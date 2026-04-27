Bí ẩn mộ cổ thời Càn Long, thai phụ tỉnh lại trong quan tài?

Những dấu vết bất thường như tư thế co quắp, vết xước gỗ và nhau thai đã dẫn tới giả thuyết người phụ nữ bị chôn khi chưa thực sự qua đời.

Một nhóm công nhân xây dựng tại tỉnh Hắc Long Giang (Trung Quốc) đã vô tình phát hiện một ngôi mộ cổ trong khi sửa chữa đường làng. Phát hiện bất ngờ này đã khiến các công nhân xây dựng ngạc nhiên và lo lắng, họ ngay lập tức báo cáo sự việc cho cơ quan quản lý di tích văn hóa địa phương. Không lâu sau, một nhóm khảo cổ đã đến hiện trường để chuẩn bị cho việc khai quật cứu hộ ngôi mộ.

Các cuộc điều tra sơ bộ của các chuyên gia khảo cổ đã xác định ngôi mộ này có niên đại từ thời Càn Long nhà Thanh. Tuy nhiên, thật đáng tiếc, một số dấu hiệu rõ ràng của việc cướp phá xung quanh ngôi mộ cho thấy, nó đã bị những kẻ trộm mộ xâm phạm nhiều lần, các đồ tùy táng bên trong đã bị lấy mất từ ​​lâu. Đối với nhóm khảo cổ, thứ duy nhất có giá trị có thể khai quật được từ ngôi mộ này là chính chiếc quan tài, được bảo quản rất tốt và dường như cung cấp một số manh mối quan trọng.

Sau một loạt các thủ tục, các chuyên gia quyết định vén màn bí ẩn của chiếc quan tài. Khi chiếc quan tài được mở ra, thứ họ tìm thấy không phải là vàng, bạc hay những hiện vật cổ xưa như họ mong đợi, mà là một thi thể phụ nữ trong tư thế kỳ lạ và rùng rợn.

Miệng bà ấy há rộng, khuôn mặt méo mó, chân co quắp, hai tay đặt ở vị trí không tự nhiên. Tất cả những dấu hiệu này kể một câu chuyện đau lòng – người phụ nữ này đã phải chịu đựng một cuộc giằng xé cực kỳ đau đớn trước khi chết. Thông thường, dù cái chết có khủng khiếp đến đâu, các thành viên trong gia đình cũng sẽ đặt thi thể vào quan tài và tiễn đưa một cách yên bình. Tuy nhiên, thi thể người phụ nữ trong chiếc quan tài này lại ở trong một tư thế bất thường. Do đó, các chuyên gia quyết định tiến hành một cuộc điều tra sâu hơn.

Bên cạnh thi thể người phụ nữ, họ còn tìm thấy một nhau thai gần chân quan tài. Thậm chí còn kỳ lạ hơn, có những vết xước rõ ràng trên các tấm ván gỗ bên trong quan tài. Những manh mối này đã dẫn các chuyên gia đến một giả thuyết táo bạo – cái chết của người phụ nữ không phải là tự nhiên, mà là xảy ra bên trong quan tài.

Các chuyên gia suy đoán rằng, người phụ nữ này đang mang thai nhưng gặp biến chứng trong quá trình sinh nở. Do đau đớn dữ dội và suy yếu nghiêm trọng, cuối cùng bà đã bất tỉnh. Gia đình bà tin rằng bà đã chết, vội vàng đặt bà vào quan tài để chôn cất. Tuy nhiên, khi người phụ nữ tỉnh dậy trong quan tài, bà vô cùng sợ hãi. Bà kêu cứu, nhưng trong bóng tối của nấm mộ, ai có thể nghe thấy tiếng kêu của bà? Sự im lặng bao trùm, không ai có thể kịp thời giúp đỡ.

Cuối cùng, người phụ nữ bất lực này đã gục ngã vì thiếu oxy, đói khát và hoảng loạn tột độ, chết một cách đau đớn trong quan tài. Nếu suy đoán của các chuyên gia là đúng, thì cái chết của người phụ nữ này chắc chắn là vô cùng bi thảm. Bà không chỉ bị bỏ rơi khi cần giúp đỡ nhất, mà sự cô đơn và bất lực đã trở thành số phận cuối cùng của bà.