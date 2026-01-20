Bị chó nhà tấn công người bệnh bị chấn thương nặng vùng mắt

Một người bệnh nữ, 71 tuổi, trú tại phường Đông Mai (Quảng Ninh) được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí trong tình trạng đa chấn thương: vết thương vùng mắt nghiêm trọng, gãy xương quay tay trái, vết thương phần mềm nhiều nơi do bị chó nhà tấn công.

Theo bác sĩ cho biết người bệnh nhập viện với chấn thương mắt rất nghiêm trọng: toàn bộ tổ chức nội nhãn mắt trái bị phòi kẹt ra ngoài, rách giác mạc rộng gây mất thị lực, các bác sĩ buộc phải chỉ định phẫu thuật múc bỏ nhãn cầu bên trái. Đối với mắt phải bị rách kết mạc và tổn thương phần mềm xung quanh.

Người bệnh hiện đang được theo dõi và điều trị tại bệnh viện - Ảnh BVCC

Ê-kíp phẫu thuật đã tiến hành xử trí vết thương, làm sạch và khâu phục hồi kết mạc nhằm bảo tồn chức năng thị giác tối đa cho người bệnh.

Các vết thương phần mềm được xử trí làm sạch, tổn thương gãy xương quay tay trái được theo dõi và xét phẫu thuật khi đủ điều kiện sức khỏe.

Hiện người bệnh được theo dõi chặt chẽ tình trạng sức khỏe, kiểm soát nhiễm trùng, giảm đau và chăm sóc vết mổ theo phác đồ.

Từ trường hợp trên, các bác sĩ Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức trong việc quản lý vật nuôi, đặc biệt là chó.

Cần tiêm phòng dại đầy đủ, không để chó thả rông, có biện pháp kiểm soát và rọ mõm khi cần thiết nhằm phòng tránh tai nạn đáng tiếc.

Người cao tuổi, trẻ em và những người có hạn chế về nhận thức là nhóm đối tượng dễ bị tổn thương, cần được đặc biệt quan tâm và bảo vệ.