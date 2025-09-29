Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Bí quyết ăn bánh trung thu thoải mái mà không lo vòng eo tăng số

Sống Khỏe

Bí quyết ăn bánh trung thu thoải mái mà không lo vòng eo tăng số

Thưởng thức bánh trung thu khoa học sẽ giúp bạn giữ cân nặng ổn định, tránh tăng đường huyết mà vẫn trọn vẹn hương vị mùa đoàn viên.

Vân Giang (Tổng hợp)
Mỗi mùa Trung thu, bánh nướng, bánh dẻo luôn là món quà truyền thống không thể thiếu trên mâm cỗ đoàn viên. Ảnh suckhoevadoisong
Mỗi mùa Trung thu, bánh nướng, bánh dẻo luôn là món quà truyền thống không thể thiếu trên mâm cỗ đoàn viên. Ảnh suckhoevadoisong
Thế nhưng với thành phần giàu đường, tinh bột và chất béo, những chiếc bánh ngọt ngào này lại trở thành nỗi lo với nhiều người sợ tăng cân hoặc phải kiểm soát đường huyết. Ảnh Chus
Thế nhưng với thành phần giàu đường, tinh bột và chất béo, những chiếc bánh ngọt ngào này lại trở thành nỗi lo với nhiều người sợ tăng cân hoặc phải kiểm soát đường huyết. Ảnh Chus
Một chiếc bánh trung thu truyền thống có thể chứa tới 600–800 kcal, tương đương hai đến ba bữa ăn chính. Vì vậy, thay vì ăn nguyên chiếc, hãy cắt nhỏ bánh thành từng miếng để chia sẻ cùng người thân. Ảnh Internet
Một chiếc bánh trung thu truyền thống có thể chứa tới 600–800 kcal, tương đương hai đến ba bữa ăn chính. Vì vậy, thay vì ăn nguyên chiếc, hãy cắt nhỏ bánh thành từng miếng để chia sẻ cùng người thân. Ảnh Internet
Cách này vừa giữ đúng tinh thần sum vầy của ngày Tết đoàn viên, vừa hạn chế lượng calo nạp vào cơ thể. Thưởng thức bánh cùng tách trà xanh, trà hoa cúc hay đơn giản là một cốc nước lọc sẽ giúp trung hòa vị ngọt, hỗ trợ tiêu hóa và giảm cảm giác ngấy. Ảnh Internet
Cách này vừa giữ đúng tinh thần sum vầy của ngày Tết đoàn viên, vừa hạn chế lượng calo nạp vào cơ thể. Thưởng thức bánh cùng tách trà xanh, trà hoa cúc hay đơn giản là một cốc nước lọc sẽ giúp trung hòa vị ngọt, hỗ trợ tiêu hóa và giảm cảm giác ngấy. Ảnh Internet
. Nếu muốn thêm phần cân đối, bạn có thể kết hợp với trái cây ít ngọt như bưởi, táo, lê để bổ sung chất xơ, tạo cảm giác no lâu và giảm hấp thu đường. Ảnh Internet
. Nếu muốn thêm phần cân đối, bạn có thể kết hợp với trái cây ít ngọt như bưởi, táo, lê để bổ sung chất xơ, tạo cảm giác no lâu và giảm hấp thu đường. Ảnh Internet
Thị trường hiện nay cũng có nhiều lựa chọn “healthy” cho người ăn kiêng hoặc người lớn tuổi. Những chiếc bánh ít đường, ít dầu mỡ, hoặc có nhân hạt sen, đậu xanh ít ngọt, thậm chí là nhân yến mạch, hạt chia, trà xanh đang ngày càng được ưa chuộng. Ảnh Internet
Thị trường hiện nay cũng có nhiều lựa chọn “healthy” cho người ăn kiêng hoặc người lớn tuổi. Những chiếc bánh ít đường, ít dầu mỡ, hoặc có nhân hạt sen, đậu xanh ít ngọt, thậm chí là nhân yến mạch, hạt chia, trà xanh đang ngày càng được ưa chuộng. Ảnh Internet
Dù không thể so sánh hoàn toàn với phiên bản truyền thống về hương vị, nhưng đây là giải pháp phù hợp cho những ai muốn thưởng thức mà không quá lo lắng về cân nặng hay đường huyết. Ảnh Internet
Dù không thể so sánh hoàn toàn với phiên bản truyền thống về hương vị, nhưng đây là giải pháp phù hợp cho những ai muốn thưởng thức mà không quá lo lắng về cân nặng hay đường huyết. Ảnh Internet
Thời điểm ăn bánh cũng rất quan trọng. Thưởng thức vào buổi sáng hoặc buổi trưa sẽ tốt hơn, bởi cơ thể có nhiều thời gian để tiêu hao năng lượng. Ảnh BHX
Thời điểm ăn bánh cũng rất quan trọng. Thưởng thức vào buổi sáng hoặc buổi trưa sẽ tốt hơn, bởi cơ thể có nhiều thời gian để tiêu hao năng lượng. Ảnh BHX
Ngược lại, ăn bánh vào buổi tối muộn, đặc biệt là trước khi đi ngủ, dễ khiến năng lượng dư thừa chuyển hóa thành mỡ, gây tăng cân và ảnh hưởng tới giấc ngủ. Ảnh Internet
Ngược lại, ăn bánh vào buổi tối muộn, đặc biệt là trước khi đi ngủ, dễ khiến năng lượng dư thừa chuyển hóa thành mỡ, gây tăng cân và ảnh hưởng tới giấc ngủ. Ảnh Internet
Sau khi ăn, một buổi đi bộ nhẹ nhàng chừng 30 phút cũng giúp cơ thể đốt cháy bớt calo và giảm nguy cơ tăng đường huyết đột ngột. Ảnh Mooncake
Sau khi ăn, một buổi đi bộ nhẹ nhàng chừng 30 phút cũng giúp cơ thể đốt cháy bớt calo và giảm nguy cơ tăng đường huyết đột ngột. Ảnh Mooncake
Trung thu là dịp để sum họp và chia sẻ, bánh trung thu vì thế mang nhiều ý nghĩa hơn là một món ăn. Chỉ cần ăn có chừng mực, lựa chọn loại bánh phù hợp, kết hợp với vận động và lối sống khoa học, bạn hoàn toàn có thể vừa tận hưởng trọn vẹn hương vị truyền thống, vừa giữ gìn vóc dáng và sức khỏe cho mình cũng như gia đình trong mùa trăng tròn. Ảnh Bửu Yến
Trung thu là dịp để sum họp và chia sẻ, bánh trung thu vì thế mang nhiều ý nghĩa hơn là một món ăn. Chỉ cần ăn có chừng mực, lựa chọn loại bánh phù hợp, kết hợp với vận động và lối sống khoa học, bạn hoàn toàn có thể vừa tận hưởng trọn vẹn hương vị truyền thống, vừa giữ gìn vóc dáng và sức khỏe cho mình cũng như gia đình trong mùa trăng tròn. Ảnh Bửu Yến
Vân Giang (Tổng hợp)
#ăn bánh trung thu giảm cân #bánh trung thu ít đường #cách ăn bánh trung thu khoa học #giảm cân mùa trung thu #ăn bánh trung thu không lo mập #bánh trung thu healthy

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT