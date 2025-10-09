Biệt thự La Mã cổ chứa cuộn chì nguyền rủa rợn tóc gáy

Hà Nội

Kho tri thức

Các chuyên gia khảo cổ kinh ngạc khi phát hiện trong biệt thự La Mã cổ đại có hàng loạt rìu cúng tế thu nhỏ và cuộn chì nguyền rủa mang bí ẩn rợn người.

Thiên Đăng (Theo ancientpages)
Trong một cuộc khai quật ở Oxfordshire, Anh, các chuyên gia đến từ Nhóm The Red River Archaeology Group đã phát hiện ra tàn tích của một quần thể biệt thự La Mã cổ đại. Ảnh: @The Red River Archaeology Group.
Ước tính, biệt thự này có niên đại từ năm 350-450 Sau Công nguyên. Ảnh: @The Red River Archaeology Group.
Tại biệt thự này, các nhà khảo cổ học tìm thấy những chiếc rìu cổ dùng để cúng tế có kích thước rất nhỏ, cùng những cuộn chì thu nhỏ có thể đã được sử dụng trong các nghi lễ. Ảnh: @The Red River Archaeology Group.
Những cuộn chì này được cuộn chặt, nó dùng để yểm bùa lên người hoặc vật thể. Người La Mã cổ đại tin vào sức mạnh của bùa chú và nghĩ rằng, những cuộn chì ma thuật này sẽ giúp họ tiêu diệt kẻ thù. Ảnh: @The Red River Archaeology Group.
Phát hiện này cung cấp những hiểu biết quý giá về cuộc sống thường nhật ở Anh thời La Mã cổ đại, kéo dài từ thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ thứ năm Sau Công Nguyên. Ảnh: @The Red River Archaeology Group.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Mở” xác ướp 3.000 năm của Pharaoh Ai Cập: Dung mạo thật "gây sốc" và những bí mật động trời. Nguồn video: @VGT TV - Đời Sống.
