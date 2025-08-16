Hà Nội

Biệt thự 4 tầng đẹp thơ mộng của nữ nghệ sĩ U50 làm mẹ đơn thân

Bất động sản

Biệt thự 4 tầng đẹp thơ mộng của nữ nghệ sĩ U50 làm mẹ đơn thân

Biệt thự của Thân Thúy Hà tại TP HCM nổi bật với khu vườn xanh mướt, tràn ngập rau xanh và hoa đủ màu sắc.

Dù sự nghiệp thành công nhưng cuộc sống riêng của Thân Thúy Hà lại khá trắc trở. Cô từng trải qua cuộc hôn nhân ngắn ngủi với một doanh nhân. Sau khi ly hôn, Thân Thúy Hà một mình nuôi con trai đầu lòng. Ảnh: FB Thân Thuý Hà
Đầu năm 2019, Thân Thúy Hà bất ngờ sinh con gái thứ hai tại Mỹ và giấu kín danh tính cha của bé. Hiện tại, Thân Thúy Hà sống cùng hai con trong căn biệt thự 4 tầng khang trang ở TP HCM. Ảnh: FB Thân Thuý Hà
Ngôi nhà mang phong cách hiện đại, nhiều cây xanh và hoa lá, mang lại cảm giác gần gũi thiên nhiên. Ảnh: FB Thân Thuý Hà
Ngôi nhà mang phong cách hiện đại, nhiều cây xanh và hoa lá, mang lại cảm giác gần gũi thiên nhiên. Ảnh: FB Thân Thuý Hà
Dọc lối đi được lát gỗ, chậu cây sắp xếp gọn gàng. Ảnh: FB Thân Thuý Hà
Hoa giấy đỏ và trắng khoe sắc giữa những khoảng tường trắng, tạo bức tranh nhiên nhiên sinh động. Ảnh: FB Thân Thuý Hà
Từng chùm hoa buông lơi, nhẹ nhàng tô điểm cho không gian, khiến khu vườn trở nên mềm mại. Ảnh: FB Thân Thuý Hà
Hoa hồng đua nhau nở. Ảnh: FB Thân Thuý Hà
Ngoài ra, Thân Thúy Hà còn trồng rau và các loại củ quả, phục vụ bữa ăn gia đình. Ảnh: FB Thân Thuý Hà
Bà mẹ đơn thân thích ngắm từng loại quả, bông hoa và cây lá trong vườn. Ảnh: FB Thân Thuý Hà
Dịp Tết, nữ nghệ sĩ trang hoàng với những chậu cúc vàng xn lẫn sắc trắng, tím, hồng. Ảnh: FB Thân Thuý Hà
Không gian ngập hơi thở thiên nhiên của Thân Thúy Hà. Ảnh: FB Thân Thuý Hà
Hoàng Minh (tổng hợp)
