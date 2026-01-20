Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Bị chó nhà tấn công người bệnh bị chấn thương nặng vùng mắt

Người dân cần nâng cao ý thức trong việc quản lý vật nuôi, cần tiêm phòng dại đầy đủ, không để chó thả rông, có biện pháp kiểm soát và rọ mõm tránh tai nạn.

Thúy Nga

Một người bệnh nữ, 71 tuổi, trú tại phường Đông Mai (Quảng Ninh) được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí trong tình trạng đa chấn thương: vết thương vùng mắt nghiêm trọng, gãy xương quay tay trái, vết thương phần mềm nhiều nơi do bị chó nhà tấn công.

Theo bác sĩ cho biết người bệnh nhập viện với chấn thương mắt rất nghiêm trọng: toàn bộ tổ chức nội nhãn mắt trái bị phòi kẹt ra ngoài, rách giác mạc rộng gây mất thị lực, các bác sĩ buộc phải chỉ định phẫu thuật múc bỏ nhãn cầu bên trái. Đối với mắt phải bị rách kết mạc và tổn thương phần mềm xung quanh.

cho-nha.jpg
Người bệnh hiện đang được theo dõi và điều trị tại bệnh viện - Ảnh BVCC

Ê-kíp phẫu thuật đã tiến hành xử trí vết thương, làm sạch và khâu phục hồi kết mạc nhằm bảo tồn chức năng thị giác tối đa cho người bệnh.

Các vết thương phần mềm được xử trí làm sạch, tổn thương gãy xương quay tay trái được theo dõi và xét phẫu thuật khi đủ điều kiện sức khỏe.

Hiện người bệnh được theo dõi chặt chẽ tình trạng sức khỏe, kiểm soát nhiễm trùng, giảm đau và chăm sóc vết mổ theo phác đồ.

Từ trường hợp trên, các bác sĩ Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức trong việc quản lý vật nuôi, đặc biệt là chó.

Cần tiêm phòng dại đầy đủ, không để chó thả rông, có biện pháp kiểm soát và rọ mõm khi cần thiết nhằm phòng tránh tai nạn đáng tiếc.

Người cao tuổi, trẻ em và những người có hạn chế về nhận thức là nhóm đối tượng dễ bị tổn thương, cần được đặc biệt quan tâm và bảo vệ.

#Chấn thương do chó cắn #Phẫu thuật múc bỏ nhãn cầu #Bảo vệ sức khỏe người cao tuổi #Ý thức phòng chống bệnh dại

Bài liên quan

Sống Khỏe

Chủ quan không tiêm phòng dại, 1 người tử vong sau khi bị chó cắn ở Lào Cai

Một người ở Lào Cai tử vong nghi bệnh dại sau khi bị chó cắn, ngành y tế Lào Cai nhấn mạnh tầm quan trọng của tiêm vaccine phòng dại để tránh hậu quả đáng tiếc.

Theo lãnh đạo xã Hợp Thành, tỉnh Lào Cai xác nhận, trên địa bàn có 3 người bị chó cắn ở thôn Đá Đinh 2, từ tháng 7/2025 nhưng chủ quan không đi tiêm. Đến nay 1 người đàn ông đã lên cơn, bệnh viện trả về, 2 người còn lại gia đình đang đưa đi tiêm phòng dại.

Theo ông Tuấn, chưa có kết quả xét nghiệm, nhưng hiện tượng và dấu hiệu đều nghi do bị dại.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Rét lạnh, sốt cao người đàn ông 71 tuổi tử vong vì bệnh dại do mèo cào

Bệnh dại vẫn chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, tỷ lệ tử vong gần như 100% khi đã phát triệu chứng. Tuyệt đối không tự ý chữa trị bằng thuốc nam, đắp lá cây...

Tử vong sau 3 tháng bị mèo cào

Nam bệnh nhân 71 tuổi được người nhà đưa Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á thăm khám trong tình trạng ớn lạnh, sốt cao liên tục, mệt mỏi, nuốt nghẹn.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Trẻ 3 tuổi bị chó nhà cắn nguy kịch, cảnh báo nguy hiểm tiềm ẩn từ vật nuôi

Bệnh viện Nhi Trung ương cấp cứu bé 3 tuổi bị chó cắn thấu ngực, cảnh báo về nguy cơ bệnh dại và tầm quan trọng của việc quản lý vật nuôi an toàn.

Ngày 5/1/2026 vừa qua, Bệnh viện Nhi Trung ương đã tiếp nhận và cấp cứu một trường hợp bé trai (3 tuổi, ở Hải Phòng), bị chó nuôi trong gia đình cắn, gây ra vết thương thấu ngực và tràn máu, tràn khí màng phổi bên phải.

Trường hợp này là lời cảnh báo về những nguy hiểm tiềm ẩn từ vật nuôi trong gia đình nếu không được quản lý chặt chẽ, đặc biệt trong môi trường sinh hoạt có trẻ em.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới