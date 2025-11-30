Hà Nội

Sống Khỏe

Bí kíp đơn giản giúp cam, bưởi tươi cả tháng mà không cần tủ lạnh

Không cần tủ lạnh, chỉ nhờ lớp vôi ở cuống và cát khô, bưởi, cam, chanh vẫn giữ căng mọng, thơm ngon suốt nhiều tuần hoặc vài tháng.

Vân Giang (Tổng hợp)

Mùa cam, bưởi đang vào chính vụ, giá cả hợp lý nên nhiều gia đình thường mua nhiều để ăn dần. Tuy nhiên, loại quả này nếu không biết cách bảo quản sẽ nhanh chóng héo, mất nước, thậm chí bị mốc. Thực tế, chỉ với vài bước đơn giản, trái cây vẫn căng mọng như mới hái, giữ được vị ngon và chất lượng dinh dưỡng.

Chọn quả chất lượng – bước quan trọng đầu tiên

Bí quyết để cam, bưởi, chanh giữ tươi lâu không nằm ở điều kiện bảo quản mà bắt đầu từ việc chọn quả đúng tiêu chuẩn. Cam và bưởi dù có vỏ dày nhưng vẫn dễ xuống nước nếu để nơi nóng ẩm.

chon.jpg
Ảnh minh họa

Khi mua, nên chọn những quả vừa chín tới, cầm chắc tay, vỏ bóng, không bị dập nát hay trầy xước. Quả bị tổn thương sẽ là môi trường lý tưởng cho vi khuẩn, nấm mốc phát triển, khiến trái nhanh hỏng dù có áp dụng bất kỳ phương pháp bảo quản nào

Với chanh, điều này càng quan trọng hơn do vỏ mỏng, dễ mất nước và giảm hương vị. Nên chọn quả mới hái, vỏ xanh, không bị rám nắng hay xây xước.

Mẹo dân gian “niêm phong cuống”

Một phương pháp dân gian được nhiều vùng trồng bưởi, cam áp dụng là chấm vôi tôi vào cuống quả. Lớp vôi này giúp “niêm phong” cuống, ngăn vi sinh vật xâm nhập vào bên trong múi quả, từ đó kéo dài thời gian bảo quản.

Theo người dân miền Tây và Bắc Bộ, đây là cách đơn giản, an toàn, không dùng hóa chất mà vẫn giữ được trái căng mọng. Lớp vôi còn giúp hạn chế hơi ẩm từ môi trường xung quanh, đồng thời làm chậm quá trình héo và mềm vỏ.

5953cb8515269978c037.jpg
Ảnh minh họa

Vùi trong cát – cách bảo quản lâu đời

Sau khi xử lý cuống, cam và bưởi được vùi trong cát sạch, đặt ở nơi râm mát, tránh ánh nắng trực tiếp và gió lùa. Cát khô giúp ổn định môi trường xung quanh quả, hạn chế thoát hơi nước, nhờ vậy quả giữ được độ tươi lâu hơn nhiều so với để ngoài tự nhiên.

cat.jpg
Ảnh minh họa

Nhiều gia đình cho biết, với phương pháp này, cam và bưởi có thể giữ tươi trong nhiều tuần, thậm chí vài tháng. Khi lấy ra sử dụng, quả vẫn căng mọng, thơm ngon, vị ngọt tự nhiên không bị thay đổi.

Chanh – “tinh tế” hơn trong bảo quản

Chanh do vỏ mỏng và dễ mất nước nên cần bảo quản kỹ hơn. Cách phổ biến là vùi chanh trong cát, sử dụng thùng gỗ sạch, khô và cát đen mịn, đã phơi thật khô.

chanh.jpg
Ảnh minh họa

Trước khi xếp chanh vào thùng, cũng nên chấm vôi tôi vào cuống mỗi quả. Mỗi quả được gói bằng giấy sạch, đặt úp núm xuống dưới một lớp cát dày khoảng 5–6 cm, sau đó phủ cát tiếp và xếp lớp tiếp theo cho đến khi đầy thùng. Thùng được đặt nơi thoáng, khô ráo, tránh gió lùa. Nhờ vậy, chanh có thể giữ tươi trong nhiều tháng, vẫn mọng nước và thơm khi sử dụng.

Nếu không có cát, người dùng có thể áp dụng cách đơn giản hơn: cho chanh vào túi polyetylen, buộc kín miệng bằng dây chun. Cách này giúp giảm thoát hơi nước, duy trì độ tươi của quả từ 15–50 ngày tùy điều kiện bảo quản.

Những mẹo dân gian này không chỉ dễ thực hiện, chi phí thấp mà còn giúp gia đình dự trữ trái cây quanh năm, không cần tủ lạnh hay hóa chất bảo quản. Với các gia đình sống ở nông thôn, việc dự trữ bưởi, cam, chanh là cách vừa tiết kiệm chi phí, vừa đảm bảo trái cây sạch, an toàn.

Không chỉ vậy, việc bảo quản đúng cách còn giúp giữ nguyên hương vị và dinh dưỡng của quả. Cam, bưởi và chanh khi được giữ trong môi trường ổn định vẫn giàu vitamin C, chất chống oxy hóa và các dưỡng chất tự nhiên. Đây là lợi ích không nhỏ cho sức khỏe, nhất là trong mùa lạnh, khi nhu cầu bổ sung vitamin tăng cao.

Mẹo nhỏ để kéo dài tuổi thọ trái cây

Không nên rửa quả trước khi bảo quản, vì nước sẽ làm tăng nguy cơ mốc.

Kiểm tra quả định kỳ, loại bỏ những quả có dấu hiệu hỏng để tránh lây lan cho các quả khác.

Đối với chanh, nếu thấy vỏ hơi nhăn nhẹ, vẫn có thể vắt lấy nước dùng.

Tránh để quả gần các loại thực phẩm có mùi mạnh, vì cam, bưởi, chanh dễ hấp thụ mùi, làm giảm hương vị tự nhiên.

