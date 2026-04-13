Biển lửa bao trùm trước căn nhà ở TP HCM, 14 xe máy bị thiêu rụi

Ngọn lửa bùng lên dữ dội bao trùm toàn bộ khu vực để xe máy trước sân nhà dân ở phường Trung Mỹ Tây - TP HCM.

Xuân Danh

Đến đầu giờ chiều 13/4, hiện trường vụ cháy nhiều xe máy tại nhà dân trên đường Trương Thị Ngào (phường Trung Mỹ Tây) vẫn đang được công an phong tỏa để điều tra.

Ghi nhận tại hiện trường, khu vực cháy là khoảng sân rộng trước nhà dân. Khoảng 14 xe máy bị cháy trơ khung. Sức nóng từ vụ hỏa hoạn khiến mảng tường bị bong tróc, nhiều vật dụng sinh hoạt bị biến dạng.

Hiện trường vụ cháy bãi xe trước sân nhà dân

Trước đó, khoảng 8h sáng nay, người dân sống gần khu vực phát hiện khói lửa bùng lên tại khu vực để xe máy trước sân nhà dân trên đường Trương Thị Ngào nên hô hoán. Nhiều người dùng bình chữa cháy mini lao vào dập lửa nhưng bất thành do ngạt khói.

Chỉ trong tích tắc, lửa bao trùm toàn bộ khu vực để xe máy.

Nhận được tin báo, lực lượng PCCC và Cứu hộ cứu nạn Công an TP HCM huy động phương tiện đến hiện trường triển khai dập tắt đám cháy ngay sau đó.

14 xe máy bị cháy trơ khung

Thống kê ban đầu có 14 chiếc xe máy bị thiêu rụi, chỉ còn lại khung sắt trơ trọi.

Theo người dân địa phương, các phương tiện bị cháy là xe máy của các công nhân may mặc. Mỗi sáng trước khi đến chỗ làm, họ đều gửi xe máy ở khu vực sân của ngôi nhà.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được công an điều tra.

Mời quý độc giả xem video: Cháy lớn thiêu rụi 14 xe máy trước nhà dân tại TP HCM.
