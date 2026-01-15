Rét lạnh, sốt cao người đàn ông 71 tuổi tử vong vì bệnh dại do mèo cào

Tử vong sau 3 tháng bị mèo cào

Nam bệnh nhân 71 tuổi được người nhà đưa Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á thăm khám trong tình trạng ớn lạnh, sốt cao liên tục, mệt mỏi, nuốt nghẹn.

Chỉ vài giờ sau khi được nhập viện theo dõi tại khoa Nội tiêu hóa Gan Mật Tụy, người bệnh xuất hiện các cơn ngợp, bứt rứt, run rẩy, các cơn kéo dài tầm 30 giây, kèm biểu hiện sợ gió, sợ nước, sợ lạnh, cảm giác nghẹn tăng lên, có những cử chỉ cào không tự chủ.

Theo thông tin từ người nhà, 3 tháng trước khi nhập viện, cụ ông bị mèo cào nhưng chủ quan không đi tiêm ngừa.

Người bệnh được chẩn đoán theo dõi bệnh dại lên cơn và được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM để tiếp tục theo dõi nhưng tử vong vài ngày sau đó.

Mèo cào chớ nên chủ quan - Ảnh minh họa nguồn Internet

BS.CKI. Nguyễn Ngọc Chín, Trưởng khoa Nội tiêu hóa Gan Mật Tụy, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á cho biết, hiện nay bệnh dại vẫn chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, tỷ lệ tử vong gần như 100% khi đã phát triệu chứng.

Do đó, các gia đình nuôi chó, mèo cần chủ động tiêm vắc xin phòng dại cho vật nuôi. Đồng thời, khi bị chó mèo cào cắn, người dân cần đến cơ sở y tế để tiêm phòng ngay.

Làm gì khi bị động vật nghi ngờ dại cắn?

Vì vậy, các chuyên gia đều khuyên, khi bị động vật nghi ngờ dại cào, cắn, cần thực hiện:

Sơ cứu ngay lập tức: Rửa kỹ vết thương dưới vòi nước chảy với xà phòng liên tục trong 15 phút, sau đó sát trùng bằng cồn 70 độ hoặc Povidon-Iod.

Đến cơ sở y tế ngay lập tức: Đến bệnh viện hoặc trung tâm y tế gần nhất để được tư vấn và tiêm vắc-xin phòng dại càng sớm càng tốt (tốt nhất trong vòng 24 giờ).

Không tin vào các phương pháp dân gian: Tuyệt đối không tự ý chữa trị bằng thuốc nam, đắp lá cây... vì điều này làm mất thời gian quý báu và có thể làm tăng nguy cơ nhiễm trùng.

Biện pháp phòng ngừa tốt nhất: Tiêm vắc-xin phòng dại đầy đủ và định kỳ cho vật nuôi (chó, mèo); Hạn chế tiếp xúc với động vật hoang dã, chó, mèo lạ hoặc có biểu hiện bất thường.