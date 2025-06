Bí ẩn chiếc nhẫn vàng Trung cổ gắn đá quý đỏ tím

Ngôi mộ Ai Cập khoảng 3.000 tuổi ở địa điểm Tell el-Maschuta (còn được viết là Tell el-Maskhuta). Đây là một mộ cổ được xây bằng gạch bùn, có 1 phòng chôn cất và 3 phòng liền kề. Ảnh: Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities.