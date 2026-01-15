Hà Nội

Sống Khỏe

Rét lạnh, sốt cao người đàn ông 71 tuổi tử vong vì bệnh dại do mèo cào

Bệnh dại vẫn chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, tỷ lệ tử vong gần như 100% khi đã phát triệu chứng. Tuyệt đối không tự ý chữa trị bằng thuốc nam, đắp lá cây...

Thúy Nga

Tử vong sau 3 tháng bị mèo cào

Nam bệnh nhân 71 tuổi được người nhà đưa Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á thăm khám trong tình trạng ớn lạnh, sốt cao liên tục, mệt mỏi, nuốt nghẹn.

Chỉ vài giờ sau khi được nhập viện theo dõi tại khoa Nội tiêu hóa Gan Mật Tụy, người bệnh xuất hiện các cơn ngợp, bứt rứt, run rẩy, các cơn kéo dài tầm 30 giây, kèm biểu hiện sợ gió, sợ nước, sợ lạnh, cảm giác nghẹn tăng lên, có những cử chỉ cào không tự chủ.

Theo thông tin từ người nhà, 3 tháng trước khi nhập viện, cụ ông bị mèo cào nhưng chủ quan không đi tiêm ngừa.

Người bệnh được chẩn đoán theo dõi bệnh dại lên cơn và được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM để tiếp tục theo dõi nhưng tử vong vài ngày sau đó.

meo-cao.png
Mèo cào chớ nên chủ quan - Ảnh minh họa nguồn Internet

BS.CKI. Nguyễn Ngọc Chín, Trưởng khoa Nội tiêu hóa Gan Mật Tụy, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á cho biết, hiện nay bệnh dại vẫn chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, tỷ lệ tử vong gần như 100% khi đã phát triệu chứng.

Do đó, các gia đình nuôi chó, mèo cần chủ động tiêm vắc xin phòng dại cho vật nuôi. Đồng thời, khi bị chó mèo cào cắn, người dân cần đến cơ sở y tế để tiêm phòng ngay.

Làm gì khi bị động vật nghi ngờ dại cắn?

Vì vậy, các chuyên gia đều khuyên, khi bị động vật nghi ngờ dại cào, cắn, cần thực hiện:

Sơ cứu ngay lập tức: Rửa kỹ vết thương dưới vòi nước chảy với xà phòng liên tục trong 15 phút, sau đó sát trùng bằng cồn 70 độ hoặc Povidon-Iod.

Đến cơ sở y tế ngay lập tức: Đến bệnh viện hoặc trung tâm y tế gần nhất để được tư vấn và tiêm vắc-xin phòng dại càng sớm càng tốt (tốt nhất trong vòng 24 giờ).

Không tin vào các phương pháp dân gian: Tuyệt đối không tự ý chữa trị bằng thuốc nam, đắp lá cây... vì điều này làm mất thời gian quý báu và có thể làm tăng nguy cơ nhiễm trùng.

Biện pháp phòng ngừa tốt nhất: Tiêm vắc-xin phòng dại đầy đủ và định kỳ cho vật nuôi (chó, mèo); Hạn chế tiếp xúc với động vật hoang dã, chó, mèo lạ hoặc có biểu hiện bất thường.

Sống Khỏe

Mèo cào rách kết mạc trẻ 11 tuổi, cảnh báo chấn thương từ vật nuôi trong nhà

Khi bị mèo, chó cào, cắn cần làm sạch vết thương dưới vòi nước sạch hoặc rửa vết thương bằng nước muối sinh lý rồi đến ngay cơ sở y tế để được xử trí kịp thời.

Bé trai 11 tuổi trong lúc chơi cùng mèo của nhà nuôi thì vô tình bị mèo cào vào mặt. Hậu quả là trẻ bị rách kết mạc, phải nhập viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí để điều trị.

Trẻ nhập viện trong tình trạng vết thương mắt trái, đau và chảy nước mắt nhiều. Tại bệnh viện trẻ được chẩn đoán rách kết mạc và được xử trí phẫu thuật khâu vết thương rách kết mạc. Sau phẫu thuật, mắt của trẻ ổn định, tiên lượng hồi phục tốt, trẻ được hẹn lịch tái khám để kiểm tra.

Sống Khỏe

Bé 11 tuổi tử vong do mèo cào, cảnh báo nguy cơ bệnh dại

Nhiều gia đình vẫn chủ quan cho rằng vật nuôi trong nhà “sạch sẽ”, “hiền lành”, “không sao đâu”, trong khi thực tế có thể là nguồn lây truyền virus dại.

Đây không chỉ là bi kịch của một gia đình mà còn là hồi chuông cảnh báo về nguy cơ lây bệnh từ vật nuôi và tầm quan trọng sống còn của việc tiêm phòng vắc xin đúng cách, kịp thời.

Lên cơn dại vì mèo trong nhà cào xước da

Sống Khỏe

Bé trai 11 tuổi ở Lào Cai tử vong, nghi do mèo cào

Một bé trai 11 tuổi ở Lào Cai đã tử vong do nhiễm virus dại, nghi từ vết xước của mèo cào.

Một bé trai N.A.T (sinh năm 2014), học sinh lớp 6, Trường THCS và THPT Bắc Cường, trú tại tổ 29, phường Cam Đường, Lào Cai vừa tử vong sau hơn một giờ cấp cứu tại Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Lào Cai.

Bé nghi bị mèo cào dẫn đến nhiễm virus gây bệnh dại. Ban đầu, vết cào tưởng chừng không nghiêm trọng nhưng chỉ vài tuần sau, ngày 3/7, N.A.T bắt đầu có các biểu hiện bất thường như khó thở, đau tức ngực, sợ nước, sợ gió. Tình trạng sau đó nhanh chóng chuyển biến xấu khi các triệu chứng gia tăng về mức độ, kèm theo biểu hiện hoảng loạn, kêu khó thở, cảm giác như bị côn trùng cắn, sợ lạnh, mất ngủ, nói nhảm, sợ tiếng ồn và ánh sáng.

