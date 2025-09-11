Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Bí ẩn Tam giác Michigan với 20.000 vụ mất tích rợn người

Kho tri thức

Bí ẩn Tam giác Michigan với 20.000 vụ mất tích rợn người

Được ví như "anh em" với "Tam giác quỷ Bermuda", "Tam giác Michigan" là nơi xảy ra nhiều vụ mất tích bí ẩn. Khoảng 20.000 vụ mất tích được cho xảy ra ở nơi này.

Tâm Anh (theo Daily Mail)
"Tam giác Michigan" là khu vực trải dài từ Ludington đến cảng Benton ở Michigan và Manitowoc ở Wisconsin, Mỹ. Nơi đây ghi nhận nhiều vụ mất tích bí ẩn khiến giới chức trách và các chuyên gia "đau đầu" đi tìm lời giải. Ảnh: Daily Mail.
"Tam giác Michigan" là khu vực trải dài từ Ludington đến cảng Benton ở Michigan và Manitowoc ở Wisconsin, Mỹ. Nơi đây ghi nhận nhiều vụ mất tích bí ẩn khiến giới chức trách và các chuyên gia "đau đầu" đi tìm lời giải. Ảnh: Daily Mail.
Được cho là một trong những địa điểm đáng sợ nhất nước Mỹ, "Tam giác Michigan" là nơi xảy ra khoảng 20.000 vụ mất tích bí ẩn. Những vụ mất tích bao gồm cả cư dân địa phương đi bộ đường dài cho tới những máy bay chở khách. Ảnh: michiganshipwrecks.org.
Được cho là một trong những địa điểm đáng sợ nhất nước Mỹ, "Tam giác Michigan" là nơi xảy ra khoảng 20.000 vụ mất tích bí ẩn. Những vụ mất tích bao gồm cả cư dân địa phương đi bộ đường dài cho tới những máy bay chở khách. Ảnh: michiganshipwrecks.org.
Một trong những vụ mất tích bí ẩn được nhiều người biết đến nhất xảy ra ở "Tam giác Michigan" là vào ngày 23/6/1950. Khi ấy, chuyến bay 2501 của hãng Northwest Airlines chở 58 hành khách và phi hành đoàn đã mất tích bí ẩn. Các nhân chứng tuyên bố đã nghe thấy tiếng nổ động cơ và nhìn thấy những tia chớp trước khi máy bay lao xuống hồ Michigan trong một cơn bão. Ảnh: Alpena County George N. Fletcher Public Library.
Một trong những vụ mất tích bí ẩn được nhiều người biết đến nhất xảy ra ở "Tam giác Michigan" là vào ngày 23/6/1950. Khi ấy, chuyến bay 2501 của hãng Northwest Airlines chở 58 hành khách và phi hành đoàn đã mất tích bí ẩn. Các nhân chứng tuyên bố đã nghe thấy tiếng nổ động cơ và nhìn thấy những tia chớp trước khi máy bay lao xuống hồ Michigan trong một cơn bão. Ảnh: Alpena County George N. Fletcher Public Library.
Đây là một trong những vụ tai nạn máy bay thương mại chết chóc nhất xảy ra ở Mỹ vào thời điểm đó. Lực lượng chức năng và các chuyên gia đã nỗ lực tìm kiếm chuyến bay 2501 và các nạn nhân nhưng không có kết quả. Ảnh: Click On Detroit / Google Maps.
Đây là một trong những vụ tai nạn máy bay thương mại chết chóc nhất xảy ra ở Mỹ vào thời điểm đó. Lực lượng chức năng và các chuyên gia đã nỗ lực tìm kiếm chuyến bay 2501 và các nạn nhân nhưng không có kết quả. Ảnh: Click On Detroit / Google Maps.
Tàu Le Griffon đã mất tích trên đường trở về trong chuyến hải trình đầu tiên qua hồ vào năm 1679. Con tàu biến mất bí ẩn gần Vịnh Green của Hồ Michigan. Khi đó trên tàu có 6 thành viên thủy thủ đoàn và nhiều lông thú. Ảnh: greatlakesmuseum.ca.
Tàu Le Griffon đã mất tích trên đường trở về trong chuyến hải trình đầu tiên qua hồ vào năm 1679. Con tàu biến mất bí ẩn gần Vịnh Green của Hồ Michigan. Khi đó trên tàu có 6 thành viên thủy thủ đoàn và nhiều lông thú. Ảnh: greatlakesmuseum.ca.
Kỳ bí hơn, vào năm 1921, tàu buồm Rosa Belle được phát hiện trôi dạt ở "Tam giác Michigan" mà không tìm thấy 9 thành viên thủy thủ đoàn. Ảnh: awesomemitten.com.
Kỳ bí hơn, vào năm 1921, tàu buồm Rosa Belle được phát hiện trôi dạt ở "Tam giác Michigan" mà không tìm thấy 9 thành viên thủy thủ đoàn. Ảnh: awesomemitten.com.
Những vụ mất tích bí ẩn xảy ra ở "Tam giác Michigan" khiến nhiều người tò mò nguyên nhân dẫn tới các thảm kịch này. Trong đó, những người theo thuyết âm mưu cho rằng, những vụ mất tích đó có thể là do "các xoáy năng lượng" giao nhau đã gây ra. Ảnh: awesomemitten.com.
Những vụ mất tích bí ẩn xảy ra ở "Tam giác Michigan" khiến nhiều người tò mò nguyên nhân dẫn tới các thảm kịch này. Trong đó, những người theo thuyết âm mưu cho rằng, những vụ mất tích đó có thể là do "các xoáy năng lượng" giao nhau đã gây ra. Ảnh: awesomemitten.com.
Thậm chí, việc phát hiện một công trình kiến ​​trúc 9.000 năm tuổi được mô tả là "Stonehenge của Mỹ" bên dưới hồ Michigan vào năm 2007 đã làm dấy lên đồn đoán có liên quan đến UFO và người ngoài hành tinh. Ảnh: awesomemitten.com.
Thậm chí, việc phát hiện một công trình kiến ​​trúc 9.000 năm tuổi được mô tả là "Stonehenge của Mỹ" bên dưới hồ Michigan vào năm 2007 đã làm dấy lên đồn đoán có liên quan đến UFO và người ngoài hành tinh. Ảnh: awesomemitten.com.
Theo giả thuyết này, người ngoài hành tinh có thể đã xây dựng công trình bí ẩn dưới hồ Michigan và gây ra các vụ mất tích của nhiều người, tàu thuyền và máy bay. Ảnh: Bettmann / Getty Images.
Theo giả thuyết này, người ngoài hành tinh có thể đã xây dựng công trình bí ẩn dưới hồ Michigan và gây ra các vụ mất tích của nhiều người, tàu thuyền và máy bay. Ảnh: Bettmann / Getty Images.
Dù vậy, đó chỉ là các giả thuyết. Đến này, các chuyên gia, nhà khoa học vẫn đang nỗ lực tìm kiếm manh mối, bằng chứng để giải mã những vụ mất tích bí ẩn xảy ra ở "Tam giác Michigan". Ảnh: awesomemitten.com.
Dù vậy, đó chỉ là các giả thuyết. Đến này, các chuyên gia, nhà khoa học vẫn đang nỗ lực tìm kiếm manh mối, bằng chứng để giải mã những vụ mất tích bí ẩn xảy ra ở "Tam giác Michigan". Ảnh: awesomemitten.com.
Mời độc giả xem video: Hạ viện Mỹ điều trần về UFO. Nguồn: VTV24.
Tâm Anh (theo Daily Mail)
#Tam giác Michigan #vụ mất tích bí ẩn #bí ẩn #UFO #người ngoài hành tinh

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT