Biệt thự 4 tầng đẹp thơ mộng của nữ nghệ sĩ U50 làm mẹ đơn thân

Biệt thự của Thân Thúy Hà tại TP HCM nổi bật với khu vườn xanh mướt, tràn ngập rau xanh và hoa đủ màu sắc.
Để đáp ứng nhu cầu của người sử dụng tại các thị trường khác nhau, Honda đã cho ra mắt nhiều mẫu xe máy điện cỡ nhỏ giá rẻ và U-Qe là một trong số đó.
Hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Trump đã kết thúc tốt đẹp.
Chỉ đăng tải những khoảnh khắc giản dị trong một buổi đi cafe, Nhật Linh vẫn nhận được “mưa lời khen” từ cư dân mạng bởi nhan sắc đằm thắm, xinh đẹp.
Tử vi 12 cung hoàng đạo 17/8, Thiên Bình công danh tốt, cơ hội xử lý tồn đọng rất tốt, đầu tư cũng sáng sủa. Bọ Cạp tiêu hao vận thế, sức khỏe trung bình.
Chi Pu lăng xê mốt túi to hơn người được nhiều sao ưa chuộng năm nay. Ca sĩ Bảo Thy xuất hiện với outfit mát mẻ ngày hè.
Mới đây, trên trang cá nhân của mình, MC Mai Ngọc đã khiến người hâm mộ không khỏi "tan chảy" khi đăng tải khoảnh khắc hạnh phúc bên con trai nhỏ.
Perplexity AI bất ngờ đề nghị mua lại Google Chrome với 34,5 tỷ USD, nhưng khả năng thương vụ thành công được các chuyên gia đánh giá là rất thấp.
Trong tuần mới, 3 con giáp được dự đoán có thể nắm bắt những cơ hội đến với mình, vươn lên dẫn đầu và gặt hái những thành tựu lớn trong sự nghiệp.
Các nhà nghiên cứu cảnh báo rừng Amazon có thể trở thành đồng cỏ trong vòng 100 năm tới trước tác động của biến đổi khí hậu và nạn chặt phá.
Hoàng đế Trung Hoa thời xưa thường chọn những phụ nữ đã kết hôn từ 15 - 20 tuổi làm vú nuôi với nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc các hoàng tử. Vì sao lại vậy?
Hai con rùa núi vàng quý hiếm đã được người dân ở Hà Tĩnh phát hiện trong vườn nhà. Chúng thuộc danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm cần được bảo vệ.
Chiếc Brabus 700 Cullinan Series II này là mẫu Rolls-Royce Cullinan thân rộng hiếm hoi có giá hơn 1 triệu đô la, điểm nhấn là lớp phủ hoàn toàn bằng sợi carbon.
Audi vừa chính thức ra mắt mẫu xe SUV hạng sang Q7 2025 tại thị trường Đông Nam Á. Cụ thể, xe sẽ được lắp ráp CKD tại Malaysia.
Theo Roketsan, tên lửa KHAN do Thổ Nhĩ Kỳ phát triển có tầm bắn lên tới 280 km và có khả năng tấn công chính xác các mục tiêu có giá trị cao trong điều kiện chiến trường phức tạp
Nhân dịp sinh nhật, Hoa hậu Lương Thùy Linh thực hiện bộ ảnh đặc biệt bên mẹ - bà Nguyễn Thị Hương.
MrBeast kiếm 4 triệu USD chỉ trong 28 ngày nhờ chiến lược “con bò tím” độc đáo, nhưng toàn bộ tiền đều do mẹ quản lý và tái đầu tư.
Trên bầu trời Cam Ranh, những cánh bay Ka-28, EC225, DHC-6 cùng cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 954 miệt mài huấn luyện, sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ diễu binh A80.
Ngọc Hân thực hiện bộ ảnh thời trang ấn tượng khi mang bầu 8 tháng, kỷ niệm 15 năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam.
Hàng vạn người dân đổ về khu vực Quảng trường Cách mạng Tháng Tám để thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc biệt "Hà Nội - Từ mùa Thu lịch sử 1945".
Chỉ còn ít ngày nữa là đến Đại lễ Quốc khánh 2/9, khắp các tuyến phố Hà Nội như khoác lên mình tấm áo mới rực rỡ sắc cờ, băng rôn và ánh đèn.