Bí ẩn mộ cổ thời Càn Long, thai phụ tỉnh lại trong quan tài?

Những dấu vết bất thường như tư thế co quắp, vết xước gỗ và nhau thai đã dẫn tới giả thuyết người phụ nữ bị chôn khi chưa thực sự qua đời.

Thiên Đăng (Theo Sohu)

Một nhóm công nhân xây dựng tại tỉnh Hắc Long Giang (Trung Quốc) đã vô tình phát hiện một ngôi mộ cổ trong khi sửa chữa đường làng. Phát hiện bất ngờ này đã khiến các công nhân xây dựng ngạc nhiên và lo lắng, họ ngay lập tức báo cáo sự việc cho cơ quan quản lý di tích văn hóa địa phương. Không lâu sau, một nhóm khảo cổ đã đến hiện trường để chuẩn bị cho việc khai quật cứu hộ ngôi mộ.

Các cuộc điều tra sơ bộ của các chuyên gia khảo cổ đã xác định ngôi mộ này có niên đại từ thời Càn Long nhà Thanh. Tuy nhiên, thật đáng tiếc, một số dấu hiệu rõ ràng của việc cướp phá xung quanh ngôi mộ cho thấy, nó đã bị những kẻ trộm mộ xâm phạm nhiều lần, các đồ tùy táng bên trong đã bị lấy mất từ ​​lâu. Đối với nhóm khảo cổ, thứ duy nhất có giá trị có thể khai quật được từ ngôi mộ này là chính chiếc quan tài, được bảo quản rất tốt và dường như cung cấp một số manh mối quan trọng.

Sau một loạt các thủ tục, các chuyên gia quyết định vén màn bí ẩn của chiếc quan tài. Khi chiếc quan tài được mở ra, thứ họ tìm thấy không phải là vàng, bạc hay những hiện vật cổ xưa như họ mong đợi, mà là một thi thể phụ nữ trong tư thế kỳ lạ và rùng rợn.

Miệng bà ấy há rộng, khuôn mặt méo mó, chân co quắp, hai tay đặt ở vị trí không tự nhiên. Tất cả những dấu hiệu này kể một câu chuyện đau lòng – người phụ nữ này đã phải chịu đựng một cuộc giằng xé cực kỳ đau đớn trước khi chết. Thông thường, dù cái chết có khủng khiếp đến đâu, các thành viên trong gia đình cũng sẽ đặt thi thể vào quan tài và tiễn đưa một cách yên bình. Tuy nhiên, thi thể người phụ nữ trong chiếc quan tài này lại ở trong một tư thế bất thường. Do đó, các chuyên gia quyết định tiến hành một cuộc điều tra sâu hơn.

Bên cạnh thi thể người phụ nữ, họ còn tìm thấy một nhau thai gần chân quan tài. Thậm chí còn kỳ lạ hơn, có những vết xước rõ ràng trên các tấm ván gỗ bên trong quan tài. Những manh mối này đã dẫn các chuyên gia đến một giả thuyết táo bạo – cái chết của người phụ nữ không phải là tự nhiên, mà là xảy ra bên trong quan tài.

Các chuyên gia suy đoán rằng, người phụ nữ này đang mang thai nhưng gặp biến chứng trong quá trình sinh nở. Do đau đớn dữ dội và suy yếu nghiêm trọng, cuối cùng bà đã bất tỉnh. Gia đình bà tin rằng bà đã chết, vội vàng đặt bà vào quan tài để chôn cất. Tuy nhiên, khi người phụ nữ tỉnh dậy trong quan tài, bà vô cùng sợ hãi. Bà kêu cứu, nhưng trong bóng tối của nấm mộ, ai có thể nghe thấy tiếng kêu của bà? Sự im lặng bao trùm, không ai có thể kịp thời giúp đỡ.

Cuối cùng, người phụ nữ bất lực này đã gục ngã vì thiếu oxy, đói khát và hoảng loạn tột độ, chết một cách đau đớn trong quan tài. Nếu suy đoán của các chuyên gia là đúng, thì cái chết của người phụ nữ này chắc chắn là vô cùng bi thảm. Bà không chỉ bị bỏ rơi khi cần giúp đỡ nhất, mà sự cô đơn và bất lực đã trở thành số phận cuối cùng của bà.

Kho tri thức

Lão nông làm vườn phát hiện mộ cổ chứa báu vật bằng vàng nặng 10kg

Từ phát hiện của ông lão, các chuyên gia khai quật toàn bộ đồ tùy táng, họ kinh ngạc phát hiện tổng trọng lượng những món đồ bằng vàng lên tới 10 kg.

Tại Quảng trường Hữu An Môn ở Bắc Kinh, ngày nay là một khu vực nhộn nhịp và sôi động, thật khó tưởng tượng rằng nơi đây còn có một ngôi làng hẻo lánh. Một ông lão nông dân đang cần mẫn làm việc trong vườn rau của mình thì đột nhiên chiếc xẻng của ông chạm phải một mảng đất màu vôi lạ. Tò mò, ông tiếp tục đào, và dần dần, vôi bắt đầu trồi lên từ đất. Điều này thu hút sự chú ý của ông, ông tiếp tục đào, càng lúc càng nghi ngờ.

Kho tri thức

Bí ẩn tấm bảng gỗ thiên văn 2.000 năm tuổi trong lăng mộ

Cuộc khai quật chung giữa Trung Quốc và Nhật Bản tại lăng mộ nhà Hán hé lộ hiện vật mà các nhà khảo cổ tin rằng sẽ viết lại lịch sử thiên văn thế giới.

Trong bối cảnh quan hệ hữu nghị Trung – Nhật phát triển mạnh mẽ, niềm đam mê khảo cổ của phía Nhật Bản vẫn không hề suy giảm. Họ bày tỏ mong muốn được tham gia sâu hơn vào việc nghiên cứu các di chỉ cổ tại Trung Quốc. Sau nhiều lần đề nghị, phía Trung Quốc đã chấp thuận, cho phép Trung tâm Di sản Văn hóa Chôn cất tỉnh Akita phối hợp triển khai hoạt động khảo cổ.

Trên cơ sở đó, một nhóm khảo cổ liên hợp Trung – Nhật đã được thành lập, hợp tác cùng Viện Di tích Văn hóa và Khảo cổ tỉnh Cam Túc tiến hành khai quật quần thể lăng mộ thời nhà Hán tại Mozuizi.

Kho tri thức

Bí ẩn nơi chôn cất 2.500 năm tuổi chứa gần 90 bộ hài cốt trẻ em

Khi khai quật tại thành phố cổ Azekah của Israel, các nhà khảo cổ đã phát hiện địa điểm chôn cất tập thể khoảng 2.500 tuổi chứa hài cốt của khoảng 89 trẻ em.

Trong quá trình khai quật tại thành phố cổ Azekah của Israel, các nhà khảo cổ đã phát hiện ngôi mộ tập thể khoảng 2.500 tuổi chứa hài cốt của 89 trẻ em.

Các nhà khảo cổ phát hiện ra một bể chứa nước cổ xưa từng được nhiều nền văn minh sử dụng trong nhiều thế kỷ trong quá trình khai quật tại thành phố cổ Azekah của Israel. Tại đây, họ có khám phá bất ngờ và rùng rợn. Đó là hàng chục bộ hài cốt của trẻ sơ sinh và trẻ em được chôn cất cùng địa điểm vào khoảng 2.500 năm trước.

