẻ lạnh" vì hình dáng không bắt mắt, nhưng nay cá chép giòn chuỗi ngọc trở thành mặt hàng hút khách xuất hiện tại nhiều nhà hàng sang trọng.