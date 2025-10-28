Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Bí quyết khử mùi hôi thịt heo đông lạnh, giữ vị tươi ngon cho bữa ăn

Mùi hôi của thịt heo đông lạnh không còn là nỗi lo khi áp dụng 2 mẹo đơn giản từ thiên nhiên, giúp thịt tươi ngon, sẵn sàng chế biến.

Vân Giang (Tổng hợp)

Thịt heo là nguyên liệu quen thuộc, xuất hiện trong hầu hết bữa cơm gia đình, từ luộc, xào, kho cho đến nướng. Tuy nhiên, việc bảo quản bằng cấp đông đôi khi khiến thịt xuất hiện mùi hôi, làm giảm hương vị và độ tươi ngon vốn có. Nhiều bà nội trợ gặp khó khăn trong việc xử lý tình trạng này, đặc biệt khi muốn tránh dùng hóa chất hay phụ gia.

d5dfba493dd6b088e9c7.jpg
Ảnh minh họa

Dưới đây là một số bí quyết giúp khử mùi hôi thịt heo đông lạnh các bà nội trợ có thể áp dụng:

Hành khô và gừng – bí quyết khử mùi tự nhiên

Hành khô và gừng không chỉ tạo hương thơm đặc trưng mà còn chứa tinh dầu tự nhiên, giúp loại bỏ mùi hôi hiệu quả. Phương pháp này còn giữ cho thịt săn chắc, thích hợp cho các món luộc, kho hay rim.

004da75927c6aa98f3d7.jpg
Ảnh minh họa

Cách thực hiện:

Chuẩn bị nồi nước đủ để luộc thịt, thêm 1–2 thìa muối hạt, 2 củ hành khô bóc vỏ và 1 miếng gừng đập dập. Đun sôi để tinh dầu hành và gừng tiết ra, hòa tan vào nước.

Khi nước sôi, cho thịt heo vào luộc sơ trong khoảng 2 phút. Sau đó, vớt thịt ra và xả dưới vòi nước lạnh để thịt săn lại. Khi ráo nước, thịt sẵn sàng cho các bước chế biến tiếp theo.

Chanh và giấm – giải pháp nhanh chóng, hiệu quả

Chanh và giấm là những nguyên liệu dễ tìm, có tính axit tự nhiên giúp trung hòa mùi hôi và làm sạch bề mặt thịt. Kết hợp cùng muối, hỗn hợp này còn giúp miếng thịt trắng, tươi và mềm hơn.

chanh-1.jpg
Ảnh minh họa

Cách thực hiện:

Rã đông thịt heo trong ngăn mát tủ lạnh ít nhất 8 tiếng. Pha hỗn hợp gồm nước cốt 2 quả chanh, 2 thìa muối hạt và 3 thìa giấm.

Đeo găng tay và chà đều hỗn hợp lên thịt khoảng 2–3 phút, để ngấm thêm 10–15 phút. Cuối cùng, rửa lại bằng nước sạch nhiều lần. Thịt sau khi xử lý sẽ hết mùi hôi, mềm và thơm hơn, phù hợp cho xào, chiên hoặc nướng.

Mẹo giữ thịt heo luôn tươi ngon

Để hạn chế mùi hôi khi cấp đông, cần lưu ý:

Chia thịt thành khẩu phần nhỏ trước khi cấp đông, tránh rã đông và cấp đông lại nhiều lần.

Bọc kín hoặc hút chân không để thịt không tiếp xúc trực tiếp với không khí.

Rã đông từ từ trong ngăn mát tủ lạnh, tránh ngâm nước nóng hoặc để ở nhiệt độ phòng quá lâu.

Với những mẹo đơn giản từ hành, gừng, chanh và giấm, các bà nội trợ có thể khử sạch mùi hôi của thịt heo đông lạnh mà không cần dùng hóa chất. Nhờ đó, các món ăn từ thịt heo luôn giữ được hương vị thơm ngon, đảm bảo vệ sinh và an toàn cho cả gia đình.

#Bí quyết khử mùi thịt heo đông lạnh #Sử dụng nguyên liệu tự nhiên #Giải pháp từ hành #gừng #chanh #giấm

Bài liên quan

Kiến thức cần biết

Cách chế biến thịt lợn giữ nguyên giá trị dinh dưỡng

 Chế biến thịt lợn đúng cách giúp giữ nguyên hương vị và bảo toàn được tối đa giá trị dinh dưỡng quan trọng như protein, vitamin nhóm B và khoáng chất.

Cách chế biến thịt lợn có thể ảnh hưởng đến giá trị dinh dưỡng cũng như độ an toàn và hương vị của món ăn. Việc biết cách chế biến đúng không chỉ giúp bảo toàn dưỡng chất mà còn giảm thiểu các tác động tiêu cực từ nhiệt độ và dầu mỡ. Dưới đây là những phương pháp và lưu ý quan trọng để chế biến thịt lợn giữ nguyên giá trị dinh dưỡng:

Lựa chọn phần thịt tươi ngon, phù hợp

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Cách bảo quản thịt lợn tươi ngon, an toàn

Thịt lợn là nguyên liệu quen thuộc trong bữa ăn hằng ngày, nhưng nếu không bảo quản đúng cách, thịt rất dễ bị hư hỏng, gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Thịt lợn là nguồn thực phẩm phổ biến và rất giàu dinh dưỡng, tuy nhiên do đặc tính dễ bị hư hỏng nên việc bảo quản thịt lợn tươi đúng cách rất quan trọng để giữ an toàn thực phẩm và đảm bảo chất lượng món ăn. Dưới đây là những cách bảo quản thịt lợn tươi lâu tại nhà hiệu quả mà bạn nên biết.

2.jpg
Ảnh minh hoạ/ Nguồn Internet
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới